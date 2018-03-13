25 тысяч вкладчиков банка «Югра» и других уничтоженных банков пожаловались президенту на вымогательства со стороны ЦБ и АСВ

От имени Союза вкладчиков России на адрес Президента России Владимира Путина поступило обращение с просьбой положить конец явным злоупотреблениям, которые в последнее время допускают Центробанк и структурно связанное с ним Агентство по страхованию вкладов.
Как сообщает агентство РБК со ссылкой на представителя Союза вкладчиков Иннокентия Мельникова. свои подписи под обращением поставили 25 тысяч человек.
Это уже не первая попытка вкладчиков найти правду в Высшей административной инстанции. Месяцем ранее в Администрацию Президента уже подавались листы с подписями, которых тогда набралось без малого 20 тысяч. Но случилась досадная техническая накладка: не все письма из регионов успели дойти Почтой России, а часть уже поданных подписей оказалась отбракованной канцелярией Президента. Впрочем, недоразумение удалось оперативно разрешить – ранее «недействительные» подписи были взяты с их владельцев повторно.
Как уже ранее указывала «Русская Планета» начало массовой протестной кампании спровоцировала более чем сомнительная практика подачи АСВ в суды на вкладчиков, которые забирали свои вклады из банков незадолго до отзыва у тех лицензий. Фемида легко соглашалась с доводами столь влиятельной конторы и вчерашние вкладчики становились должниками. И хотя финансовые чиновники, испугавшись всероссийского скандала, достаточно резво «дали заднюю», пообещав предельно тщательно и индивидуально подходить к каждому случаю, сам протестный процесс остановить уже не удалось. Уж сильно накипело у добропорядочных вкладчиков от столь невиданного хамства, которое началось задолго до проделок АСВ с оспариванием закрытий счетов. Как будто гражданин, вложивший в финансовое учреждение круглую сумму денег заведомо не имеет права переживать хотя бы за их сохранность, особенно, если сумма вклада превышает «страховой» порог в 1,4 миллиона рублей.
Комментируя ситуацию в интервью «Коммерсанту» адвокат Алексей Костоваров отметил, что суды общей юрисдикции часто не принимают во внимание, что вкладчик может не знать о бедственном финансовом положении своего банка, тем более, что менеджеры кредитных учреждений до последнего вдоха делают «хорошую мину при плохой игр» - работа такая.
В свою очередь, депутат Государственной Думы Ярослав Нилов, возглавляющий комитет по труду и соцполитике, заявил изданию, что Агентство по страхованию вкладов выполняет «странную роль государственного коллектора, выбивающего деньги из граждан вместо выполнения своих прямых функций — обеспечения сохранности их вкладов». Такие действия ведут к росту социальной напряженности, подчеркнул он.
Очень неуместной накануне Выборов.Далее в рубрике Несущие СМЕРТЬ!Деятельность Центробанка уносит человеческие жизни...
Комментарии