Судебное противостояние «Югры» с Центробанком заставило регулятор отвечать на многочисленные претензии рынка
Судебное противостояние «Югры» с Центробанком заставило регулятор отвечать на многочисленные претензии рынка

Издание «Коммерсант» -  о борьбе банка «Югра» с ЦБ РФ за восстановление лицензии 

Банк России обычно любит обосновывать отзыв лицензии у частных кредитных организаций фальсификацией теми отчетности. Однако теперь регулятор сам столкнулся в суде с аналогичным обвинением, - отмечается в материале редактора отдела финансов издания «КоммерсантЪ» Ксении Дементьевой.

Речь идет о противостоянии банка «Югра» и Центробанка. Вчера Арбитражный суд города Москвы признал законным отзыв лицензии регулятором. Однако основной собственник «Югры» Алексей Хотин не собирается сдаваться. Представители банка уже заявили о намерении предъявить апелляцию.

Показательно, что в ходе судебного заседания адвокат банка прямо заявил о фальсификации предоставленной ЦБ отчетности «Югры» по состоянию на 22 июля, сообщив что она содержит искаженные данные, являясь по форме интеллектуальным подлогом. Напомним, что, согласно подготовленной введенной регулятором временной администрацией и предоставленной ЦБ отчетности, собственный капитал банка оценивался в минус 7 млрд руб. В то же время, настаивают представители «Югры», на момент ввода ВА капитал банка был наоборот, положительным и составлял 33 миллиарда рублей.

 «После такого «плевка в душу» регулятору, казалось бы, дальнейшая борьба за лицензию бессмысленна — слишком много в отношении ЦБ позволили себе собственники банка, чтобы вернуться на рынок», - заключает Дементьева.

В то же время, она напоминает, что вся история убийства Центробанком «Югры» состоит из сплошных прецедентов. Это и вмешательство Генпрокуратуры, и крупнейший страховой случай, и попытки банка оздоровиться после отзыва лицензии. И, наконец, прямые обвинения ЦБ в подтасовке фактов. «Таких действий в отношении регулятора даже по отдельности не позволял себе ни один банк», - полагает журналист.

Дементьева отмечает, что «в своей борьбе с ЦБ господин Хотин вскрыл немало накопившихся, но невысказанных претензий рынка к ЦБ, а в рамках этой истории регулятору приходится давать хоть какие-то ответы». И поэтому она с нетерпением будет ждать дальнейшего развития сюжетной линии, уже в апелляции.

Теги:
События: экономика
Организации: Банк России
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