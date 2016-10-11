Прощайте, управляющие!

Позволить гражданам платить за услуги напрямую, а не посредникам, предложили в Минстрое РФ. В ведомстве разработали законопроект, призванный навести порядок в сфере ЖКХ и упорядочить платежи: теперь деньги потребителей будут сразу поступать на счета поставщиков - компаний, предоставляющих коммунальные услуги: Водоканал, Мосэнергосбыт и так далее.

Сами управляющие компании (ТСЖ или УК) при этом никуда не денутся: они продолжат выполнять свои функции, но будут оперировать деньгами жильцов только для расходов на свои услуги — ремонт, поддержание чистоты подъездов, и так далее.

Проект закона был поддержан в Госдуме профильным комитетом по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. «Я эту идею поддерживаю. Хотим так, как раньше, хотим напрямую. При этом не будет темы банкротства управляющих организаций, тем более ТСЖ и ЖСК», - заявила глава комитета Галина Хованская в эфире радиостанции «Говорит Москва». Есть вероятность, что закон может быть принят уже до конца этого года.

Исключение управляющих компаний из этой схемы самым благоприятным образом скажется на рынке услуг, уверен заместитель министра строительства и ЖКХ Сергей Чибис. По его словам, этот рынок станет просто-напросто неинтересен тем компаниям, которые стремятся лишь обогатиться на денежном потоке — а таких, к сожалению, немало.

Из минусов грядущего нововведения — то, что бумажек с счетами теперь станет больше: конечно, единый расчетный документ, где были аккуратно сведены счета от всех обслуживающих организаций, был намного удобнее. Однако в Минстрое уверяют, что опасаться людям нечего: сами платежи не вырастут, ведь все суммы останутся прежними.

Именно таким образом удастся решить проблему задолженностей, считают в ведомстве. На сегодняшний момент общий долг за услуги ЖКХ по всей стране равен примерно 1 триллиону рублей, причем подавляющая часть этой суммы — долги коммунальных предприятий и обслуживающих компаний между собой. При этом сами граждане России оплачивают услуги на 95%.

Глава Минстроя Михаил Мень давно провозгласил главным приоритетом в работе своего ведомства борьбу за открытость в сфере жилищно-коммунальных услуг. Не секрет, что сектор ЖКХ по-прежнему не прозрачен, а в системе находятся лазейки для всевозможных махинаций. До сих пор по всей стране так и не удалось полностью избавиться от проблемы так называемых двойных платежек.

Начиная c того, что в ваш почтовый ящик кто угодно может положить поддельный платежный документ, но с другими реквизитами, и заканчивая такими ситуациями, когда жильцы дома принимают решение сменить управляющую компанию, но продолжают получать от нее платежные квитанции, наравне с новыми. Нововведение, как надеются в Минстрое, поможет избавиться от недобросовестных управляющих компаний, которые злоупотребляют возложенными на них полномочиями.

Именно в управляющих компаниях, считает Мень, кроется корень многих проблем в ЖКХ. Министр рассказал в интервью «КоммерсантЪ-ФМ», что проделана значительная работа по наведению порядка среди таких компаний. «Сегодня лицензирование заработало в полной мере, и оно постепенно начинает приносить свои плоды. Во всяком случае, мы видим по обращениям граждан, которые приходят в министерство, что управляющие компании стали более внимательны к потребителям».

Инициатива по выведению функции сбора всех платежей от управляющих компаний — не единственный пункт в законопроекте. Еще одной полезной для жильцов инициативой станет внедрение системы контроля за всеми жилищно-коммунальными услугами на особом портале. «Мы вместе с нашими коллегами из Минкомсвязи работаем над большой государственной информационной системой ГИС ЖКХ, которая позволит каждому гражданину заходить в эту систему, находить свой дом, находить свою управляющую компанию.

Не будет уже никаких попыток двойные платежки сделать и так далее, все будет видно и прозрачно. Работа огромная, тяжелая, и сегодня нужно будет собрать все базы данных со всей страны, и, в общем, такую огромную базу никто еще никогда не делал, но я думаю, что нам вместе с коллегами из Минкомсвязи удастся справиться, и для людей это будет реальное абсолютно подспорье», - рассказал Михаил Мень.

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