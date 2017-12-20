Суд однобоко подошёл к спору «Югры» против Центробанка

В июле нынешнего года регулятор своим решением отозвал лицензию у этой кредитной организации – как неоднократно отмечали юристы банка и независимые эксперты, сделано это было с нарушением всех положенных процедур и вопреки здравому смыслу. Впрочем, суд в нынешнем споре встал на сторону ЦБ. Пока.

Потому что представитель «Югры» сразу же после оглашения решения заявил, что сдаваться не намерен и данное решение будет обжаловано.

Представлявшие интересы акционеров «Югры» защитники отметили, что суд хотя и формально соблюдал равенство сторон в споре, в частности внимательно изучал все предоставленные истцами документы, но решение принимал, как будто, совершенно не соотнося ко всей этой кропотливой работе. «Заседание длилось семь часов, мы разбирали каждый документ, приложенный к делу, и суд очень внимательно подошел к вопросу анализа всех бумаг. Хотя по итогу такой довольно однобокий получился анализ», - высказал своё недоумение партнер коллеги адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры» адвокат Антон Александров.

В ходе самого заседания представители Банка России настаивали на правомочности применённой в отношении «Югры» меры, ссылаясь на норму закона, согласно которой регулятор имеет право лишить кредитную организацию лицензии, если в течение года в отношении к организации более двух раз применялись меры воздействия. И здесь регулятор пошёл на явное лукавство и подмену понятий, ведь формально предписания в адрес «Югры» действительно выносились, вот только банк их выполнял безоговорочно и по всем пунктам.

«Мы предоставили в Арбитражный суд г. Москвы доказательства, что отзыв лицензии по этому основанию является несоразмерной мерой, так как все предписания были исполнены банком, что во многих случаях подтверждалось самим Банком России, и таким образом не имеют каких-либо негативных последствий. Последнее предписание по доначислению резервов, вынесенное 6 июля 2017, также было выполнено», - рассказал Александров.

Более того, уже после всех вынесенных предписаний 7 июля состоялось заседание Комитета банковского надзора при Центральном банке РФ, где было принято решение не отзывать лицензию у банка «Югра», там же было предложено провести процедуру санации на основании плана участия АСВ в мерах по предупреждения банкротства.

«На прошлом заседании судья определил истребовать у Банка России протокол №36, которым оформлялось решение не отзывать лицензию, а также представить пояснения по процедуре принятия приказа об отзыве лицензии в такой ситуации, - напомнил господин Александров. - Согласно нормам действующего законодательства, ЦБ мог отозвать лицензию только в том случае, если обоснует невозможность исполнения первоначального плана участия АСВ и на этом основании отменит ранее принятое решение не отзывать лицензию (п. 13 ст. 189.47 и п. 6 ст. 189.49 Закона о банкротстве). Однако ЦБ РФ в заседании прямо подтвердил, что он не устанавливал невозможности исполнения плана предупреждения банкротства».

И вот это откровенное признание, по мнению адвоката, уже само по себе выделает «дело «Югры»» из череды многих сотен подобных. Когда представители ЦБ прямо, под судебный протокол, свидетельствуют о незаконности принятого ими решения.

Ещё один довод ЦБ о том, что «Югра» нарушила предписанные нормативы достаточности капитала опровергается ещё проще. Центробанк опирается здесь на предоставленные ему АСВ данные о минусовом балансе банка в размере семи миллиардов рублей. И всё бы ничего, но по состоянию на 22 июля, когда в «Югре» уже вовсю «хозяйничала» временная администрация, баланс действительно был таким, а вот по состоянию на 8 и 10 июля капитал превышал отметк 33 миллиарда рублей, что соответствовало всем нормативам достаточности. Надо признать, суд заинтересовался такой аномалией, но все попытки получить вменяемые разъяснения от представителей Банка России успехом не увенчались.

Что не помешало судье отклонить иск «Югры» о неправомерности отзыва лицензии. Борьба продолжается.

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