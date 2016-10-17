Здоровье попало под сокращение
фото: Алексей Сударь, photosight.ru

фото: Алексей Сударь, photosight.ru

Правительство продолжает сокращать расходы на медицину

В следующем году расходы на здравоохранение сократятся почти на треть. Законопроект, подготовленный министерством финансов, указывает, что общий объем ассигнований уменьшится почти на 33% и составит 362 миллиарда рублей вместо 544 миллиардов в нынешнем году. Если считать в процентах от ВВП – то сокращение произойдет с 4% до 3,5%.

Чего же лишатся граждане России в следующем году? Сообщается, что будут сокращены расходы государства на амбулаторную помощь, в 1,7 раз. На помощь, оказываемую стационарно, планируется выделить аж на 39% меньше средств, чем в предыдущем году. Также упадут расходы на медицинские научные исследования - на 21%, а также на «обеспечение санитарного эпидемического благополучия» - 14,68 миллиардов рублей вместо 17,47.

Сокращение расходов на социально значимые программы произойдет на фоне общего сокращения расходов, связанного с дефицитом бюджета. Финансовый документ на будущий год сверстан с дефицитом в 2,74 триллиона рублей. Это почти 3,16% от ВВП. Катастрофы в этом нет, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства. «Дефицит порядка 2,7 триллиона рублей — это чуть больше 3% ВВП.

Такой дефицит в целом адекватен нынешнему состоянию российской экономики, и это меньше, чем мы ожидаем по итогам текущего года. Главное, что он просчитан с учетом наших реальных возможностей по его финансированию и по обслуживанию государственного долга, поэтому он безопасен для бюджетной системы», - добавил премьер.

Тем не менее, ранее премьер призывал страну «жить по средствам» и направлять деньги преимущественно на ключевые приоритеты. «Где-то что-то мы можем подкорректировать, посмотрим, как поступить, в ближайшее время. Но прежде всего обращаю внимание на оптимизацию, и здесь вас никто за это ругать не будет», - цитирует слова Медведева агентство ТАСС.

Бюджет 2016-го года был сверстан на один год. Следующий документ подготовлен сразу на три года, до 2019-го. Как считают в правительстве, трехлетний цикл позволит выправить дисбаланс, хотя, как считает президент Владимир Путин, несколько преждевременен и оптимистичен. Похоже, в правительстве понимают: нынешние суровые условия – с низкими ценами на нефть, сокращением экономики – надолго.

То, что экономия затронет такие чувствительные для населения области, как образование и здравоохранение, в общем-то, никого не удивляет. При этом на оборону расходы сократятся весьма незначительно, на 6%. То, что расходы на здравоохранение будут существенными, предсказывали, в частности, эксперты из Высшей Школы Экономики исходя из анализа 2015-го года. Текущий, 2016-й год, уже пережил сокращение бюджета почти на 20%. Были и обращения от общественности и экспертного сообщества к президенту и властным структурам с просьбой не допустить сокращения расходов, но эффекта это не возымело.

По мнению Александры Суслиной, эксперта Экономической экспертной группы, снижение расходов на человеческий капитал может обернуться серьезными последствиями для экономики. В комментарии «Газете.Ру» Суслина отмечает, что если люди нездоровы и плохо образованы, то шанс, что они будут работать в полную силу и увеличивать ВВП, невелик. «Эта экономия сейчас может существенно затормозить наш выход из кризиса на будущее», - добавляет эксперт.

По мнению Всероссийского союза пациентов и национальной медицинской палаты, для сохранения жизнеспособности отрасли необходимо увеличить финансирование здравоохранение хотя бы до 4% от ВВП, а в последующем – до 5%. Между тем, в Европе расходы на здоровье граждан составляют около 9% от ВВП, а где – и 12%. Это почти в три раза больше, чем в Российской Федерации.

Похоже, правительству в ближайшем будущем будет все труднее объяснить населению, почему экономить придется в первую очередь на этом самом населении. С одной стороны, еще недавно Медведев обозначил приоритет ближайших пяти лет – это улучшение жизни населения. Однако, как эту самую жизнь улучшить, если денег нет?

Ответ очевиден: сделать так, чтобы система государственного управления была эффективной, а все выделенные средства доходили до цели назначения. Попросту говоря – перестать воровать и начать, наконец, работать. Правда, верится в этот оптимизм отчего-то с трудом.

Теги:
Места: Россия
Прощайте, управляющие! Далее в рубрике Прощайте, управляющие!Из схемы оплаты услуг ЖКХ хотят исключить посредников Читайте в рубрике «Экономика» «Отмена санкций – это катастрофа!»О чем мечтают и на что надеются российские сыровары «Отмена санкций – это катастрофа!»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО