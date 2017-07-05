ГК «Основа» достроит жилой комплекс «Парад планет»
ГК «Основа» достроит жилой комплекс «Парад планет»

Дом площадью квартир 85,2 тыс квадратных метров будет возведен по индивидуальному проекту

ГК «Основа», образованная бывшими акционерами ГК «Мортон», достроит жилой комплекс «Парад планет» в подмосковном городе Королев. Монолитный комплекс переменной этажности (9-12-17 этажей) и площадью жилья 85 тыс кв. м возводится на участке 3 Га по индивидуальному проекту известного московского архитектурного бюро "Остоженка". В доме более 1800 квартир, включая двухуровневые со вторым светом и потолками свыше 5 метров. В доме есть подземный паркинг на 300 автомобилей, первые нежилые этажи с магазинами, кафе и досуговым центром, а также собственная благоустроенная территория. На сегодняшний день конструктив здания практически готов, монолитные работы выполнены на 90%.

"Парад планет" - это бывший проект компании «Мортон», который после ее продажи в октябре 2016 года перешел ГК «ПИК». В конце июня 2017 года руководство ГК «Основа» и ГК «ПИК» договорились о передаче проекта в ГК «Основа», условия передачи стороны не разглашают.   Дом площадью квартир 85,2 тыс квадратных метров возводится по индивидуальному проекту архитектурного бюро «Остоженка» и станет настоящим украшением района. Жилой комплекс имеет каплевидную форму и несимметричные волнообразные фасады. Дополнительный объём зданию придаёт переменная этажность (9-12-17 этажей) и текстурные фасадные элементы в разной цветовой гамме.

Яркую индивидуальность имеют и каждая из 11 секций дома. В оформлении входных групп дизайнеры использовали образы планет солнечной системы и спутников, которые также дали название каждой секции дома.

Для комфорта и удобства жителей в ЖК "Парад планет" предусмотрен подземный паркинг на 300 автомобилей, а также гостевые парковки на придомовой территории. Сама территория комплекса благоустроена, акцент сделан на семейный досуг и активный отдых. Здесь запланирована детская и спортивная площадки, велосипедные и прогулочные дорожки.

Финансовый партнер проекта «Парад планет» - Сбербанк России. Ввод в эксплуатацию – 2 кв 2018г.

По словам Управляющего партнера и акционера ГК «Основа» Олега Колченко, жилой комплекс в Королеве изначально отличался от продукта, предлагаемого ГК "ПИК" в Московской области.

«Компания "ПИК" в Подмосковье специализируется на строительстве крупных проектов индустриального домостроения, площадью по несколько сотен тысяч метров и высокой этажностью. Наш дом – эксклюзивный проект от архбюро "Остоженка", и он кардинально отличается от типового продукта: "Парад планет" имеет сложную каплевидную архитектурную форму и выразительные волнообразные текстурные фасады, выполненные в разной цветовой гамме. В доме индивидуально оформлена каждая входная группа и предусмотрено более 50 планировочных решений: от студий 25 кв метров до четырехкомнатных квартир площадью 113 квадратных метров, двухуровневых квартир и квартир с потолками выше 5 метра», - подчеркнул О. Колченко.

Финансовым партнером ГК «Основа» по реализации проекта «Парад планет» выступает Сбербанк России, обеспечивающий проектное финансирование и ипотеку для клиентов компании. С первого июля строительные подразделения ГК «Основа» приступили к завозу на площадку техники и материалов. Срок ввода объекта в эксплуатацию сохраняется – 2 квартал 2018 года

По материалам пресс-службы ГК «Основа»

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