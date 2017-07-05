ГК «Основа» достроит жилой комплекс «Парад планет»

ГК «Основа», образованная бывшими акционерами ГК «Мортон», достроит жилой комплекс «Парад планет» в подмосковном городе Королев. Монолитный комплекс переменной этажности (9-12-17 этажей) и площадью жилья 85 тыс кв. м возводится на участке 3 Га по индивидуальному проекту известного московского архитектурного бюро "Остоженка". В доме более 1800 квартир, включая двухуровневые со вторым светом и потолками свыше 5 метров. В доме есть подземный паркинг на 300 автомобилей, первые нежилые этажи с магазинами, кафе и досуговым центром, а также собственная благоустроенная территория. На сегодняшний день конструктив здания практически готов, монолитные работы выполнены на 90%.

"Парад планет" - это бывший проект компании «Мортон», который после ее продажи в октябре 2016 года перешел ГК «ПИК». В конце июня 2017 года руководство ГК «Основа» и ГК «ПИК» договорились о передаче проекта в ГК «Основа», условия передачи стороны не разглашают. Дом площадью квартир 85,2 тыс квадратных метров возводится по индивидуальному проекту архитектурного бюро «Остоженка» и станет настоящим украшением района. Жилой комплекс имеет каплевидную форму и несимметричные волнообразные фасады. Дополнительный объём зданию придаёт переменная этажность (9-12-17 этажей) и текстурные фасадные элементы в разной цветовой гамме.

Яркую индивидуальность имеют и каждая из 11 секций дома. В оформлении входных групп дизайнеры использовали образы планет солнечной системы и спутников, которые также дали название каждой секции дома.

Для комфорта и удобства жителей в ЖК "Парад планет" предусмотрен подземный паркинг на 300 автомобилей, а также гостевые парковки на придомовой территории. Сама территория комплекса благоустроена, акцент сделан на семейный досуг и активный отдых. Здесь запланирована детская и спортивная площадки, велосипедные и прогулочные дорожки.

Финансовый партнер проекта «Парад планет» - Сбербанк России. Ввод в эксплуатацию – 2 кв 2018г.

По словам Управляющего партнера и акционера ГК «Основа» Олега Колченко, жилой комплекс в Королеве изначально отличался от продукта, предлагаемого ГК "ПИК" в Московской области.

«Компания "ПИК" в Подмосковье специализируется на строительстве крупных проектов индустриального домостроения, площадью по несколько сотен тысяч метров и высокой этажностью. Наш дом – эксклюзивный проект от архбюро "Остоженка", и он кардинально отличается от типового продукта: "Парад планет" имеет сложную каплевидную архитектурную форму и выразительные волнообразные текстурные фасады, выполненные в разной цветовой гамме. В доме индивидуально оформлена каждая входная группа и предусмотрено более 50 планировочных решений: от студий 25 кв метров до четырехкомнатных квартир площадью 113 квадратных метров, двухуровневых квартир и квартир с потолками выше 5 метра», - подчеркнул О. Колченко.

Финансовым партнером ГК «Основа» по реализации проекта «Парад планет» выступает Сбербанк России, обеспечивающий проектное финансирование и ипотеку для клиентов компании. С первого июля строительные подразделения ГК «Основа» приступили к завозу на площадку техники и материалов. Срок ввода объекта в эксплуатацию сохраняется – 2 квартал 2018 года

По материалам пресс-службы ГК «Основа»

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