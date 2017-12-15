Как ЦБ сам себя в ловушку загнал

В ходе ближайшего заседания в Арбитражном суде Москвы представители банка «Югра» намерены предоставить все доказательства того, что в июле 2017 года Центробанк лишил их успешно работающее учреждение лицензии – в обход не только здравого смысла, но и закона.

В ходе прошлого заседания судья проигнорировал протесты представителей регулятора и обязал их предоставить в заседание текст протокола №36, который был составлен по итогам предшествующей событиям проверки банка – в нём чёрным по белому написано, что, по её итогам, оснований для отзыва лицензии не имеется. Этот тщательно скрываемый от общественности документ сам по себе должен стать основанием для отмены скандального решения.

«Согласно действующему законодательству, при последующем отзыве лицензии ЦБ должен был мотивированно отменить свое ранее принятое решение, обосновав невозможность исполнения первоначального плана», - пояснил журналистам представитель заявителя Антон Александров. Никаких подобных мер регулятор не предпринял – приказ о вводе временной администрации стал для управленцев «Югры» и клиентов банка очень неприятной неожиданностью.

Также суд удовлетворил ходатайство представителя «Югры» и в ближайшем заседании ожидается участие сотрудников Агентства по страхованию вкладов, свидетельства которых, как ожидается, смогут помочь пролить свет на картину творимого летом нынешнего года и позже беззаконие.

Вышеназванные ходатайства были поддержаны также представителем уполномоченного при Президенте России по правам предпринимателей Бориса Титова. Сам господин Титов ранее изъявил желание участвовать в слушаньях в качестве третьего лица.

«У Центрального банка нет и не было оснований ни для ввода временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов, ни для отзыва лицензии, ни для инициирования дела о банкротстве банка «Югра». Мы надеемся, что суд примет в данной ситуации законное и справедливое решение», – заключил представитель учредителей банка «Югра» Антон Александров.

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