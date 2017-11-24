Как оздоровить общий инвестиционный климат в России?

В рамках реализации полномочий по развитию финансового рынка Российской Федерации и обеспечению стабильности его функционирования Банком России разработаны Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов.

Одной из приоритетных целей развития финансового рынка на период 2016-2018 годов является повышение уровня и качества жизни граждан Российской Федерации за счет использования инструментов финансового рынка.

Использование гражданами инструментов финансового рынка в первую очередь должно быть направлено на удовлетворение их потребностей и должно осуществляться с обеспечением защиты прав потребителей финансовых услуг, а также с реализацией комплекса мер по повышению доступности финансовых услуг и уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации.

Одним из направлений достижения указанной цели является совершенствование системы защиты инвесторов на финансовом рынке и повышение финансовой грамотности населения Российской Федерации.

Особенности сложившейся в России структуры финансовой системы связаны с действием ряда факторов, в том числе с достаточно низкой активностью населения на финансовом рынке, сдвигом предпочтений населения в сторону обслуживания в кредитных организациях, которые предоставляют не только банковское обслуживание, но и услуги на фондовом рынке, а также с невысоким уровнем доверия к некредитным финансовым организациям из-за высокого уровня злоупотреблений в отрасли при недостаточной интенсивности надзорной деятельности и отсутствия механизмов воздействия на недобросовестных участников.

Однако ключевую роль играет чрезвычайно высокая востребованность населением банковских вкладов, характеристики которых сочетают в себе высокие процентные ставки, льготный режим налогообложения процентного дохода и курсовых разниц (для вкладов в иностранной валюте), высокий уровень надежности вкладов благодаря системе их страхования, а также простоту, привычность и доступность этого продукта.

Рынок акций в России, сформировавшийся в значительной степени благодаря приватизации государственных предприятий, не смог стать источником массового привлечения капитала в силу слабости корпоративного управления в российских акционерных обществах.

На рынке облигаций основную роль играют заимствования в форме еврооблигаций, номинированные в иностранной валюте, которые пользуются спросом, главным образом, со стороны иностранных инвесторов.

Вместе с тем, Банком России, отмечено, что российскому финансовому рынку удалось достигнуть определенных результатов, однако в контексте глобальной конкуренции он находится на недостаточно высоких позициях.

В части финансового рынка по факторам «защита миноритарных инвесторов» и «получение кредитов» России присвоены 66-я и 42-я позиции соответственно.

По фактору «защита миноритарных инвесторов» Россия существенно отстает от стран Европейского экономического пространства, а также государств–членов БРИКС. Кроме того, средняя оценка индикаторов фактора «защита миноритарных инвесторов» составляет 5,7 балла при максимальной оценке 10 баллов, что указывает на острую необходимость повышения эффективности мер, направленных на защиту миноритарных инвесторов в России.

По мнению Банка России, сдерживающее влияние на развитие финансового рынка оказывает некоторые факторы, среди которых: низкий уровень накопленных сбережений граждан, недостаточный уровень финансовой грамотности граждан, низкий уровень защиты прав и гарантий потребителей финансовых услуг, главным образом, миноритарных инвесторов (акционеров). Зачастую именно отсутствие необходимых, требуемых понятных и внятных, регулируемых государственными институтами гарантий и защиты прав миноритарных инвесторов (акционеров) препятствует значительному вовлечению средств домохозяйств в акционерный капитал российских публичных компаний.

Вместе с тем, в Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2016-2018 г.г. отмечено, что акционерные общества являются ключевым звеном современной российской экономики. Дальнейшее совершенствование регулирования, в соответствии с которым происходит образование и функционирование акционерных обществ, а также корпоративных отношений, связанных с участием в таких обществах и управлением ими, позволит улучшить условия для привлечения акционерного капитала.

По данным Росстата средства домохозяйств России на 31.12.2016 составляют более 52,5 трл. руб., из них значительная часть – около 22 трл. руб. (42%), не вовлеченные в хозяйственно-экономический оборот и хранящиеся «под подушкой», чуть больше – 24 трл. руб (45,7%) размещены на депозитах коммерческих банков, 6,5 трл. руб. (12,3%) размещены на финансовом рынке.

Банк России на протяжении последних пяти лет отмечает недофинансирование реального сектора экономики – акционерных обществ, на долю которых приходится более 86% ВВП страны.

