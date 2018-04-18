Участившиеся смерти среди пострадавших вкладчиков ликвидированных банков вынудили их начать общероссийскую акцию протеста

В столице на протяжении уже нескольких дней проходит серия пикетов вкладчиков российских банков, которые по воле регулятора лишились лицензий. Активисты вышли к зданиям Банка России, Генеральной прокуратуры и отеля Мэриотт Ройал Аврора, где в начале недели накануне проходила всероссийская банковская конференция.

К московским вкладчикам присоединились их «коллеги по несчастью» из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Краснодара и других городов. При этом Союз вкладчиков России, объединяющий всех пострадавших клиентов частных банков, уже анонсировал в группе «превышенцев» «Югры» Вконтакте общероссийскую протестную акцию, которая пройдёт в Москве в ближайшее воскресенье, 22 апреля.

Поводом для недовольства немалого числа вкладчиков российских банков стала, как отмечает большинство экспертов банковской сферы, «карательная» политика, которую на протяжении уже нескольких лет проводит ЦБ в отношении кредитных организаций. На то, что регулятор откровенно «перебарщивает» неоднократно обращали внимание не только эксперты, включая экономического советника Президента России, но также представители законодательной власти и правоохранительных органов. Так, после ввода в банк «Югра» временной администрации свой протест в адрес Банка России направила Генеральная Прокуратура. Более того, на беседу с прокурором были приглашены несколько высокопоставленных банковских чиновников, причём у некоторых из них, а именно зампреда ЦБ Поздышева, вдруг оказались неотложные дела во Франции.

К слову, отзыв лицензии у банка «Югра» достоин своей Книги рекордов, поскольку стал крупнейшим страховым случаем в истории, кроме того, около 35 тысяч вкладчиков, чьи депозиты превысили установленную законом планку в 1,4 миллиона рублей, до сих пор не могут вернуть свои деньги. На момент выхода этой публикации, общая сумма задолженности перед «превышенцами» Югры составила порядка 16.6 млрд рублей. Помимо требований вернуть свои средства, вкладчики убедительно просят власти перевести подконтрольное Центробанку Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в третью очередь кредиторов. Не снята с повестки и просьба к ЦБ поддержать предложенный основным акционером банка «Югра» Алексеем Хотиным план финансового оздоровления компании, который предполагал полный расчет с клиентами и кредиторами в течении пяти лет. По непонятной причине Банк России отверг это разумное и законное предложение, которое к тому же могло спасти банк.

Неоправданно жёсткая политика Центробанка, как сообщают в Союзе вкладчиков России, влечёт за собой не только угрозу для банковской сферы и в целом для экономики – есть и жертвы среди пострадавших вкладчиков.

«Случаев смертей очень много … речь тут идёт не только и не столько о сведениях счетов с жизнью, но и о чистой психосоматике, когда сердце человека, вложившего все свои пожитки в лопнувший банк, не выдерживает… При этом возникает заколдованный круг: лишение сбережений не позволяет вкладчикам качественно справиться со своим недугом, в свою очередь он «подкашивает» волю», - рассказал в одном из интервью представитель вкладчиков Пробизнесбанка Нерсес Григорян. А блогер Александр Иванов рассказал в соцсетях историю родного дяди, который всю жизнь работал на севере и положил все свои сбережения в один из банков буквально за пару недель до отзыва у него лицензии. «Через пару месяцев дядю свалил инсульт», - сообщил Александр Иванов. Впрочем, эти случаи, становящиеся достоянием общественности, похоже, не сильно тревожат обитателей известного особняка на Неглинной.

Впрочем, парламентарии уже готовят ряд предложений по урегулированию пока не регулируемого по закону Центробанка. Так, депутаты Николай Брыкин, Владимир Сысоев, Данил Шилков и другие в конце марта обратились в Генпрокуратуру РФ с повторным требованием дать правовую оценку законности деятельности введенной Центробанком в банк «Югра» временной администрации. «Сложившаяся ситуация с одним из крупнейших банков страны вызывает серьезные опасения. Права граждан должно защищать государство и его надзорные органы, а не сами вкладчики», - отметил Владимир Сысоев.

«Русская Планета» продолжает следить за ситуацией.

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