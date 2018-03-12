Несущие СМЕРТЬ!

Когда не потерявшие веру в справедливость обманутые вкладчики созвали очередную пресс-конференцию, казалось, что ничего особенного и просто нового на ней уже не услышишь. Расскажут о своей беде, об этапах борьбы за свои кровно нажитые деньги – пошумят и успокоятся в общем, как часто и бывает.

Но от того, что пресса услышала в этот раз – мурашки бежали по коже. Насколько ужасно и при этом правдоподобно звучали истории… смертей. Смертей вкладчиков, так и не дождавшихся справедливости и – в буквальном смысле – убитых ныне проводимой Центробанком карательной политикой. Да, до сих пор ЦБ РФ иные острословы именовали «убийцей банковского сектора», но теперь, похоже, формулировочку придётся поправить. Просто убийцы.

Так, глава сообщества обманутых вкладчиков «Пробизнесбанка» Нерес Григорян признался, что на фоне последних новостей о зачистках банковского сектора резко возросло число смертей, прямо или косвенно связанных с роковыми решениями регулятора, а также претворением их в жизнь Агентством по страхованию вкладов (АСВ). «Случаев смертей очень много», - заверил прессу господин Григорян. И добавил – речь тут идёт не только и не столько о сведениях счетов с жизнью, но и о чистой психосоматике, когда сердце человека, вложившего все свои пожитки в лопнувший банк, не выдерживает… При этом возникает заколдованный круг: лишение сбережений не позволяет вкладчикам качественно справиться со своим недугом, в свою очередь он «подкашивает» волю: "Когда у человека начинаются большие проблемы, ему не до пикетов", — отметил Нерсес Григорян.

При этом господин Григорян отметил значительный рост смертей вкладчиков банка «Югра» на фоне новостей о беспрецедентной и беспардонной ситуации, сложившейся летом прошлого года. Тогда, напомним, успешно работающее и входящий в Топ-30 кредитное учреждение было лишено лицензии по явно надуманным основаниям. Придравшись к незначительной огрешности, Банк России сперва выставил руководству банка заведомо невыполнимые условия по дофинансированию (которое следовало выполнить менее чем за сутки, включая ночные часы), а когда соответствующий отчет был предоставлен с незначительным опозданием – использовало его как повод «приступить к мероприятиям».

При этом чиновники так и не смогли доказать ни наличие у банка забалансовых вкладов, ни плохое качество кредитного портфеля – уж больно приличные клиенты у «Югры» были, включая «Уралвагонзавод» и «Роснефть». Но лицензию отозвали «просто так» - и мигом поставили сотни и тысячи людей по всей стране буквально на грань выживания. Московский координатор Союза вкладчиков России Павел Томашек в ходе встречи с прессой поделился душераздирающей историей о том, как одна из вкладчиц до сих пор не может получить свои честно заработанные деньги на лечение своего ребёнка.

При этом господин Томашек отметил, что все слёзные мольбы несчастной матери лишь продолжают натыкаться на стену равнодушия. Этой стены, впрочем, не было на пресс-конференции – немалое число журналистов не могло сдержать слёз, слушая истории человеческих трагедий, когда жертвами кровавого молоха с Неглинной становились старики и дети

Остаётся лишь надеяться, что эти трагедии не останутся лишь «частным делом» отдельных семей – уж больно злонамеренными выглядят предпосылки этих инфарктов, инсультов, серьёзных обострений, нелеченых опухолей итп. Соцсети, увы, также полны свидетельств явно преступной тактики регулятора: «У меня родной дядя положил за две недели до отзыва лицензии [у банка] все накопления. Работал всю жизнь на севере, в итоге через пару месяцев свалил инсульт», - пишет блогер Александр Иванов. И сколько таких инсультов по всей стране, где правит бал контора, не подчиняющаяся (по Конституции!) никому?

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