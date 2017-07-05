ГК «Основа» представила два новых девелоперских проекта

Группа Компаний «Основа», созданная в 2016 году бывшими акционерами ГК «Мортон», анонсировала два новых проекта в составе своего девелоперского портфеля. Это яркие комплексы с авторской архитектурой, суперсовременными инженерными решениями и оснащением в самом центре Москвы, на пересечении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова, а также в Юго-Восточном округе Москвы, в 1-м Грайвороновском проезде. Комплексы имеют общую площадь 60 тыс квадратных метров, а совокупный объем инвестиций в их реализацию компания оценивает в 6 млрд рублей.

По словам Олега Колченко, управляющего партнера и акционера ГК "Основа", это первые девелоперские проекты в портфеле компании, и сегодня на разных стадиях переговоров и подписания находятся еще ряд площадок в Москве и Московской области. Также компания рассматривает несколько площадок в Санкт-Петербурге.

"Переосмыслив тот колоссальный опыт, который мы приобрели за последние 20 лет в девелопменте, мы сформировали для себя стратегию, подразумевающую строительство небольших по площади монолитных жилых комплексов, обязательными атрибутами которых станет яркая авторская архитектура, созданная в партнерстве с ведущими российскими и зарубежными архитекторами, а также единая информационно-технологическая платформа на базе самой современной инженерии и системы "умный дом",- подчеркнул Олег Колченко, - Мы не будем строить большие микрорайоны. В течении ближайших лет мы планируем выйти на объем строительства 100-150 тыс квадратных метров в год. А в целом девелопмент, по нашим планам, будет занимать долю не более 20-30% в общем объёме бизнеса компании".

Один из первых проектов ГК "Основа" - уникальный по своему местоположению, видовым характеристикам и потенциалу многофункциональный комплекс на пересечении Садового кольца и Проспекта Сахарова. Комплекс имеет общую площадь 38 тыс кв м и в его составе предполагаются апартаменты, инфраструктура высокого класса и офисы. По словам Олега Колченко, компания вошла в этот проект в качестве девелопера и соинвестора. Планируемый объем инвестиций в проект оценивается в 4,5 млрд рублей.

«Площадка на Садовом кольце – это уникальное и знаковое место. Мы долго работали над концепцией проекта и остановились на многофункциональном комплексе, в котором первостепенное внимание уделим качеству проекта, - отметил Олег Колченко. - Для работы над фасадами и интерьерами входных групп и мест общего пользования мы привлечем западных архитекторов и дизайнеров - сегодня уже ведем переговоры с несколькими известными зарубежными командами из Европы и Америки. Детально прорабатываем инфраструктурную составляющую.»

Второй проект компании - стильный, современный жилой комплекс комфорт-класса в 1-м Грайвороновском проезде, вл 1. Компания приобрела эту площадку, запроектировала комплекс и планирует в октябре начать его реализацию. Общая площадь проекта – более 20 тыс кв м, а площадь жилья – 18 тыс кв.м. Планируемый объем инвестиций в проект составляет 1,5 млрд рублей.

По материалам пресс-службы ГК "Основа"

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Экономика»