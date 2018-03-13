25 тысяч вкладчиков банка «Югра» и других уничтоженных банков пожаловались президенту на вымогательства со стороны ЦБ и АСВ

Как сообщает агентство РБК со ссылкой на представителя Союза вкладчиков Иннокентия Мельникова. свои подписи под обращением поставили 25 тысяч человек.

Это уже не первая попытка вкладчиков найти правду в Высшей административной инстанции. Месяцем ранее в Администрацию Президента уже подавались листы с подписями, которых тогда набралось без малого 20 тысяч. Но случилась досадная техническая накладка: не все письма из регионов успели дойти Почтой России, а часть уже поданных подписей оказалась отбракованной канцелярией Президента. Впрочем, недоразумение удалось оперативно разрешить – ранее «недействительные» подписи были взяты с их владельцев повторно.

Как уже ранее указывала «Русская Планета» начало массовой протестной кампании спровоцировала более чем сомнительная практика подачи АСВ в суды на вкладчиков, которые забирали свои вклады из банков незадолго до отзыва у тех лицензий. Фемида легко соглашалась с доводами столь влиятельной конторы и вчерашние вкладчики становились должниками. И хотя финансовые чиновники, испугавшись всероссийского скандала, достаточно резво «дали заднюю», пообещав предельно тщательно и индивидуально подходить к каждому случаю, сам протестный процесс остановить уже не удалось. Уж сильно накипело у добропорядочных вкладчиков от столь невиданного хамства, которое началось задолго до проделок АСВ с оспариванием закрытий счетов. Как будто гражданин, вложивший в финансовое учреждение круглую сумму денег заведомо не имеет права переживать хотя бы за их сохранность, особенно, если сумма вклада превышает «страховой» порог в 1,4 миллиона рублей.

Комментируя ситуацию в интервью «Коммерсанту» адвокат Алексей Костоваров отметил, что суды общей юрисдикции часто не принимают во внимание, что вкладчик может не знать о бедственном финансовом положении своего банка, тем более, что менеджеры кредитных учреждений до последнего вдоха делают «хорошую мину при плохой игр» - работа такая.

В свою очередь, депутат Государственной Думы Ярослав Нилов, возглавляющий комитет по труду и соцполитике, заявил изданию, что Агентство по страхованию вкладов выполняет «странную роль государственного коллектора, выбивающего деньги из граждан вместо выполнения своих прямых функций — обеспечения сохранности их вкладов». Такие действия ведут к росту социальной напряженности, подчеркнул он.

Очень неуместной накануне Выборов.

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