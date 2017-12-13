Тулин как мастер перевоплощения

В начале декабря сразу два авторитетных рейтинговых агентства - Moody’s и S&P публично раскритиковали неэффективную, а главное явно избирательную политику Банка России. На последний пункт особый упор сделали эксперты Moody’s.

Так, в их докладе на основе подробного анализа источников делается вполне однозначный вывод – декларируемой на бумаге «равноудалённостью» регулятора от всех участников банковского сектора, а равно объективным подходом к каждому тут и не пахнет: Центробанк явно благоволит одним игрокам, при этом сознательно топя других, стабильно работающих. То есть «своим» - особое расположение и негласные послабления, а другим – Закон и самый пристальный контроль, порой выходящий за законные рамки.

При этом эксперты S&P признали банковский надзор в РФ в целом «формальным и недостаточно эффективным». А где же взяться эффективности, если опять же «В последние годы несколько банков, в том числе банк «ФК Открытие» и Бинбанк, демонстрировали очень агрессивный рост банковского бизнеса путем приобретения активов, включая активы проблемных банков», - приводится в докладе агентства.

Что же Центробанк? Быть может, возмутился и оперативно опубликовал контраргументы? Или хотя бы, в тренде патриотизма, сослался дежурно на предвзятость западных наблюдателей? Вовсе нет. Ведомство просто промолчало. И, не прерывая этого молчания, влил в санируемый банк «Открытие» без малого 456,2 млрд. рублей. При этом, согласно данным компетентных источников, это была чистая эмиссия (то есть, проще говоря, включили печатный станок). Стоп, а как же декларируемая неустанно лично Эльвирой Сахипзадовной Набиуллиной мантра про сдерживание инфляции? Кажется, даже школьникам известно, к каким инфляционным последствиям может привести такая безответственная политика…

Но первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин, конечно, давно уже не школьник и не студент – высокопоставленный финансовый чиновник. Что ему до этих прописных истин, ведь главное, чтобы банк «Открытие» оставался привлекательным для инвесторов – как следует из его недавнего интервью. Где дан и универсальный рецепт поддержки уровня доверия – докапитализация. Вероятно, о ней же он не так давно разговаривал, находясь на «лечении» в Израиле, с учредителем «Открытия» Вадимом Беляевым и председателем правления банка Евгением Данкевичем, где, по некоторым данным, была якобы достигнута договорённость о выделении банку невиданного кредита, а по сути субсидии) в размере одного триллиона рублей.

Может быть, это всё наветы недоброжелателей? Но факт: в конце ноября МВД начало проверку Центрального Банка на предмет возможного наличия «серых» схем поддержки отдельных игроков банковского рынка. Помимо прочего, правоохранителей очень заинтересовала ситуация с банком «Югра», который на момент отзыва лицензии входил в Топ-30 крупнейших по размеру активов банков России. И для этого банка ЦБ РФ не нашёл требуемых 17 млрд. рублей. Вложив при этом несоизмеримо большие суммы в спасение «Открытия» и «Бинбанка»…

«Русская Планета» будет внимательно следить за судьбой господина Тулина.

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