Номер с видом на Землю
Номер с видом на Землю

Уникальный двухнедельный тур обойдется желающему в 5 млн.$

NASA одобрил проект космического отеля, предложенного студентами MIT. Ожидается, что волна космического туризма захлестнет мир в самом ближайшем будущем.

Объявив конкурс по разработке пригодных для жизни объектов на околоземной орбите, космическое агентство NASA недавно объявило стартап - победитель. Им стал проект космического отеля Managed, Reconfigurable, In-space Nodal Assembly, разработанный командой Массачусетского технологического института.

Идея «космических отелей» уже давно бередит умы и души многочисленных исследователей и писателей – фантастов. Сегодня развитие индустрии космического туризма активно набирает обороты и опыт первых космических туристов тому подтверждение. Всерьез разговор о создании космических гостиниц ведется с начала коммерческих полетов в Космос, но до сегодняшнего дня главным и единственным действующим «отелем» являлась наша МКС.

Международный научно-исследовательский центр и космический дом для интернациональной команды космонавтов по совместительству, состоит из 15 основных модулей, двух космических кораблей — пилотируемого «Союза» и грузового «Прогресса».

Некоторые страны имеют собственные модули в составе станции, другие имеют возможность проведения научной работы на «арендной» основе. По договоренности с «Роскосмосом», ведающим всеми космическими туристами, коммерческие путешественники заселяются на Российский сегмент МКС. Его жилой центр — модуль «Звезда», один из первых элементов станции, доставленный на орбиту в 2000 г.

Руководитель ракетно-космической корпорации «Энергия», планирующей разместить на орбите рекреационный аналог МКС, - коммерческую космическую станцию Владимир Солнцев комментирует, что идея трансформировать модули, которые находятся на орбите более 20-25 лет в гостиницы – весьма актуальна.

«Сегодня специалисты нашей корпорации вовсю ведут проектные работы, и ожидается, что пощупать первый модуль «во плоти» можно будет уже через пару лет. Вкратце об отеле: 20 кубометров и 4 номера, единовременное число туристов на борту — семь. Расстояние до Земли — порядка 360 км, период обращения — около 90 минут» - отмечает Солнцев. – «Варианты посещения станции: краткосрочные экспедиции от 3 до 14 дней, пребывание средней продолжительности от 1 до 2 месяцев, долгосрочные визиты на 4-6 месяцев и сочетание пребывания на Коммерческой космической станции и МКС. Расстояние между двумя станциями будет около 100 км, высота орбиты ККС пока не уточняется».

Доставлять туристов на станцию планируется уже известными «Союзами», а для технических рейсов будут использоваться «Прогрессы». Кроме этого, стыковаться с ККС смогут и иностранные космические корабли — контингент в отеле ожидается интернациональный.

В данный момент, космическое агентство NASA надеется, что новая разработка студентов позволит в будущем заменить МКС и сократить расходы компании за счет притока космических туристов.

По задумке создателей, новый космический отель будет состоять из восьми надувных модулей, расположенных по кругу подобно лепесткам. Их количество можно будет варьировать и сдавать в аренду другим компаниям. Здесь будут номера с первоклассным обслуживанием, бары, рестораны, залы для занятия фитнесом.…

Космический отель

Но главным бонусом, как подчеркивают ученые - разработчики, будет, конечно открывающийся из огромных окон – иллюминаторов волшебный космический вид. Из ожидаемых «развлечений» отеля — опыты с невесомостью и прогулки по территории, то есть выход в открытый космос.

По предварительным подсчетам, цена за двухнедельное пребывание в таком отеле обойдется посетителю примерно в пять миллионов долларов.

Частная фирма, принадлежащая миллиардеру Роберту Бигелоу, также приступила к разработке космической станции-отеля, которую планируется запустить на орбиту к 2020 году. На проходящем в Колорадо Спрингс «Космическом симпозиуме» миллиардер также заявил о том, что намерен построить в космосе целую сеть отелей. К работе над поставленной им масштабной задачей уже приступили две компании - United Launch Alliance и Bigelow Aerospace.

Главная фишка концепции в «надувательстве»: с Земли модули отправляются в сложенном виде, а заняв свое место на орбите, надуваются — их диаметр увеличивается вдвое. Длина модулей — 14 и 8 м соответственно, диаметр — около 6 м. Первоначально в них смогут разместиться 9 человек.

По замыслу разработчиков первыми постояльцами новой гостиницы будут космонавты, а затем, после апробации, в нее будут селиться и обычные туристы, которых будут доставлять на орбиту специально созданные для этой цели «такси».

Роберт Бигелоу отметил, что такие машины для доставки туристов на станцию-отель и обратно на Землю, будут производиться подразделением SpaceX, принадлежащим авиастроительной компании Боинг (BA).

Бигелоу не смог назвать конкретную сумму, в которую ему обойдется стартап: «Я считаю, что пока рано называть какие-то цифры, говоря о финансовой стороне дела. На данном этапе наши компании прорабатывают инженерные решения, касающиеся будущих космических отелей надувного типа. Но без сомнения, появление на земной орбите гостиниц откроет для частного сектора и туристических фирм ворота в космос. Наступает время, чтобы земляне получили недоступные ранее возможности покорения космических просторов».

Жилой модуль космического отеля в разрезе

Надувной модуль будущего отеля, конструкции которого выполнены из материалов, похожих на кевлар, будет компактно сложен и прикреплен к ракете. Затем, уже в космосе, он будет развернут и наполнен воздухом, и таким образом превратится в полноразмерную станцию. Планируется, что уже в 2019 году настоящий, не экспериментальный модуль, подготовят и заполнят воздухом за 30 дней. После этого он будет служить отелем на орбите в течение двух лет. На этом развитие проекта не остановится.

В дальнейшем корпорация планирует доставить в околоземное пространство более внушительные модули объемом в фантастические 2100 кубических метров, что вдвое больше, чем общий объем МКС.

Теги:
Места: США
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