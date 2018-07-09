«Загадка русской души» или особенности мотивации русского человека

Большинство экспертов склоняется к мнению, что характер мотивации представителей различных культур различен, а значит, требует и различных стимулирующих инструментов.

Во многом, ключом к пониманию являются условия формирования культуры в целом. И если для европейцев существует понятие «ясного рационального стимула», то для русского человека нужны другие модели.

Понятно, что мотивационный стимул, прежде всего, должен ориентировать человека на достижение целей, в которых он сам заинтересован. Только тогда стимул будет побуждать его производительную активность и помогать действовать в соответствии с поставленными задачами.

В ходе социологических исследований были получены научно-обоснованные выводы, что ни зарплата, ни даже её величина, а именно льготы и привилегии, выстроенные определённым образом, являются наиболее сильным мотивирующим инструментом, приводящим в действие русского человека. Недаром говорят, что западный работник «зарабатывает», а русский – «заслуживает».

При этом льготы должны быть значимыми, а поэтому ощутимыми в случае их потери. Фундаментом мотивации могут служить: ведомственное жильё, рабочий автомобиль, льготные путёвки или возможность «бесплатно» пользоваться продукцией предприятия.

Весьма специфической льготой является «понимание начальства»: способность прямого руководителя понять проблемы отдельного работника и «пойти ему на встречу», даже порой нарушив регламент. Но стоит помнить, что удовлетворённые ожидания приводят к потере социальной активности, поэтому другим важным инструментом является поддержание ожиданий.

Руководитель направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций ООО «Домашние деньги» Юлия Зубенко также добавляет, что, когда мы говорим о мотивации сотрудников, мы имеем в виду материальную и нематериальную её составляющие.

«В нашей стране люди в принципе работают за зарплату, в меньшинстве — те, кто ходит на работу ещё и ради удовольствия и реализации своих собственных целей.

Лишь мотивируя своих людей, можно достичь высот в любом бизнесе. Ведь прибыль делают люди!»

В каждой культуре вовлечённости отдаётся должное место, и на этот фактор влияет как менталитет нации, так и менталитет собственников бизнеса.

«Недавно мне попались интереснейшие цифры. Например, уровень вовлечённости в США самый высокий в мире — около 33%. Американцы точно знают, что компания и работа в ней обеспечивают благополучную жизнь на годы вперёд и привычка трудиться сформирована на генном уровне.

У британцев это 17%, и это последствия консервативного стиля управления. Один из самых низких показателей вовлечённости в Китае — 6%, что объясняется принципом управления «приказывать и контролировать». В России в работу вовлечено 19%, что соответствует среднему показателю данных по миру».

Юлия комментирует, что, к сожалению, далеко не все собственники считают, что сотрудников нужно как-то особенно мотивировать. Ведь они сами, как и их родители, просто ходили на работу за деньги.

И то осознание, что, чем более сотрудник увлечён и влюблён в свою работу, тем больше шансов у компании выжить в жёстком бизнес-мире, приходит к собственникам не так быстро. Во многом это случается благодаря примеру западных компаний, представленность которых в России значительно выросла.

«Отдельно я бы хотела отметить факторы нематериальной мотивации, потому что наличием в каждой компании материальной системы бонусов, премий и других выплат сегодня никого не удивить. Именно они, по моему мнению, требуют к себе особенного внимания от российского бизнеса.

Во-первых, с людьми нужно постоянно вести диалог, быть открытыми. Невозможность «достучаться» до руководства, нежелание последних честно и правдиво рассказать о положении дел в компании часто мешают формированию позитивного климата в коллективе. Хотя не все могут отнести этот момент к мотивирующим факторам.

Вы не представляете, как счастлив сотрудник, с которым каждое утро здоровается за руку топ-менеджер. Будьте на связи со своими людьми!

Во-вторых, мнение рядовых сотрудников не всегда бывает услышано и, тем более, не всегда принимается. Следует использовать различные варианты того, как людям можно высказаться: предложить улучшение бизнес-процесса, оставить жалобу. Это могут быть различные проекты типа конкурса бизнес-идей, ящики для сбора предложений и замечаний или просто система обратной связи на корпоративном портале компании.

В-третьих, наличие в компании системы обучения своих сотрудников и прозрачной системы карьерного роста также сильно стимулирует и мотивирует людей. Здорово, если работодатель может предложить своим людям компенсацию питания, проезда, медицинского обслуживания. Всё же теорию Маслоу, основанную на иерархии потребностей, в нашей стране знают все собственники бизнеса.

Нельзя забывать, что нашим людям как, наверное, никому в мире важно признание заслуг и публичное выражение благодарности. Висеть на доске почёта, получить из рук руководителя грамоту, прочитать о себе статью в корпоративном журнале или получить за свои заслуги приглашение на корпоратив — это зачастую дороже всяких денег!

Далее можно отметить такие модные нынче «плюшки» как возможность работать удалённо, приводить на работу детей и домашних животных, пить чай с тортиком за счёт работодателя, заниматься спортом в офисе и играть в настольный футбол в перерыве — это не совсем развито в российских компаниях и пока не принимается большинством руководителей всерьёз.

Несомненно, у каждой формы нематериальной мотивации есть и обратная сторона. Например, обучив своего сотрудника и повысив его квалификацию, компания может лишиться такого ценного специалиста. Но это уже тема отдельного разговора.

Сегодня бизнесу важно отойти от жёстких методов управления людьми, которые имели место быть ранее, стать более гибким и лояльным, ценить людей, ведь именно они — главное звено формирования прибыли.

И каждой компании важно подобрать именно те факторы мотивации и стимулирования сотрудников, которые будут работать именно в этой конкретной компании».

Руководитель департамента персонала Международного Финансового Центра Элеонора Алергуш, рассуждая о том, какая мотивация идеально подходит для русского человека, выделяет её главные основы:

«За долгие годы работы на управляющих должностях в разных отраслях я могу выделить те основы мотивации, без которых длительное и плодотворное сотрудничество работника и работодателя станет проблематичным.

Во-первых, это благоприятный моральный климат в коллективе и дружественные отношения в компании. На мой взгляд, этот параметр будет на первом месте у большинства россиян. Сюда же следует включить такую специфическую, но очень действенную мотивацию как лояльное отношение руководителя. Возможность быть услышанным и понятым в своих трудностях, получить поддержку и, при необходимости — преференцию, — также является для нас сильным мотивирующим фактором.

На второе место я бы поставила развитую систему льгот. Весомые льготы — фактор мотивации, значение которого трудно переоценить. Например, это возможность бесплатного получения образования и повышения квалификации, льготные путёвки и скидки.

Безусловно, в тройку лидеров войдёт и конкурентная заработная плата. Но надо помнить, что, согласно исследованиям, зарплата является фактором мотивации лишь первые 3 месяца работы».

Российский предприниматель, программист и долларовый миллиардер, создатель кроссплатформенного мессенджера Telegram Павел Дуров не раз в своих интервью заявлял, что деньги переоценены, потому что:

«Созидание намного интереснее потребления, а внутреннее состояние несоизмеримо важнее внешнего».

Ещё со времён небогатого студенчества Дуров не устаёт повторять, что, как только главным мотиватором становятся деньги, человек отправляет себя в добровольное рабство.

А оставаясь рабом денег, невозможно стать истинным хозяином собственной жизни. В последнее время в бизнес-среде приобрело особое значение «золотое правило»:

Делай то, что доставляет истинное удовольствие, и тогда ты станешь намного счастливее.

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