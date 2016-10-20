Всем должны

Внешний долг России по состоянию на октябрь сократился на 0,5%, сообщил Банк России. При этом уменьшение накопленной внешней задолженности произошло главным образом за счет сокращения внешних обязательств банков при сохранении практически на том же уровне задолженности прочих секторов.

Уменьшить внешний долг на 50 миллиардов долларов удалось благодаря действиям, предпринимаемым российскими банками. Как пишут «Известия», девальвация и резкое повышение ставки в конце 2014 года позволило им осуществлять досрочные погашения своих внешних долгов, а также покупать обязательства компаний в иностранной валюте. Дело в том, что банки опасались роста цен, а поэтому стремились выкупать долги до их погашения.

Однако на деле не все так гладко. Дело в том, что общий внешний долг России складывается из нескольких составляющих. Лишь треть этого долга приходится непосредственно на банки. И если банкам удалось снизить задолженность, то другие секторы экономики, наоборот, прибавили. В частности, как указывают в Центральном Банке, внешний долг органов государственного управления на фоне новых размещений и активизации нерезидентов на вторичном рынке суверенных заимствований увеличился по сравнению с началом годом на четверть.

В результате соотношение внешнего долга РФ к ВВП составило на сегодняшний день 40%. Для сравнения, в 2014 году этот показатель равнялся 29%, в 2004 году показатели приближались к нынешней отметке в 40%. В абсолютных цифрах внешний долг действительно стал меньше, но если рассчитывать в относительных показателях – то суммы выглядят удручающе.

«Вызывает недоумение рост внешнего долга государства: зачем наращивать его, когда федеральный бюджет обладает колоссальными резервами, которые ему совершенно откровенно некуда девать?» - пишет экономист Михаил Делягин. - «И это в ситуации, когда общий объем внешнего долга России и так превысил "порог безопасности" в 30% ВВП.

Маниакальное стремление захлебывающегося от денег либерального правительства Медведева к займам, в том числе внешним, производит впечатление последовательного и целенаправленного поощрения финансовых спекуляций как таковых, в том числе в прямой и осознанный ущерб бюджету России», считает экономист.

«Показатель "платежи по внешнему долгу/экспорт" имеет ключевое значение при анализе платежеспособности дебитора. Критическим считается коэффициент, если расчетная сумма годовых платежей превышает 25% экспорта», - считают в Счетной Палате. Стало быть, вот уже последние несколько лет мы живем в критических условиях, когда внешний долг превышает отметку в 25% от ВВП. А сейчас имеем все 40%.

Важно помнить, что внешний долг в нынешних условиях никак не обеспечен валютными поступлениями извне на фоне сокращения экспорта. Между тем, проценты по долгам также бьют по карману, ведь на их погашение России приходится тратить почти 36% от притока валюты за счет экспорта. И это при том, что производство в стране снижается, мировые цены на энергоносители падают, из-за кризиса стремительными темпами сокращается и внутреннее потребление внутри страны, а граждане перестали делать накопления.

Интересно, что в 1998 году внешний долг России составлял аж 146% от ВВП. Дальнейшее снижение долга привело к тому, что в 2008 году он составил всего 5% от ВВП. Между прочим, это был один из самых низких показателей в мире: согласно рейтингам агентства Moody’s, таковым считается долг не выше 10% от ВВП. Как так получилось, что мы снова оказались должны?

Главная ошибка российских властей, по мнению Михаила Делягина, в том, что денежные средства не используются для развития собственной экономики. По мнению экономиста, российское правительство и Банк России принципиально блокируют возможности экономического развития. Нам с телеэкранов говорят, что денег нет и надо держаться. Но при этом, как пишет Делягин, на 1 октября неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета составили 7,6 триллиона рублей.

«Это безумные деньги. Это почти половина годовых расходов. Да, на 400 миллиардов меньше, чем ровно половина, но тем не менее это деньги, которых достаточно для того, чтобы и сейчас обеспечить модернизацию, чтобы и сейчас обеспечить нормальное и гармоничное развитие нашей страны, чтобы покончить с нищетой. С бедностью не покончим. С бедностью можно покончить только за счёт развития. Но люди, которые имеют доходы ниже реального прожиточного минимума, могут начать жить, и для этого в бюджете деньги есть. Нет только желания в правительстве».

Исправить ситуацию можно лишь за счет укрепления собственной экономики. Пора перестать зависеть от цен на энергоносители и начать вкладывать средства в развитие внутри страны, а в нынешних условиях на осуществление этих мер нужна твердая воля руководства страны. Объем долга будет лишь расти, что следует из документов, подготовленных Министерством финансов на следующие три года. Максимум может быть побит в 2019 году.

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