Как отправить кротов в стратосферу?

Эксперты в индустрии стартапов составили Топ - 5 только появившихся или набирающих обороты стартапов 2017 года, которые во многом помогут развивать технологическую индустрию. Особое внимание было уделено производственным стартапам – тем, которые предлагают свои услуги компаниям, а не потребителям. Это $3-триллионная индустрия, и стартапы уже практически стали ее важнейшей частью.

1 Exabeam: избавляет от «кротов»

(Финансирование: $35 млн.)

Отслеживает человеческое поведение внутри сети, чтобы выявлять тех, кто хочет взломать или саботировать ее. Также может использоваться криминалистами после нападений. Простота и пользовательский интерфейс User Entity Behavior Analytics, созданого Exabeam, являются серьезным отличием от всего остального, что есть на рынке. Вместо дней и недель, которые тратятся на расследования разнообразных инцидентов, на работу с этой программой уходят считанные минуты, поскольку компания использует научный подход к обработке данных, помогающих обнаружить угрозу.

2 World View Enterprises: отправка воздушных шаров в стратосферу

(Финансирование: $15,25 млн)

World View посылает в стратосферу воздушные шары с тем, чтобы делать снимки и собирать данные. То есть все то, чем занимаются значительно более дорогостоящие спутники. Компания также планирует развивать «стратосферный туризм», отправляя людей в поездку высоко над землей. Снижая стоимость полетов в стратосферу, компания расширяет существующие рынки (к примеру, космической фотографии) и открывает дорогу новому, в том числе, космическому туризму

3 Prospera: искусственный интеллект в сельском хозяйстве

(Финансирование: $7 млн.)

Цель компании - подключение больших данных и искусственного интеллекта к работе в сельском хозяйстве. Погружение в технологии одной из крупнейших индустрий мира трансформировало многие сферы ее деятельности. В данном случае, подобное погружение несет с собой определенные преимущества. Например, фермеры смогут заняться выведением более чистых, здоровых и экономичных продуктов. В команду Prospera вошли ученые, физики опытные лидеры сельскохозяйственной индустрии, работающие над улучшением того, как данные используются в отрасли.

4 Security Scorecard: гарантирует, что у партнеров не возникнет проблем с безопасностью

(Финансирование: $34,7 млн.)

Security Scorecard последовательно изучает и определяет риски для IT-систем компаний даже тогда, когда они исходят от партнеров. Компании тратят немало средств на обеспечение безопасности собственных активов, но мало что знают про системы защиты своих партнеров или поставщиков. Значительное количество брешей было пробито третьими сторонами, чья безопасность была в большей степени мифом.

5 Freightos: Онлайн-рынок грузовых перевозок

(Финансирование: $23,3 млн.)

Первый в мире B2B-рынок грузовых перевозок, учитывающий международные технологии маршрутизации и ценообразования, появился в результате четырех лет разработок автоматизации в одной из крупнейших в мире отраслей: индустрии грузовых перевозок стоимостью в триллион долларов. Проект возглавляет успешный предприниматель Цви Шрайбер, который продал свои предыдущие компании GE и IBM.

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