Непреднамеренное убийство «Югры»
фото: Ura.Ru

фото: Ura.Ru

Уничтожение банка выглядит всё более странным

Предновогодняя пора – время чудес и волшебных откровений. Центробанк и в будние дни горазд удивлять участников рынка, но сегодня в распоряжении нашей редакции оказался настоящий трофей.

«Русская Планета» ранее неоднократно писала о той эпической битве, что развернулась в уходящем году между теперь уже экс-владельцами банка «Югра» и регулятором. Суть спора – отзыв лицензии у стабильно работающего кредитного учреждения, что банкиры и решили оспорить в суде. При этом, лишь сейчас получилось обнародовать тот самый заметный протокол №37 – действительно трофей, который способен пролить свет на истинные мотивы, которыми руководствовалась верхушка ЦБ РФ, принимая летом нынешнего года заведомо неправовое решение в отношении «Югры».

Этот документ, скреплённый автографами первого зампреда Центробанка Тулина и гендиректора Агентства страхования вкладов Исаева именуется обнадёживающе - «План участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО банк "Югра"». Собственно именно на включении этого документа в дело настаивали представители банка в ходе спора в арбитражной инстанции. О существовании этой важной для решения спора бумаги акционеры «Югры» знали и указывали суду. Вот только, по известной истине, слова к делу не пришьёшь, сам же регулятор упорно отказывался этот документ предоставлять, дежурно ссылаясь, что к принятию им решения об отзыве лицензии у банка он всё равно не относится.

Теперь же стало понятно, что ведомству Набиуллиной действительно было что скрывать. Ведь представленный им «план по оздоровлению» в принципе сложно по жанру отнести к планам чего-либо. Ибо состоит он всего лишь из пары пунктов: в первом на АСВ накладывается функционал временной администрации, а во втором даётся срок для отчёта по ситуации – 20 сентября. Читатель согласится, что для плана действий по спасению от банкротства этих опорных точек явно маловато.

Само заглавие документа ясно указывает на то, что изначально у регулятора было намерение «оздоровить» банк «Югра» (который, по свидетельствам его управленцев, да и по статистическим данным самого ЦБ, в санации не нуждался вовсе). Более того, протокол за №36 черным по белому констатирует – причин для отзыва лицензии у «Югры» нет. Действительно, сложно придумать причину для банкротства организации, входящую в 30-ку крупнейших по размеру активов и обслуживающую такие крупные компании как «Уралвагонзавод», «Роснефть», Лыткаринский завод оптического стекла, «Ростелеком» и многие другие, а по размеру депозитов физлиц находящуюся на 15-м месте.

Более того, «критическая» ситуация, сложившаяся у банка возникла исключительно по причине создания резервов на возможные потери на сумму порядка 30-40 млрд. руб., чего банк не сделать не мог, ибо это было категоричным предписанием со стороны регулятора. При том, что надобности в этом объективной не было вовсе, на что указывает то обстоятельство, что акционеры «Югры» смогли в критически сжатый срок осуществить докапитализацию на сумму порядка 25 млрд. руб. То есть банк уверенно держался на плаву и демонстрировал способность исполнять любые капризы регулятора, которые тот предпочитает называть «требованиями».

Борьба за отмену противоправного решения ЦБ об отзыве лицензии у «Югры» продолжается.

Теги:
Места: Россия
Организации: Банк России
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