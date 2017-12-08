Как российской компании добиться положительной отдачи от экспорта

Эксперты Национального исследовательского университета Высшая школа экономики показали, что для компаний, работающих на внешних рынках и сталкивающихся с более высоким по качеству и интенсивности уровнем конкуренции, наличие прямых иностранных инвестиций – важное и обязательное условие получения положительной отдачи от экспорта.

Сотрудники Международной лаборатории экономики нематериальных активов НИУ ВШЭ проанализировали выборку более чем из 1000 российских акционерных обществ по открытым данным за 2004 – 2014 годы. Оказалось, что в условиях существенного отставания российских компаний от зарубежных конкурентов, вхождение иностранных собственников в состав акционеров – весьма действенный механизм преодоления предпринимательских издержек и успеха экспортно ориентированной стратегии. Это происходит как за счёт более высокой степени диверсификации источников финансирования, так и участия в глобальных цепочках создания стоимости.

В последние годы наблюдается положительная динамика конкурентоспособности России в целом (с 2012 году наша страна поднялась на 29 позиций и теперь занимает 38 место среди 137 стран в Global Competitiveness Index). Но при этом Global Competitiveness Report на 2017 год отмечает у нас стабильно низкий уровень развития общественных институтов (83-е место), финансовых рынков (107-е место) и конкурентоспособности продукции (71-е место). Поэтому вопрос исследования стратегий российских компаний, направленных на повышение уровня конкурентоспособности на глобальных рынках, становится ещё более актуальным. Мировой опыт показывает, что использование стратегий интернационализации может стать для них одним из наиболее эффективных решений.

Эксперты НИУ ВШЭ проанализировали российские акционерные общества, применив метод инструментальных переменных для панельных данных и используя обобщённый метод моментов (GMM-estimator). Применение инструментария было обусловлено возникающей эндогенностью между экспортом и показателями деятельности компаний. Другими словами, не всегда ясно, является ли экспорт причиной успеха компаний или наоборот.

«Согласно полученным результатам, российские компании компенсируют слабое качество корпоративного управления, в том числе в области защиты прав собственности, и низкий уровень развития институциональной среды преимуществами, которые даёт отношенческий капитал, в частности за счёт прямых иностранных инвестиций в виде участия в капитале компании», – рассказала руководитель этой научной работы Анна Быкова.

Исследование выявило, что финансовые ограничения снижаются за счёт использования более дешёвых и доступных зарубежных кредитных ресурсов иностранных партнёров, а также их кредитной репутации. Помимо этого эксперты НИУ ВШЭ получили эмпирическое подтверждение тому, что прямые иностранные инвестиции могут рассматриваться как механизм повышения конкурентоспособности российских предприятий для реализации концепции импортозамещения. Это происходит за счёт применения знаний и технологий иностранных партнёров и трансформации их в более конкурентоспособные продукты.

Исследование выполнено сотрудниками Международной лаборатории экономики нематериальных активов в рамках коллективного гранта РНФ «Конкурентоспособность российских компаний в условиях импортозамещения». Его результаты опубликованы в Baltic Journal of Management.

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