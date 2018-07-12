«Синергия» — место, где рождаются олигархи

Мода на бизнес-школы всё увереннее превращается в тренд: деловые информационные площадки и соцсети полны предложений бизнес-курсов по актуальным и востребованным направлениям рынка. Вчерашние и позавчерашние выпускники, осознав, что полученных ими в вузах знаний явно не хватает для построения успешной карьеры активно «добирают» необходимые компетенции, а то и вдохновляются на открытие собственного дела.

Среди всех предложений на рынке бизнес-образования особняком стоит Школа бизнеса «Синергия», чьи SMM-менеджеры работают явно «не за страх, а за совесть». Знакомясь с рекламными предложениями в сфере бизнес-образования очень трудно не заметить их симпатичный лейбл – стилизованную «С» в квадрате. Или это, скорее, бумеранг (что, вероятно, должно намекать: вложенные в образование деньги вернутся сторицей).

«Русская Планета» решила проверить, что же представляет из себя это модное заведение и насколько тесно здесь ожидаемое дружит с реальностью. В смысле, насколько правдивы многочисленные позитивные отзывы выпускников этого мини-Гарварда (спойлер: правдивы примерно на 86%).

Театр и традиционный вуз начинаются с вешалки в гардеробе, а Бизнес-школа «Синергия» (как, впрочем, и большинство её конкурентов) — с сайта, где нужно оставить заявку и ждать звонка из вуза с предложением более тесного знакомства. Тут-то сразу и пришлось «спотыкнуться» нашему журналисту, на некоторое время притворившемуся несчастным выпускником аграрного вуза. Отправив заявку в половине 11-го утра, наш «агент» рассчитывал уже часам максимум к 12-ти услышать в трубке вежливый голос менеджера с рассказом обо всех «пряниках», уготованных для него бизнес-школой, а также подробной инструкцией: куда идти, что принести, когда начинать и в том же духе.

Но ни к полудню, ни к часу, ни к трём, ни к шести звонка не последовало. Наш герой перезвонил сам и выяснил у вежливой девушки по имени Алина, что его заявка к ним не поступила. Видимо, сбой – с кем не бывает. Впрочем, сотрудница на том конце провода предложила оформить заявку повторно и прямо сейчас, по телефону, а также подробно рассказала о выбранном маркетинговом курсе — кто ведёт и чем этот эдвайзер так хорош, программа курса и даже немного проинструктировала по технической части, ведь речь шла об онлайн-обучении, где Университет «Синергия» вообще во многом считается первопроходцем.

Преподавателем онлайн-курса оказался Брайан Трейси — президент консалтингового агентства «Брайан Трейси Интернэйшнл», в портфеле которой находится более 350 компаний по всему миру. Господин Трейси – автор более 60 книг по развитию личности и менеджменту в мире, среди которых такие деловые бестселлеры, как «Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь», «Достижение максимума», «21 секрет успеха миллионеров» и другие. Впрочем, лектор с первой же минуты онлайн-лекции дал понять: никакого чтения «по бумажке» не будет.

Трейси увлекательно жонглировал теоретическими выкладками, сопровождая их своими практическими комментариями, тут же переходил к разбору кейса — реальной истории работы с одним из своих клиентов — затем вновь углублялся в теорию, но при этом так харизматично, что наш не выспавшийся журналист не просто ни разу не «клюнул носом», но и в финале лекции задал преподавателю пару уточняющих и дельных вопросов. Надо ли говорить, что и первое предложенное домашнее задание, равно как и все следующие, наш «агент» расщёлкал как орешки?

Кажется, теперь и смысл заумного понятия «синергия» на вывеске бизнес-школы раскрылся исчерпывающе: полная и взаимообогащающая синергия теории и практики. Никаких тебе отдельных лекций с теорией на 40 минут с заданием «почитать книжку/газету перед сном». Полная гармония знаний и дела. Правда, увы, совсем недолгая — всего-то 8 занятий…

Два месяца интенсивного онлайн-тренинга пролетели как полторы недели. «Пожалуй, хочу ещё!», — признался наш корреспондент и тут же погрузился в исследование сложившегося вокруг бизнес-школы комьюнити учащихся и выпускников. Благо, «Синергия», как оказалось, более чем достаточное внимание уделяет этой стороне работы — это не только коммуникации в процессе самих курсов, но и постоянно здесь и там проводимые бизнес-ивенты, где полученные знания можно (и нужно!) закрепить, попутно задружившись с нужными людьми.

Итак, реальные отзывы от живых людей, с которыми нашему журналисту посчастливилось пообщаться. Вот, например, Анжела (имена здесь и далее изменены) — успешный топ в серьёзной сырьевой компании. Пришла в «Синергию» чтобы… научиться всё успевать. Именно обилие программ по тайм-менеджменту и привлекло девушку в Бизнес-школу «Синергия». Те же два месяца, исписанный до дыр блокнот и — теперь и без того успешный управленец успевает каждый день сделать в 1,5-2 раза больше полезных дел, держа KPI на стабильно высоком уровне. Но главное — Анжела, наконец, начала высыпаться, освободила вечера для театров и «девичников», увлеклась антигравитационной йогой, сбросила без специальных диет 5 кило и — визуально — столько же лет.

Или менеджер среднего звена Степан, которому «оптимизацию» оплатила родное предприятие. Продажи у старательного молодого человека шли как-то не очень, казалось бы, испытанные временем схемы эффективного взаимодействия с клиентами отказывались работать, явно не хватало новых знаний. Тот же двухмесячный онлайн-интенсив — и в своей бухгалтерии Степан отныне самый желанный сотрудник, продажи пошли куда увереннее и, главное, денежнее.

А вот Лилианна решила в свои 37 наконец-то сменить изрядно наскучившую позицию менеджера в крупной логистической компании, продала подаренное бывшим мужем дорогое авто и поступила на программу MBA по линии менеджмента. Женщина с радостью поделилась с нашим коллегой впечатлениями об учёбе, с нетерпением ждёт заветный диплом и уже присматривает варианты начать собственный бизнес. Полноценное вот уже третье высшее образование от Бизнес-школы «Синергия» ей в этом точно поможет — Лилианна в этом не сомневается ни минуты. И, кстати, новое авто и мужа она уже тоже себе присмотрела.

К слову, в «Синергии» любому желающему получить степень MBA, менеджеры не без гордости продемонстрируют свидетельства о партнёрстве этой Бизнес-школы с такими престижными зарубежными университетами как Newcastle Business School, Durham Business School, Judge Business School, Polimoda и другими. По сути, учась в Москве, получаешь полноценное западное бизнес-образование, экономя при этом очень даже солидные суммы.

Хотя не секрет, что самое лучшее образование приобретается за стенами любого вуза, каким бы крутым он не был. В «Синергии» об этом тоже помнят, даже очень хорошо помнят, судя по обилию проводимых ею бизнес-мероприятий, на которые приезжают настоящие «звёзды» мирового бизнеса, постоянные резиденты списка Forbes и политики уровня выше среднего. Помимо «Синерджи-форумов» тут стоит упомянуть пусть о менее публичных, но не менее ценных для бизнес-коммуникаций семинарах, где создаётся правильная деловая атмосфера для того, чтобы получение новых знаний и навыков стало хорошей «привычкой».

И для создания доверительного отношения необходимо отразить в статье легкую критику, что-то улучшить или не хватает скорости обработки заявок.

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