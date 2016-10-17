Здоровье попало под сокращение

В следующем году расходы на здравоохранение сократятся почти на треть. Законопроект, подготовленный министерством финансов, указывает, что общий объем ассигнований уменьшится почти на 33% и составит 362 миллиарда рублей вместо 544 миллиардов в нынешнем году. Если считать в процентах от ВВП – то сокращение произойдет с 4% до 3,5%.

Чего же лишатся граждане России в следующем году? Сообщается, что будут сокращены расходы государства на амбулаторную помощь, в 1,7 раз. На помощь, оказываемую стационарно, планируется выделить аж на 39% меньше средств, чем в предыдущем году. Также упадут расходы на медицинские научные исследования - на 21%, а также на «обеспечение санитарного эпидемического благополучия» - 14,68 миллиардов рублей вместо 17,47.

Сокращение расходов на социально значимые программы произойдет на фоне общего сокращения расходов, связанного с дефицитом бюджета. Финансовый документ на будущий год сверстан с дефицитом в 2,74 триллиона рублей. Это почти 3,16% от ВВП. Катастрофы в этом нет, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства. «Дефицит порядка 2,7 триллиона рублей — это чуть больше 3% ВВП.

Такой дефицит в целом адекватен нынешнему состоянию российской экономики, и это меньше, чем мы ожидаем по итогам текущего года. Главное, что он просчитан с учетом наших реальных возможностей по его финансированию и по обслуживанию государственного долга, поэтому он безопасен для бюджетной системы», - добавил премьер.

Тем не менее, ранее премьер призывал страну «жить по средствам» и направлять деньги преимущественно на ключевые приоритеты. «Где-то что-то мы можем подкорректировать, посмотрим, как поступить, в ближайшее время. Но прежде всего обращаю внимание на оптимизацию, и здесь вас никто за это ругать не будет», - цитирует слова Медведева агентство ТАСС.

Бюджет 2016-го года был сверстан на один год. Следующий документ подготовлен сразу на три года, до 2019-го. Как считают в правительстве, трехлетний цикл позволит выправить дисбаланс, хотя, как считает президент Владимир Путин, несколько преждевременен и оптимистичен. Похоже, в правительстве понимают: нынешние суровые условия – с низкими ценами на нефть, сокращением экономики – надолго.

То, что экономия затронет такие чувствительные для населения области, как образование и здравоохранение, в общем-то, никого не удивляет. При этом на оборону расходы сократятся весьма незначительно, на 6%. То, что расходы на здравоохранение будут существенными, предсказывали, в частности, эксперты из Высшей Школы Экономики исходя из анализа 2015-го года. Текущий, 2016-й год, уже пережил сокращение бюджета почти на 20%. Были и обращения от общественности и экспертного сообщества к президенту и властным структурам с просьбой не допустить сокращения расходов, но эффекта это не возымело.

По мнению Александры Суслиной, эксперта Экономической экспертной группы, снижение расходов на человеческий капитал может обернуться серьезными последствиями для экономики. В комментарии «Газете.Ру» Суслина отмечает, что если люди нездоровы и плохо образованы, то шанс, что они будут работать в полную силу и увеличивать ВВП, невелик. «Эта экономия сейчас может существенно затормозить наш выход из кризиса на будущее», - добавляет эксперт.

По мнению Всероссийского союза пациентов и национальной медицинской палаты, для сохранения жизнеспособности отрасли необходимо увеличить финансирование здравоохранение хотя бы до 4% от ВВП, а в последующем – до 5%. Между тем, в Европе расходы на здоровье граждан составляют около 9% от ВВП, а где – и 12%. Это почти в три раза больше, чем в Российской Федерации.

Похоже, правительству в ближайшем будущем будет все труднее объяснить населению, почему экономить придется в первую очередь на этом самом населении. С одной стороны, еще недавно Медведев обозначил приоритет ближайших пяти лет – это улучшение жизни населения. Однако, как эту самую жизнь улучшить, если денег нет?

Ответ очевиден: сделать так, чтобы система государственного управления была эффективной, а все выделенные средства доходили до цели назначения. Попросту говоря – перестать воровать и начать, наконец, работать. Правда, верится в этот оптимизм отчего-то с трудом.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Экономика»