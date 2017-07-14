Закон против ростовщиков

В среду депутат Госдумы Иван Сухарев с коллегами по фракции ЛДПР внес законопроект (есть в распоряжении РП), ограничивающий деятельность микрофинансовых организаций.

Законопроект устанавливает общие принципы взаимодействия кредитора с заемщиком, в частности, ограничивает максимальную единовременную сумму микрозайма, максимальную процентную ставку по кредиту, возможность обеспечения займа залогом движимого и недвижимого имущества, принадлежащего заемщику и другие нормы, регулирующие правоотношения заемщика с микрофинансовой организацией.

Как указано в пояснительной записке, «принятие федерального закона позволит фактически искоренить т.н. «ростовщичество», снизить нагрузку на контролирующие и судебные органы государственной власти и уберечь граждан от недобросовестных кредитных и микрофинансовых организаций»

Как пояснил парламентарий Иван Сухарев, наименее социально защищённые слои общества вынуждены обращаться к микрофинансированию из-за непростой ситуации в стране. При этом не все понимают, к каким тяжёлым материальным последствиям могут привести микрозаймы под 2% в день и более.

«Выдача займов под 450—1000 процентов годовых не соответствует здравому смыслу. Еще в ходе Рождественских встреч в Госдуме патриарх Кирилл правильно предложил избавить население от кабалы микрозаймов. Это ведь и есть настоящая кабала. Зачастую человек просто не понимает, во что ввязывается. Сколько законодатели ни работали над поправками к этому закону, конторы продолжают существовать и доводить до обнищания и суицидов наших граждан», — пояснил депутат Иван Сухарев.

Актуальность предлагаемых изменений обусловлена текущим социально- экономическим положением в стране, которое все чаще вынуждает наименее защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию. Согласно статистическим исследованиям, за последние два года число обращений в микрофинансовые организации среди российских граждан увеличилось на 12%. Приэтом количество одобряемых микрозаймов также отражает положительную динамику – ежегодный рост составляет порядка 10%.

«Подобная статистика указывает на то, что рынок микрофинансовых услуг обособляется от банковского сектора, становится более независимым и его крупнейшие представители начинают диктовать собственные условия работы в рамках норм действующего законодательства», - указано в законопроекте.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), суммарный объём предоставленных микрофинансовыми институтами займов на 1 января 2017 года составил 120,8 млрд рублей, увеличившись за IV квартал 2016 года на 9,9%.

При этом задолженность российских граждан перед банками по всем кредитам, включая ипотеку, составляет 10,76 трлн рублей. То есть на МФО приходится более 1% всей задолженности россиян.

Общественный деятель Георгий Фёдоров поддержал инициативу по оганичениям. В беседе с РП он пояснил: МФО отлично понимают, что большинство граждан будет не в состоянии выплатить займы под такие проценты.

«После того как гражданин не смог выплатить суммы, накапавшие после просрочки, они передают своих клиентов коллекторам, которые за определённую плату выбивают деньги из простых людей. Я сам неоднократно предлагал покончить с микрофинансовыми организациями и положить конец ежедневному кошмару людей за взятые когда-то 200 долларов. В этой связи полностью поддерживаю инициативу депутата Ивана Сухарева», — отметил Фёдоров.

Адвокат Олег Сухов тоже считает, что выдача микрозаймов под большие проценты — аморальная практика. По его мнению, Центробанк регулирует эту сферу и постепенно она становится более цивилизованной. Но проблема коллекторов действительно существует.

«Работа коллекторов регулируется 230-м федеральным законом, который распространяется на деятельность по возврату просроченной задолженности для МФО. Следовательно, проблема недобросовестных взыскателей долгов решится сама собой, если закрыть этот сегмент рынка», — пояснил адвокат корреспонденту РП.

Напомним, в ходе заседания президиума Государственного совета Российской Федерации в апреле 2017 года в Великом Новгороде, Президент Российской Федерации В.Путин открыто заявил, что идея микрокредитования, созданная для оказания поддержки малого бизнеса, обернулась «долговым кошмаром» для обычных граждан.

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