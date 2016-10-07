Нефть пойдет вверх

Россия вслед за ОПЕК готова рассмотреть снижение добычи нефти. Об этом заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. «Уровень заморозки - это обсуждаемый вопрос, но в целом мы готовы поддержать это действие», - цитирует слова Улюкаева ТАСС.

Напомним, что Организация стран-экспортеров нефти на прошлой неделе все же решила ограничить добычу нефти с целью стабилизации цен на энергоресурс. Этого решения ждали несколько лет: картель впервые решилась на снижение добычи нефти с 2008 года. Последние 2,5 года на фоне значительного падения цен на нефть этого шага от ОПЕК ждали особенно сильно. Впрочем, об окончательном решении говорить пока рано: страны-участницы ОПЕК пока не договорились в деталях и, самое главное, не определили квоты для каждой страны. Ожидается, что это будет озвучено на очередной встрече ОПЕК, которая состоится 30 ноября.

Согласие России снизить добычу влияет на эти переговоры. Дело в том, что Россия, являясь одной из важных стран-добытчиц нефти, в ОПЕК не входит. Нефтяная картель давно ждала позитивного сигнала со стороны Москвы.

Не секрет, что цены на нефть давно перестали быть исключительно экономическим вопросом и перешли в область политических интересов, и даже геополитических. Внутри самой ОПЕК наметилось противостояние между Ираном и Саудовской Аравией.

Хорошие отношения между Россией и Ираном привели к созданию параллельного энергетического альянса, который действовал не сколько против ОПЕК, сколько против Саудовской Аравии. Похоже, и при обсуждении возможности снижения уровня добычи нефти Москва очень плотно контактировала с Тегераном. И не случайно на последнем неформальном саммите ОПЕК в Алжире, где присутствовала Россия, наша страна заняла активную проиранскую позицию. В результате у Ирана есть неплохой шанс получить более выгодные условия по квотам, а то и вовсе обойтись без них: справедливости ради, надо все же учесть тот факт, что страна долгое время находилась под санкциями и имеет право на поддержку экономики и возвращение инвестиций в страну. А у России есть шанс, используя связи с Тегераном, действовать более уверенно в Персидском заливе и реализовывать крупные проекты в энергетике.

Впрочем, без взаимодействия с саудитами России также не обойтись. На саммите G20 в Китае Владимир Путин заявил, что стабильная политика

в нефтяной отрасли невозможна без участия России и Саудовской Аравии. Впрочем, на согласие снизить добычу нефти, а также создать особые условия для Ирана, повлияли вовсе не реверансы со стороны конкурента с севера. Эр-Рияду тоже нужны деньги. Этот год Саудовская Аравия завершит с дефицитом бюджета в 13,5% от ВВП. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, повышение цен на нефть саудитам крайне выгодно. К тому же, с другой стороны океана напирают американцы: в последнее время объемы добычи нефти в США растут, в планах – восстановить добычу сланцевой нефти, а значит, впереди – очередное перенасыщение рынка и падение цен. В задачу стран ОПЕК входит не допустить американскую нефть на рынок.

Данное решение не могло не сказаться на ситуации на торгах. Нефтяные котировки осторожно поползли вверх, а МВФ опубликовал новый доклад, в котором было отмечено некоторое оздоровление российской экономики. В частности, в следующем году МВФ ожидает рост экономики России на уровне 1,1% (ранее – 1%), а снижение уровня ВВП в 2016 году прогнозируется на уровне 0,8% (ранее падение оценивалось в 1,2%), сообщает ТАСС. По оценке экспертов, из МВФ, несмотря на стабилизацию цен на нефть, довольно серьезным сдерживающим фактором развития российской экономики по-прежнему остаются санкции.

Вопрос теперь лишь в том, пойдет ли Россия на снижение объемов добычи ради укрепления мировых цен на нефть. Дело в том, что на российской нефтедобыче последнее падение цен на нефть сказалось куда слабее, чем на нефтяной отрасли США. Весь секрет – в режиме налогообложения нефтедобывающей отрасли, а также в том, что нефтяной бизнес в России по-прежнему крайне выгоден. Нефтедобытчики будут получать значительную прибыль даже при цене в 20 долларов за баррель и ниже.

С другой стороны, чем больше получают нефтедобытчики – тем больше отчисления в бюджет. Именно поэтому снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете России по-прежнему сильно сказывается на уровне жизни населения. Мы по-прежнему плотно сидим на нефтегазовой трубе. На данный момент доля нефтегазовых доходов составляет 34%, рассказал «Взгляду» ведущий эксперт Института «»ентр Развития» ВШЭ Андрей Чернявский. Для сравнения – в 2014 году эта доля составляла 51%, а вот в 2007 – 37%. Как бы то ни было, пока что с нефтяной иглы слезть не удается, этот процесс будет долгим, а значит, дорогая нефть России пришлась бы очень кстати.

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