Глубокое отставание российского инвестиционного климата от государств-членов БРИКС, сложившееся в процессе приватизации 1992-1994 г.г., не рассчитанной на последующее вовлечение широкого круга потенциальных частных потребителей финансовых услуг к инвестированию в капитал акционерных обществ, создал и по-прежнему поддерживает предпосылки для замедления роста российской экономики в среднем на 02-03% ВВП ежегодно.

В среднесрочной перспективе Банку России предстоит решить задачу по выводу из «тени» значительной части накопленных средств домохозяйств, не вовлеченных в хозяйственно-экономический оборот, как наиболее дешевых финансовых ресурсов, в том числе на финансовый рынок, и сбалансирование рынка частных инвестиций по сегментам финансового рынка с перераспределением средств домохозяйств из банковского сегмента на рынок ценных бумаг, корпоративных и государственных облигаций.

Развитию широкого вовлечения накопленных средств домохозяйств в акционерный капитал российских корпораций препятствуют множество факторов, из которых следует отметить:

а) слабую профессиональную подготовку частных (неквалифицированных) инвесторов, отсутствие у них специальных знаний и практических навыков частного инвестирования на фондовом рынке, сопряженном с вложением в акции российских эмитентов, самостоятельной оценке рисков и последствий инвестирования и возможных убытков на корпоративном рынке;

б) недостаточную популяризацию фондового рынка среди широких слоёв населения, возможность гражданам размещения свободных денежных средств в ценные бумаги российских публичных акционерных обществ с получением доходов от роста стоимости акций и регулярных дивидендов, по ставке, на уровне не ниже уровня банковского депозита;

в) отсутствие государственной системы страхования и гарантий для частных неквалифицированных инвесторов по рискам, связанным с финансированием денежных средств в акционерный капитал акционерных обществ и приобретением корпоративных облигаций, среди которых риски, связанные:

в1) с потерей/утратой данных о владельце ценных бумаг лицом, обязанным по ценным бумагам и (или) специализированной организацией, выполняющей функции по учету прав собственности по ценным бумагам, или иного другого незаконного исключения данных о собственнике ценных бумаг из реестра владельцев ценных бумаг;

в2) с недобросовестными действиями посредников на финансовом рынке в отношении переданных неквалифицированными инвесторами в управление денежных средств и (или) ценных бумаг, выразившихся в преднамеренном банкротстве, искажения финансового результата от управления ценными бумагами и (или) денежными средствами, переданными в управление, незаконного и непропорционального завышения стоимости услуг финансовых посредников, иных мошеннических и (или) непреднамеренных и непрофессиональных действий финансовых посредников, приведших к убыткам частных инвесторов;

в3) с недобросовестным исполнением финансовых обязательств эмитентами по обязательствам, следующим из ценных бумаг, включая случаи преднамеренного банкротства, сокрытия чистой прибыли (её части) с целью уменьшения или отказа от выплаты дивидендов, отказа от выплаты дивидендов по привилегированным акциям при наличии прибыли, достаточной для выплаты дивидендов;

г) крайне малозначительное участие Банка России в вербальных и финансовых интервенциях на рынке акций, которые способны снизить уровень финансовых потерь частных и корпоративных инвесторов на открытом рынке акций, которые Банк России мог бы производить за счет собственных средств и средств, накопленных во внебюджетных фондах.

Комплексная реализация этих задач позволит Банку России к 2022-2024 гг. вовлечь в экономику России, в её реальный сектор – в капитал публичных акционерных обществ около 29,4 трл. руб., наиболее дешевых кредитных средств частных домохозяйств.

Правовая база, регулирующая деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг и инфраструктурных организаций, в целом сформирована, однако Банку России в течение ближайших 3-5 лет необходимо будет обеспечить пересмотр ряд концептуальных подходов в регулировании указанных субъектов финансового рынка, и, в первую очередь, связанных с совершенствованием механизмов гарантий и защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг.

Действия Банка России по реализации комплексных мер по обеспечению прав частных инвесторов позволят в среднесрочной перспективе не только повысить эффективность переопределения капитала на финансовом рынке и существенно повысить капитализацию российских акционерных обществ и их капиталоемкость, но и значительно оздоровить общий инвестиционный климат в Российской Федерации.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Экономика»