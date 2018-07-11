7 триллионов в чулках
7 триллионов в чулках

Как хранить деньги там, где их никто не найдёт? Где тот «тайник», из которого средства можно будет без труда забрать их владельцу?

Россия — единственная страна мира, где деньги откладываются «на чёрный день». В англо-, франко- и немецкоязычных странах время, когда могут неожиданно потребоваться вспомогательные финансовые средства, именуется вовсе не чёрным, а просто дождливым.  

Старшее поколение, радовавшееся предлагаемым обстоятельствам советской реальности, для обозначения «страховой суммы» использовало ещё более мощный речевой оборот — «На гроб!».  

Шли годы. Смеркалось. Весной 2017 года, в преддверии инновационных решений о повышении пенсионного возраста, умножении на два сборов за получение водительских удостоверений и загранпаспортов, госструктуры озаботились вопросом... 

Сколько денег у россиян?  

Речь, конечно же, не о представителях «высшей финансовой расы», своевременно побеспокоившихся об открытии счетов в офшорах, а о «рядовых гражданах».  

Для страны с населением в 146 млн человек цифра оказалась не такой уж большой. В 2017 году россияне хранили у себя всего 29,4 трлн рублей. Выходит, чуть более 200 тысяч рублей на человека. 

При этом, как сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в полном отсутствии финансов и «ветре в карманах» расписались 29% соотечественников (в 2015 вообще денег не было у 41%).  

Из этой суммы 7 трлн рублей (25%) россияне, внимательно наблюдающие за серийным отзывом у банков лицензий, предпочитают хранить «в чулках».  

А как у них?  

В 2015 году авторитетное агентство Google Consumer Survey, проводившее исследования для сайта GOBankingRates.com, сообщило, что наши «заокеанские друзья» живут и того хуже. Так, 21% жителей США не имеют счёта в банке, 62% опрошенных на счету держат менее $1000 долларов, широко при этом используя кредитные банковские продукты (по сути, залезая банку в карман и живя в эдакой вечной долговой кабале).  

Тут бы и улыбнуться: на 1 россиянина, если верить мониторингу, приходится $3000, а американцы «едва сводят концы с концами». Правда, учитель в или пенсионер в российской глубинке сильно удивились бы, узнав, что на каждую их душу приходится аж по 200 тысяч рублей...  

Где хранить деньги?  

И кто быстрее их украдёт? Люди, которым доверен «эффективный менеджмент» в государственно-планетарном масштабе? Или ребята, надевшие чулки на лица, воткнувшие вилку утюга в розетку и возложившие его на живот с предложением «Открыть тайну» очередному несчастному Буратино?  

А риск утраты работы или даже трудоспособности — чего греха таить? — у многих работников достаточно высок. 

Может, в облигации федерального займа? Но все помнят 2008-й. ОК! Айда в казначейские облигации США! Но попробуй их продай, когда пробьёт час Х. В ETF? Много ли говорит эта аббревиатура большинству россиян? Те кто знают, что такое иностранный биржевый инвестиционный фонд с его доходностью, обязательно сломают голову, попытавшись дать ответ на вопрос: «В какой?». Все они демонстрировали в последние годы неплохой рост. 

С вопросом о том, куда деньги класть, корреспондент РП обратился к эксперту. О создании финансовой подушки безопасности рассказал Виктор Шастин, биржевой советник ИК «Велес Капитал». 

«Русская Планета» (РП): Виктор, многих россиян, в том числе читателей нашего интернет-издания, мучает простой вопрос. Куда инвестировать денежные средства? И как копить на «чёрный день»?  

Виктор Шастин (ВШ): Давайте изначально «отделять зёрна от плевел». Инвестиции — это инвестиции. Говоря о них, можно вспомнить цитату легендарного финансиста, автора ряда замечательных книг Роберта Кийосаки. Он, помнится, писал, что инвестиция, в которой от тебя ровным счётом ничего не зависит, по умолчанию, ненадёжна. Тем более, ни в коем случае не нужно путать понятие «финансовая подушка безопасности», которую у нас, действительно, часто называют «деньгами на чёрный день», с инвестицией.  

РП: В чём принципиальное отличие?  

