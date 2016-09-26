Пенсионные приключения
фото: cherra.ru

фото: cherra.ru

Россияне обсуждают идею добровольного участия в накоплении собственных пенсий

С 2018 года Министерство финансов России планирует запустить новую накопительную пенсионную систему. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, соответствующие предложения будут представлены в самое ближайшее время.

Главная идея грядущих преобразований – призвать граждан более ответственно относиться к своим пенсионным сбережениям и формировать накопления самостоятельно. По словам Силуанова, переход на добровольную систему формирования пенсии позволит пенсионерам увеличить ее размер. А все средства, накопленные на пенсионном счете, будут считаться собственностью гражданина, и в ряде случаев этими деньгами можно будет воспользоваться еще до выхода на пенсию – снять 20% средств за 5 лет до заслуженного отдыха, или снять всю сумму - например, при болезни.

В числе широко обсуждаемых пенсионных новшеств была также идея, предложенная Минфином и Банком России, копить россиянам на свою пенсию самостоятельно – в случае, если их месячный доход превышает 45-50 тысяч рублей. По словам замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, государство не в состоянии выплачивать гражданину 40% его заработка на пенсии, если он всю жизнь получал 100 тыс. в месяц, поэтому власти приняли решение переложить ответственность за пенсии на граждан, цитирует его слова РБК.

В настоящий момент пенсионные накопления россиян состоят из двух частей: накопительной и страховой, так называемой трудовой. Страховая часть пополняется за счет отчислений работодателей, 22% от зарплаты поступают в распределительную систему, и из этих средств формируются выплаты нынешним пенсионерам – а для пенсионеров будущих она пересчитывается в баллах. 6% от заработка поступают на так называемую накопительную часть. Это средства, которыми граждане могут распоряжаться по своему усмотрению, пусть и в ограниченном формате: например, выбрать управляющую компанию, которая будет этими средствами оперировать, либо же вовсе вывести их в негосударственный пенсионный фонд. По итогам 2015 года, почти половина экономически активного населения страны решила перевести свои накопления именно в НПФ.

За последние 15 лет ни одна другая область не реформировалась столь же часто, как система формирования пенсий – при том, что вопрос этот долгосрочный, а от неверных принятых решений будут страдать целые

поколения. Нынешнюю систему часто критикуют, и не зря. К сожалению, демографическая ситуация такова, что нынешнему экономически активному населению очень трудно содержать пенсионеров, ведь население России с каждым годом все стареет, а невысокая рождаемость не может компенсировать увеличивающийся разрыв между количеством работающих и количеством выходящих на пенсию. Для того, чтобы сохранить выплаты нынешним пенсионерам в прежнем объеме, Госдума даже решила заморозить накопительную часть пенсий россиян: предположительно, накопительная часть будет заморожена еще в течение двух лет.

К тому же, в результате последних реформ получилось так, что расчет пенсий для будущих пенсионеров в настоящий момент куда больше зависит от заработка, чем от стажа, и выходит, что граждане, работающие на низкооплачиваемых должностях – например, в государственных научных учреждениях, либо воспитателем в детском саду – за 30 лет непрерывного стажа будут получать пенсию меньше, чем тот, кто работал несколько лет, но на хорошем официальном окладе. Плюс не стоит забывать и о такой серьезной проблеме, как серые зарплаты. Благодаря им нынешние работники лишают себя достойной пенсии в будущем, но, к сожалению, в условиях экономического кризиса, а также с целью ухода от уплаты налогов работодатели не спешат выводить зарплаты из тени.

Новую систему, предложенную Минфином и Банком России, раскритиковал бывший министр финансов Алексей Кудрин. Он заявил телеканалу РБК, что большинство россиян не готово добровольно участвовать в такой системе. «Сегодня трудно пока оценить масштаб, с которым добровольные накопления граждане готовы будут делать... Такие добровольные механизмы сегодня еще не стали популярны. Вот почему я думаю, что пока участие в нем будет низким. Лет 5-7 требуется раскручивать эту систему, прежде чем она приобретет явные объемы», - сказал Кудрин.

С одной стороны, дать гражданам возможность самим решать, как поступать с пенсионными накоплениями – идея неплохая. Действительно, люди в России не доверяют государству в части пенсионного обеспечения. Однако и о финансовой грамотности россиян говорить пока рано. Может получиться так же, как вышло в 90-е годы с приватизационными ваучерами. Не до конца понимая, куда и во что можно вложить заветные бумажки, миллионы людей в итоге остались ни с чем. Так же и с пенсионными накоплениями: главное, не пропустить тот момент, когда под одним из трех стаканов в ловких руках манипулятора исчезнет заветный шарик, и все накопления превратятся в пыль.

Теги:
Места: Россия
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