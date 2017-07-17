Стартапы-хранители

Cask: более простой способ получения больших данных

(Финансирование: $32,5 млн.)

Cask помогает двум популярным технологиям сбора данных (Hadoop и Apache Spark) эффективнее работать вместе и облегчает их использование. Он помогает выстроить приложение поверх Hadoop и всей инфраструктуры больших данных, в которую компании вкладывались годами. Это свидетельство того, что будущее приложений для больших данных и мобильного обучения не за горами.

Sisense: анализ больших данных для бизнесменов

(Финансирование: $94 млн.)

Sisense позволяет бизнесменам, работающим вне технологической сферы, анализировать большие данные, поступающие из различных источников. А также предоставляет пользователям свободу быстро и просто задавать любые вопросы, получая на них осмысленные ответы, касающиеся необходимых данных. С помощью своих клиентов, среди которых Target и Samsung и опыту своей работы в 50 странах мира, компания надеется произвести настоящую революцию на рынке бизнес - аналитики.

Rubrik: лучший способ защиты корпоративных данных

(Финансирование: $112 млн.)

Rubrik была открыта теми же людьми, которые в свое время создали Google File System/Search/Maps. Данный способ помогает компаниям с большей легкостью сохранять, архивировать и защищать свои данные вне зависимости от того, хранятся ли данные в собственных хранилищах компании или в «облаках». С помощью Rubrik файлы из облака можно извлекать мгновенно, - а именно этого не хватает устаревшим службам вроде Amazon Web Services. Один из основателей команды – «звездный» генеральный директор Бипул Сингха, который был партнером в Lighspeed и за время своей работы инвестировал в такие проекты, как Nutanix, Vernix Data и Numerify

ThoughtSpot: аналог Google в мире анализа больших данных

(Финансирование: $90,7 млн.)

Команда создает новый тип поисковой системы для приложений, связанных с большими данными и выявляет новую категорию бизнес - аналитики на предприятиях. Так как в компании работает много бывших инженеров из Google и Oracle, ей удалось значительно облегчить и усилить «гуглоподобный» поиск.

Lattice Data: освещает «темные» данные

(Финансирование: неизвестно)

Компания, которая совсем недавно вышла на рынок, основана профессором программирования из Стенфорда, награжденным MacArthur Genius Award Крисом Ре и профессором программирования из Мичиганского университета и сооснователем Hadoop Майком Кафареллой. Расширив программное обеспечение, основанное на стенфордской технологии OpenSource DeepDive, помогающей в осмыслении неструктурированных данных, Lattice Data превращает массив «темных» данных – вроде текстов и изображений – в данные структурированные, которые могут быть использованы традиционными базами данных.

Cockroach Labs: неубиваемая база данных

(Финансирование: $26,5 млн.)

Cockroach создает для предприятий базы данных будущего – вроде тех, которыми пользуются Amazon и Google. Большие данные требуют наличия таких баз, которые беспрерывно масштабируются по датацентрам и географическому местоположению. А технические нормы все чаще требуют наличия приложений, ограничивающих места хранения данных.

InfluxData: управление новой волной данных, известных как «динамические ряды»

(Финансирование: $24,89 млн.)

InfluxData разрабатывает общедоступную платформу для работы с так называемыми «динамическими рядами» - данными, просчитываемыми с течением времени. Системой уже пользуются такие компании, как Cisco, eBay, AXA, Solar City и Telefonica. Станут ли динамические ряды общим местом в принятии высоко эффективных бизнес-решений - как для IT-профессионалов, так и для менеджеров - покажет будущее.

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