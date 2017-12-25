Олег Бойко о кадровой политике: самое важное, чтобы люди от природы были склонны к достижению результата
Олег Бойко о кадровой политике: самое важное, чтобы люди от природы были склонны к достижению результата

Известный финтех-инвестор Олег Бойко в одном из последних интервью Forbes упомянул о том, что не исключает запуск официальной программы с целью поиска талантливых сотрудников для реализации проектов.

Бизнесмен подчеркнул, что в первую очередь ценит людей, которые не привыкли останавливаться на достигнутом. Лишь те, кто постоянно ставят для себя все более высокую планку, стремятся к саморазвитию и нацелены на достижение высокого результата, способны продвигать и развивать самые смелые бизнес-идеи. Глава холдинга «Финстар» сделал особый акцент на том, что в качестве сотрудников его привлекают люди активные, с неким «внутренним моторчиком», который побуждает к активным действиям во благо общего дела.

Тяга к бизнесу: «Я таким родился»

Олег Бойко поделился размышлениями о природе возникновения тяги к коммерческой деятельности: речь шла непосредственно о нем самом.

Во главу угла он ставит свое стремление к независимости: от общества, родителей (речь идет, в первую очередь, о материальном аспекте). Деньги являются основной составляющей внутренней и финансовой свободы в современном мире.

Бойко считает, что каждый человек приходит в этот мир с определенной миссией: не стоит искать в ее истоках скрытый мистический смысл или логическое объяснение.

Каждый индивидуум «на старте» имеет определенный набор ДНК, собственные личностные характеристики, определенным образом развитые различные участки мозга. Все это в совокупности формирует разные типы личностей, которые приспособлены для решения конкретных задач. Биологическая предрасположенность к тем или иным действиям позволяет со всей ответственностью заявить: я таким родился.

Способность к самомотивации

Олег Бойко на собственном примере доказал, что только самодисциплина и твердое стремление дойти до конца на пути к своей цели делают человека успешным и состоятельным.

Предприниматель, основатель компании «Финстар», Олег Викторович Бойко всегда находится в курсе современных тенденций. Он активно интересуется самыми новыми финансовыми технологиями, направлениями цифрового банкинга. Недавно Олег Бойко заявил о своём намерении инвестировать 150 миллионов долларов в перспективные финтех-проекты.

Олег Бойко ведет активный образ жизни: ведет параллельно несколько успешных коммерческих проектов, много путешествует и работает над реализацией новых революционных бизнес-идей. Еще в юности он открыл в себе задатки будущего коммерсанта и с тех пор никогда не останавливался на достигнутом. Даже после получения серьезной травмы бизнесмен не только не потерял, но и в разы приумножил свой капитал.

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