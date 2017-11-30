Центробанда России
Центробанда России

Статус регулятора позволяет чиновникам ЦБ РФ слишком многое

Экспертное сообщество и вкладчики вот уже скоро полгода как бьют в колокола, призывая власти обратить внимание на, вежливо говоря, некорректную политику, проводимую Центральным банком России в отношении кредитных учреждений. Утверждать без решения суда ничего, конечно, нельзя, но явно предвзятое отношение регулятора к одним участникам рынка на фоне нарочито лояльного отношения к другим - вещь уже самоочевидная. И вряд ли вписывающаяся в рамки права.

Впрочем, о нём - праве - ниже ещё скажем.

Когда летом нынешнего года Банк России принял решение о введении временной администрации в прекрасно на тот момент функционирующий банк «Югра»(входил в 30-ку крупнейших банков РФ по размерам активов) еще можно было с осторожным оптимизмом говорить, что, дескать, недоразумение случилось. Тем более, что за считанные недели до этого ЦБ уже проводил широкий аудит финансовой и хозяйственной деятельности. По итогам проверки «ревизоры» признали приличную репутацию банка и, казалось, можно было и далее работать в спокойном режиме. Но о том, что случилось далее «Русская Планета» уже неоднократно писала на своих страницах - внедрённая временная администрация сперва довела дело ликвидации банка «Югра» до логического финала и намеренно вогнала учреждение в грандиозную долговую яму - чтобы уж наверняка из неё выбраться не получилось.

Последние сомнения в том, что это «лишь недоразумение» у наблюдателей развеялись тогда, когда буквально параллельно с разорением «Югры» аттракцион невиданной щедрости от ЦБ испытали банки «Открытие» и «Бинбанк» - возглавляемое Эльвирой Набиуллиной ведомство влило в них триллионы. При этом предложенный мажоритарным акционером «Югры» план санации регулятор даже рассматривать не стал.

Почему Центробанку так ловко и безнаказанно удаётся править банковским сектором, как будто нарочно и демонстративно плюя на деловые приличия?  На вопрос этот любой посвященный в тем эксперт разве что разведёт руками и скажет, что никаких законных препятствий здесь для регулятора не существует в принципе.

Дело в том, что ЦБ свою деятельность осуществляет, руководствуясь двумя базовыми документами - Конституцией РФ и профильным Законом «О Банке России». И там, и там прямо декларируется полная независимость ЦБ РФ. Так, статья 75 Конституции РФ гласит: «Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти».

При этом, как отметил в беседе с журналистами руководитель Центра научной политической мысли и идеологии Степан Сулакшин, ЦБ РФ «де-факто полукоммерческая структура, поскольку доходы от деятельности мегарегулятора, оказывается, до недавних времен не перечислялись в государственный бюджет, а потреблялись внутри менеджерского состава Центрального Банка».

Можно, конечно, оставить столь категоричное суждение на совести конкретного эксперта, однако другой авторитетный эксперт, экономист, профессор МГИМО Валентин Катасовнов обращает внимание на статью 2 Закона «О Банке России», где чёрным по белому написано: «государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России — по обязательствам государства», а также «Банк России осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка России».

 А это, на минуточку значит, что как бы принадлежащие России золотовалютные резервы де-юре ей не принадлежат. 

 И какой справедливости можно требовать от учреждения, которое имеет настолько фантастический иммунитет от любого воздействия извне. Внутри России отметим, но не в мире - от международных финансовых институтов Банк России как раз весьма и весьма зависит - о чём также ранее не раз писала «Русская Планета».

По материалам издания «Версия»

Теги:
Организации: Банк России
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