Решения ЦБ по отношению к банку «Югра» квалифицировали, как уголовные преступления
Решения ЦБ по отношению к банку «Югра» квалифицировали, как уголовные преступления

Банкиры-«лишенцы», юристы и вкладчики обсудили этапы борьбы с произволом ЦБ

В столице прошёл круглый стол с участием представителей ранее ликвидированных банков, их вкладчиков и кредиторов финансовых организаций. В рамках дискуссии, озаглавленной  «Споры с ЦБ в 2017 году. Административные и правовые аспекты» её участники обсудили пути противодействия агрессивной политике, которую в настоящее время на рынке реализует Центробанк.

В основе противозаконных действий Банка России лежит «уникальный» статус этого ведомства – с этим тезисом единодушно согласились все участники дискуссии. Да и как не согласиться, когда регулятор не просто не стесняется своих явно сомнительных с точки зрения закона деяний, но и как будто смакует свою безнаказанность, не заботясь хотя бы о формальной видимости объективного и равного подхода ко всем участникам банковского рынка.  Вопрос почему «Югру» нельзя было спасти так же, как спасли «Пересвет» или «Бинбанк» так и остаётся подвешенным в воздухе. Чиновники ЦБ РФ не утруждают себя внятными комментариями на этой счёт, ограничиваясь примитивными обвинениями. При этом, в ходе недавнего судебного заседания по иску владельцев «Югры», представители регулятора вынуждены были признать, что с обвинениями в наличии у этого банка «забалансовых» вкладов они явно погорячились.  Могли и не такое признать, зная, что ничего им за это не будет.

Когда безнаказанность множится на гиперполномочия о любой адекватности и порядочности можно благополучно позабыть. Как резонно отметил в ходе заседания главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев, такая нездоровая ситуация приводит в итоге к тому, что «ЦБ рассматривает банковскую систему как систему внутри себя». В свою очередь, ведущий «круглого стола», адвокат, партнер бюро «Коблев и партнеры» Сергей Гришанов заметил, что на сегодняшний день все крупные банкиры «примеряют на себя возможность отзыва лицензии», а это никак не может продуктивно влиять на работу частных кредитных организаций и в целом на отрасль.

Об опыте борьбы за свои права рассказали и банковские вкладчики. Так, глава Союза вкладчиков России, «превышенец» банка «Югра» Николай Николаев рассказал о своих попытках достучаться до регулятора, которые так и не увенчались успехом – Центробанк просто наглухо не готов к диалогу, констатировал правозащитник. Финансовые чиновники в упор не желают слушать и слышать пострадавших граждан. Которые, впрочем, не оставляют попыток всё же достучаться до их разума. Впрочем, не получилось достучаться до Центробанка и у отстраненного президента «Югры» Алексея Нефедова, который рассказал участникам собрания о том, как регулятор систематически оказывал давление на его компанию во времена ее активного роста. Кроме того, по словам Нефедова, регулярные проверки со стороны ЦБ не выявляли в «Югре» никаких нарушений, а тезис о наличии в компании Алексея Хотина забалансовых вкладов, на основании чего и было принято решение об отзыве лицензии у компании, так и не был ничем подтвержден.

Виновные есть, а вот как их к ответственности привлечь? Прогнозы по этой части, как признали присутствующие на круглом столе юристы, весьма туманны.  «С одной стороны, - отметил Сергей Гришанов,- сотрудники ЦБ из-за его особого статуса, под действие статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», не попадают. Однако, в тот момент, когда в банк введена Временная администрация в лице АСВ, ее должностные лица уже вполне могут быть подвергнуты уголовной ответственности. Напомним, та же «Югра» напрямую обвиняет «временщиков» в фальсификации отчетности, а это как раз подходит по действие этой статьи».

Пусть «бодаться с дубом» у поражённых в своих правах банкиров пока не очень получается – положительные сдвиги всё же наметились – с этим в итоге встречи согласились все её участники. Как минимум теперь финансовые чиновники стали явно проявлять если не больше такта, то уж точно больше осторожности и явно стараются предвидеть резонанс от своих действий. Хоть что-то. Но надолго ли?

Теги:
Организации: Банк России
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