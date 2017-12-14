Путин получает материалы о бесчинствах ЦБ

На пресс-конференции главы государства, корреспондент Федерал пресс, Наталья Никитина задала вопрос о Банке России, по мнению корреспондента, сейчас регулятор производит зачистку банковского сектора, причем речь идет не только о частных, но и государственных структурах.

Учитывая, что центральный банк не подконтролен ни одной надзорной структуре, вопрос стоит особенно остро. Владимир Владимирович, отвечая журналисту подчеркнул, что не смотря на это, за деятельностью ЦБ, надзорные органы тем не менее следят. «Время от времени ко мне соответствующие материалы поступают», - уточнил глава государства, заодно добавив, что подтверждения эти данные не нашли.

Кроме того, глава государства прокомментировал и критику в адрес Центрального Банка, связанную с «огосударствлением» российской банковской системы. Путин заявил, что надеется, что регулятор, впоследствии сможет приватизировать взятые под контроль Банки. Напомним, на санацию «Бинбака» и «Открытие» могут потратить более триллиона рублей.

Глава государства уточнил: «Центральный Банк нам всем говорит, что если он что-то и забирает «под себя», то с целью последующей приватизации».

Президент страны обратил внимание, что в нашей стране большое количество кредитных организаций, что конечно не значит, что их надо душить, но оздоровлять нужно.

Русская Планета напоминает: В 2017 году ЦБРФ отозвал у кредитных организаций около 50 лицензий, заметим, что это крайняя мера банковского надзора, прибегать к которой необходимо в исключительных случаях. Хотя, судя по всему, Эльвире Набиуллиной это неизвестно. В результате действий регулятора количество пострадавших вкладчиков, а вслед за ним и общественного негодования выросло в ряде регионов. К примеру, после отзыва лицензии у банка «Югра», свои сбережения, превышающие установленные законом страховые суммы, потеряли более 35 000 человек. А уровень компенсаций вкладчикам банка стал крупнейшим за всю историю существования Агентства по страхованию вкладов.

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