ВШ: Это стратегически разные ресурсы. Инвестиция осуществляется ради преумножения капитала. Опытный инвестор всегда тщательно проанализирует оптимальные для него сроки вложения, а также размер депозита, который, конечно же, становится для него недоступен на определённое время. «Финансовая подушка» рассчитана на то, что ею будет можно побыстрее воспользоваться «случись что».  

РП: Уволили, заболел, попал в аварию?  

ВШ: Именно. Когда ты на скользкой дороге въехал в «Lexus», понимаешь свою вину и хочешь «разобраться на месте», про облигации федерального займа или еврооблигации можно не вспоминать. Это сугубо инвестиционный инструмент. Несовместима с понятием «подушка безопасности», фактически, любая ценная бумага. Во-первых, её стоимость порой растёт, но, бывает, и падает.  

Резервные средства никогда не должны быть эдаким «колоссом на глиняных ногах». Они по определению не могут быть в «зоне риска». Во-вторых, реализовать такие бумаги в условный час Х – большая проблема. Их попросту придётся продавать значительно дешевле, чем они были приобретены. И как продавать?  

Биржа не работает по выходным. Деньги из «подушки» могут понадобиться в субботу. Несчастному случаю (или, наоборот, удаче, которая идёт в руки в лице выгодного предложения, за которое надо срочно платить) не скажешь: «Подожди до понедельника!». И это в лучшем случае, ведь время вывода на брокерский счёт может занять несколько дней.  

РП: Какие критерии для финансовой «подушки безопасности» являются ключевыми?  

ВШ: Отсутствие рисков и, конечно же, защита от инфляции, очередной виток которой может наступить в нашей стране в любой день.  

РП: Может, россияне, которые хранят 7 трлн рублей в чулке, не так уж не правы?  

ВШ: Вспоминается изречение одного политика: «Народ всегда прав». Наличные под рукой необходимы, даже в наш век, когда практически везде можно рассчитаться карточкой, телефоном, кольцом с вмонтированным в него микрочипом. Но набивать матрас деньгами под завязку не стоит. Средства могут и похитить.  

РП: А в банках страшно. Регулятор только в июне лишил 5 банков лицензии.  

ВШ:  В банк, который предлагает высокий процент по остатку на карте или счёте, но имеет шансы попасть под «пресс» Центробанка, деньги нести, конечно, не стоит. Но всё же карточки, банковские счета — надёжный инструмент для хранения части «финансовой подушки безопасности».  

РП: Как это делать правильно — для многих сегодня тоже большой вопрос? Как выбрать банк, например?  

ВШ: Важно не хранить в одном банке более 1,4 млн рублей. Агентство по страхованию вкладов готово компенсировать только эту сумму. Остальные деньги сгорят.  

РП: Карта или счёт?  

ВШ: И счёт, и карта. Лучше не хранить все деньги на банковской карте, которая, по сути, является инструментом оперативного расчёта. А переводить по необходимости через мобильное банковское приложение с расчётного или сберегательного счёта на карту.  

Либо иметь две карты — «копилку» и ту, которую «пускаешь во все тяжкие», расплачиваясь ею в магазинах, терминалах метро и снимая наличные в банкоматах, на которых может быть установлен «скиммер». Это устройство, считывающее данные карты для создания дубликата мошенниками. Если речь идёт о вкладе в банке, то для хранения «финансовой подушки» подойдёт далеко не каждый тип счета.  

РП: Какой предпочесть?  

ВШ: Годится только тот, с которого можно, в случае необходимости, снять всю сумму сбережений без похода в банк. И желательно без потери процентов.  

РП: И, наконец, в какой валюте хранить сбережения?  

ВШ:  Россияне сегодня доверяют рублям. Но я бы советовал не «класть яйца в одну корзину». Создать валютный счёт ничего не стоит. Распределите сбережения между счетами в рублях, долларах и евро. Вот только не стоит это делать в тот момент, когда иностранная валюта резко идёт в рост.  

РП: Почему?  

ВШ:  Поздновато. Если речь идёт о переводе между банковскими картами в рублях и, к примеру, долларах, банк может окончательно обработать операцию спустя несколько дней по «актуализированному» курсу. И начислить дополнительное списание. Можно уйти в такой минус по карточке, что мало не покажется. Обо всех аспектах формирования своей «подушки безопасности» нужно думать заблаговременно.  

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События: экономика
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