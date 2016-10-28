Ограбление по-русски

Депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев подготовил обращение (имеется в распоряжении РП) на имя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анны Поповой с предложением ввести некоторые изменения в федеральный закон о рекламе.

В частности, парламентарий предлагает законодательно запретить в России рекламу микрофинансовых кредитных организаций (МФО) а также их кредитных продуктов. Как отметил РП законодатель, за последние годы, благодаря агрессивной и не отражающей истину рекламе, тысячи наших сограждан попали в настоящую кабалу.

Чрезвычайно популярны микрофинансовые займы стали в последние несколько лет, при этом пользоваться ими активно стали не просто граждане, которым нужен определенный кэш, так сказать, до получки, но и представители малого бизнеса, которые хотят быстро решить вопрос с получением живых денег, не проходя все бюрократические круги и кредитные советы банков.

Этот спрос породил предложение, и микрофинансовые организации стали активно использовать рекламные инструменты для поиска новых клиентов: рекламу о микрокредите, который можно легко и на увесистую сумму оформить всего за один день, сегодня можно встретить как на улице, так и на баннерной рекламе в Интернете. Только в этой рекламе, как отметил РП законодатель, есть одна существенная проблема: МФО почти никогда в ней не раскрывает всех деталей и условий. Предложения всегда заманчивы, и никто сразу не скажет, с какими процентами придется возвращать заем.

В итоге, многие граждане и даже индивидуальные предприниматели обращаются к микрокредиту как к спасению, не обращают особого внимания на содержание договора (все ж ключевые условия сказаны в рекламе) и только через некоторое время начинают понимать, что превращаются благодаря микрокредиту в безнадежных должников и клиентов уже коллекторских агентств.

«Страна сейчас переживает непростые времена (кризис, уровень бедности растёт), разумно, что граждане, попавшие в наиболее затруднительное положение, хватаются за каждую соломинку. И нередко такой соломинкой и единственным выходом кажется моментальный кредит. Однако яркая реклама этой услуги, не содержащая при этом полного набора сведений о кредите и условиях его получения, сбивает людей с толку, и нередко они попадают в ещё более трудную ситуацию, чем были прежде.

Зачем же увеличивать число потенциальных жертв коллекторов, когда многие, избежав столь провокационного соблазна, могут найти менее опасный выход из ситуации? Ведь бизнесмены, которые прибегают к микрокредитам осознанно, и без рекламы хорошо в них ориентируются», – сказал Русской планете Владимир Сысоев.

По данным Центрального банка России, объём просроченной задолженности по кредитам выданным физическим лицам (гражданам России) на самое начало кризиса – 1 июля 2014 года – составлял около 564 миллиардов рублей.

Уже на первое января 2016 года этот совокупный объем просроченных долгов вырос до суммы в более чем 861 миллиард рублей. Неприятная тенденция увеличения долга наблюдается в на протяжении года. Так, на 1 августа 2016 года, как подсчитали в Центробанке, граждане России имеют объем просроченной задолженности по кредитам примерно на сумму 911,46 миллиардов рублей.

Примерно те же самые проблемы испытывают и юридические лица. Ещё на 1 июля 2014 года, когда экономические проблемы только начинались, их совокупный объём просроченной задолженности составлял по данным Центробанка около 964 миллиардов рублей.

На 1 июля 2016 года этот объём долгов увеличился до суммы в почти 1,8 триллиона рублей. То есть за два года долги компаний, в том числе и малого бизнеса, выросли почти в два раза.

Во многом, как ранее отмечали различные эксперты, проблема долгов возникает, как минимум у физических лиц, из-за колоссальных процентов по микрокредитам. Ещё в 2015 году микрофинансовые организации позволяли себе выставлять до 600% годовых по своим займам. Это вызывало возмущение, но ни к чему не привело. Уже в начале 2016 года появилась информация, что некоторые МФО начали выдавать займы под 880% годовых.

Такие проценты, особенно когда потребитель кредита плохо разбирается в финансовой документации и не догадывается о своем будущем, кредиты способны не только навсегда погрузить семьи в долги и разорить ее, но даже заставить многих клиентов МФО идти на крайние меры. За последние несколько лет можно найти достаточно информации о том, как в разных регионах страны клиенты МФО шли на суицид осознавая то, что им не под силу вернуть свои долги и грабительские проценты.

Как минимум запрет рекламы МФО и микрокредитов позволит снизить объём некорректной информации, на которую ведутся всё новые и новые клиенты.

Но самым главным решением проблемы микрокредитов могло бы стать распоряжение Центробанка о максимальной процентной ставке на подобные займы. Ранее, даже некоторые участники рынка отмечали, что разумно будет разместить эту планку на уровне в 50% максимум. Она позволит самим МФО получать прибыль, а гражданам не погружаться в какие-то сказочные долги, так как планка в 600, а то и 800%, годовых априори порождает проблемы с возвратами кредитов.



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