ЦБ намечает себе новые цели для уничтожения

Когда-нибудь Центробанк закончит свою историческую «зачистку» банков. Хотя бы потому что их число на бескрайних просторах России всё же конечно, а значит – недалёк тот час, когда в живых останутся с десяток «системообразующих» банков, которые в случае чего можно будет и поддержать многотриллионными вливаниями.

Эта перспектива – не бред сумасшедшего, увы. Взятый регулятором курс на чистку банковского сектора вызывает недоумение у экспертного сообщества, возмущение у вкладчиков, которые вынуждены обивать пороги Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и даже некоторые вопросы у правоохранительных органов, как в случае с банком «Югра», когда Генпрокуратра вынесла предостережение Банку России за явно необоснованое решение ввести в это успешно функционировавшее на тот момент учреждение временную администрацию.

Не так давно, зампред главы ЦБ РФ Василий Поздышев несказанно обрадовал весь банковский сектор – потерпеть прессинг регулятора им останется всего ничего, года 2-3 не более, а дальше, мол, начнётся настоящая благодать с исключительно качественными банками.

Правда достаточно лишь глубже вникнуть в нормативы деятельности Банка России, чтобы понять – контора не успокоится. Благо, есть же у неё вышеупомянутая «дочка» - АСВ. Агентство уже сейчас контролирует деятельность страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. Какое-то их число уже на сегодняшний день находится на стадии ликвидации (в частности речь идет о примерно десяти страховых компаниях и 34 НПФ). Это, конечно, ничто на фоне почти четырёх сотен убитых банков, но, согласитесь, придает особый привкус заявлению зампреда ЦБ РФ.

Тем более, что регулятор фактически уже начал «мягко стелить соломку» под новые громкие решения. А они точно будут, поскольку уже с 2018-го года, как предполагается, именно ЦБ будет напрямую ведать судьбой страховых компаний.

Открываем свежий обзор финансовой стабильности Банка России и читаем: «Уровень убыточности в сегменте ОСАГО остаётся на высоком уровне... Актуальной остаётся проблема повышенных выплат страховщиков, связанных с деятельностью юридических посредников в ряде регионов». Достаточно странно обвинять страховые компании в том, что они просто выполняют свою текущую работу, используя при этом совершенно оценочную риторику. Что такое «повышенные выплаты» и почему это обстоятельство заведомо должно настораживать, тогда как каждый конкретный спорный случай должен быть рассмотрен и желательно в суде? Впрочем, о чём мы? Банк России ведь даже по Конституции у нас является абсолютно независимым институтом.

Таким образом, «рамочная» формулировка для новой волны отзыва лицензий уже готова. Как внедрялись ранее в информационное пространство и обвинительные шаблоны для банков, вроде «размещение денежных средств населения в активы неудовлетворительного качества», «проведение операций, обладающих признаками вывода активов» и другие, легко применимые к абсолютно любому банку.

Только ли страховщикам и руководителям НПФ стоит начать беспокоиться за своё дело? Вовсе нет. На очереди – ломбарды и криптовалюта. По первым, кстати, регулятором уже разработана «дорожная карта» регулирования сроком до 2020 года – и тут мы вспоминаем, что господин Поздышев заявил по срокам прессинга в отношении банков.

С криптовалютой, правда, повозиться придётся – уж больно непонятная это штука, в принципе не подвластная любым схемам регулирования (тогда криптовалюта просто перестаёт быть таковой). Впрочем, ЦБ явно не спешит – что-нибудь да придумает. Последние полгода деятельности этого замечательного учреждения доказали, насколько креативную команду собрала Эльвира Сахипзадовна Набиуллина.

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