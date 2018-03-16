Эхо Москвы: Центробанк выиграл дело у «Югры», обманув суд
Эхо Москвы: Центробанк выиграл дело у «Югры», обманув суд

Бывший топ-менеджер «Югры» указал на несостоятельность доказательной базы Центробанка

Бывший председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев в интервью на радио «Эхо Москвы» раскрыл интересные подробности взаимодействия с назначенной Центробанком временной администрацией накануне отзыва лицензии.

Комментируя решение Девятого арбитражного суда, который, как ранее писала «Русская Планета», оставил в силе решение предыдущей инстанции о правомочности действий регулятора, господин Шиляев подробно раскритиковал те доводы, к которым прибегали в судебном заседании представители Банка России.

«В суде было заявлено, что банк оказывал противодействие временной администрации, не было доступа к каким-то помещениям банка, отключалось электричество. Эти заявления лживые. Когда руководитель временной администрации, на тот момент это был руководитель фактически банка, говорит сотрудникам банка бухгалтерии сделать проводки ответственности личных документов — а это основа любой бухгалтерской операции, — бухгалтер отказывается это делать, так как это грубейшее нарушение бухгалтерского учета. И когда этот же руководитель временной администрации угрожает не выпускать из банка сотрудников банка, которые не проведут эти проводки и держит сотрудников банка до глубокой ночи. Это объявляется противодействием со стороны сотрудников банка», - разъяснил банкир. По оценке Дмитрия Шиляева, сотрудники банка действовали в четком соответствии с указаниями руководства временной администрации.

И это ещё не всё комичное, что истцам довелось услышать на суде от представителей Центробанка. «Представитель заявлял, что отчетность они подписали сами по причине того, что не могли найти руководство банка, - заявил Шиляев. - Хотя первые же приказы временной администрации говорили об отстранении руководства от управления банком. Поэтому мы не могли подписать ту отчетность, которая была ранее составлена».

Бывший предправления в беседе с журналистом «Эха Москвы» подчеркнул, что всё взаимодействие с регулятором  банк «Югра» всегда строил на нормативных документах самого ЦБ и согласно букве федерального законодательства. И потому в пользу пострадавшего банка собрана объективно сильная доказательная база, включая экспертные заключения аудиторов из ЦБ. В то время, как доказательная база регулятора основана на голословных утверждениях о собственной правоте.  

«Мы будем продолжать отстаивать нашу позицию в кассации», - заключил Дмитрий Шиляев.

Теги:
Организации: Банк России
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