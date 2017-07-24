Правительство поддержит экспорт стройматериалов

Российское правительство решило поддержать экспорт строительных материалов и продукции лесопромышленного комплекса. Эксперты считают, что на зарубежных рынках будут востребованы отечественные керамические и кровельные материалы, а также другая продукция. Впрочем, ни механизм поддержки, ни перечень конкретных товаров пока не определены.

Перечень продукции (товаров, работ, услуг), экспорт которой федеральные органы власти будут поддерживать в приоритетном порядке, опубликован на сайте кабмина. В топ-10 приоритетных товаров вошли строительные материалы и продукция лесопромышленного комплекса (кроме необработанной древесины), а также инжиниринговые и строительные работы и услуги.



«Принятое решение направлено на поддержку несырьевого экспорта, повышение доступности услуг, укрепление позиций отраслей российской экономики», — говорится в пояснении к соответствующему постановлению.



Перечень подготовлен в рамках приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт», предусматривающий финансовые (до 2020 года на это планируется потратить 87 млрд руб.) и нефинансовые меры поддержки.



В Российском экспортном центре (выступающем оператором приоритетного проекта) пояснили, что перечень «отражает диверсификацию российского несырьевого экспорта» и является ориентиром для РЭЦ, на что делать акцент при поддержке этих отраслей.



«В этом будет задействован весь инструментарий группы — страховые и финансовые продукты, аналитика и поиск партнеров за рубежом, поддержка по вопросам сертификации, омологации и защиты интеллектуальной собственности, организация выставочно-ярмарочной деятельности и бизнес-миссий, а также многое другое», — рассказал Михаил Снег, директор по экспортной политике и анализу РЭЦ.



По его словам, сейчас идет активная работа по поддержке экспорта продукции лесопромышленного комплекса и стройматериалов. Например, экспорт такой группы товаров, как лесобумажная продукция, вырос за пять месяцев 2017 года на 15,4% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Так, наблюдается рост экспорта пиломатериалов (+21,3%), древесно-стружечных плит (+49,1%). Из строительных материалов наибольший рост показали изделия из цемента и искусственного камня (+87,7%), керамическая сантехника (54,8%), минеральные изоляционные материалы (51%), стекловолокно и изделия из него (44,3%).



Андрей Шелковый, исполнительный директор Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (НОПСМ), напомнил, что в данный момент по линии Минпромторга существуют меры господдержки, подразумевающие частичное субсидирование затрат предприятий на сертификацию продукции на зарубежных рынках. И НОПСМ рассчитывает на расширение мер финансовой поддержки. Он считает, что на зарубежных рынках будут востребованы отечественные керамические материалы, кровельные материалы и другая продукция. Причем, по его словам, зарубежных потребителей интересует их не только сами стройматериалы, но и технологии.



Впрочем, как заметил один из участников рынка стройматериалов, пока ни механизма приоритезации, ни определенного KPI (какие конкретно товары и в каком объеме) у государства нет. «Как это будет осуществляться, непонятно», — утверждает собеседник портала.

по материалам пресс-службы Российского экспортного центра

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