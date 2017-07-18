Строителей надежно застраховали
Строителей надежно застраховали

За I полугодие 2017 года «ПОВС застройщиков» застраховало свыше 300 строительных объектов

С начала 2017 года «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков» («ПОВС застройщиков») заключило свыше 29,5 тысяч договоров страхования с 258 строительными компаниями. При этом количество застрахованных объектов составило более 300 шт.

«С момента образования Общества мы постоянно совершенствовали свою деятельность, оптимизировали систему управления рисками и ужесточали параметры контроля. Благодаря этому на сегодняшний день в состав НКО «ПОВС застройщиков» входят только проверенные компании, которые уже обеспечили жильем множество семей, - отметил Александр Ручьев, председатель правления НКО «ПОВС застройщиков». – В настоящее время нами застраховано свыше 2 тыс. объектов по более чем 70 тыс. договоров страхования, которые будут действовать до истечения их срока даже после начала работы государственного компенсационного фонда».

На данный момент НКО «ПОВС застройщиков» продолжает функционировать в полном объеме и заключать новые договоры страхования. При этом в Москве, входящей в число крупнейших регионов по объему строительства, Общество является одним из ключевых участников страхового рынка. Так, порядка 18% от общего количества застрахованных договоров долевого участия приходится на НКО «ПОВС застройщиков».

Напомним, Общество было организовано в октябре 2013 года с целью снижения рисков граждан, направивших свои деньги на приобретение жилой недвижимости. На сегодняшний день в его состав входит около 450 застройщиков из 58 регионов России.

Справка об Обществе:

«Потребительское общество взаимного страхования застройщиков» (НКО «ПОВС застройщиков») - некоммерческая организация, целью которой является обеспечение страховой защиты средств граждан-участников долевого строительства. Действует на основании N 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве» и N 286-ФЗ от 29.11.2007 «О взаимном страховании».

В структуре страхового тарифа Общества отсутствует надбавка на прибыль, что позволяет минимизировать страховые расходы строительных компаний. Организация основана на добровольном членстве застройщиков. При этом компании, вступившие в Общество, несут субсидиарную ответственность.

По материалам пресс-службы НКО «ПОВС застройщиков»

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Места: Россия
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