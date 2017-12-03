Рынок недвижимости очищается
Рынок недвижимости очищается

За год прекратили свою деятельность 20% застройщиков, рынок избавляется от ненадёжных компаний

В России стремительно сокращается число компаний на первичном рынке жилья. За последние 12 месяцев (с октября 2016-го по октябрь 2017-го) их стало меньше почти на 20%. По прогнозам экспертов, тенденция продолжится, и количество игроков уменьшится с нынешних 4,3 тысячи более чем в четыре раза. 

С октября 2016 года по октябрь 2017-го с российского рынка ушли почти 20% застройщиков жилья. Такие данные приводит Рейтинговое агентство строительного комплекса.  За 12 месяцев число работающих компаний уменьшилось с 5,5 тыс. до 4,3 тыс. 


В РАСК смотрят на происходящее позитивно. По оценкам экспертов агентства, в первую очередь, рынок избавляется от ненадежных компаний. Тенденция сокращения числа игроков продолжится, и в итоге в России останется порядка тысячи застройщиков жилья. При этом монополия первичному рынку не грозит, убеждены в РАСК. 


Происходящее впрямую связано с падением рынка, считает генеральный директор компании «Миэль-новостройки» Наталья Шаталина. «В Москве, где параллельно растут спрос и предложение, подобный «откат» не наблюдается. А вот в Московской области ситуация уже отражает общерыночную — сокращение предложения вслед за падением платежеспособного спроса», — пояснила она.
 

Теги:
Места: Россия
События: экономика
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