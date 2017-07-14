От монстролога до кузнеца

Все существующие в мире профессии в той или иной мере важны для общества. Понятно, что какие-то со временем изживают себя и исчезают, какие-то появляются вместе с новыми сферами деятельности человека. Одни становятся весьма популярными и модными, а другие «уходят в андеграунд», оставаясь для людей редкими и малоизвестными.

По данным Министерства труда России в 2017 году самыми востребованными на трудовом рынке стали специалисты высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях.

Работодателям также будут интересны специалисты в области строительства, транспорта, а также сотрудники высшей квалификации в области здравоохранения, науки и техники, образования. Кроме того, востребованы профессии в области права, гуманитарных областей и культуры.

Минтруд отмечает, что специалисты в бизнес-сфере, менеджеры, руководители и документоведы могут быть в этом году не трудоустроены. По данным ведомства, в настоящий момент уровень безработицы в России составляет 5,6% от экономически активного населения.

Рейтинги необычных профессий публикуются из года в год по всему миру, и каждый раз этот список пополняется новыми специальностями.

Как ни странно, к редким профессиям в России относится профессия сурдопереводчика. Чтобы работать по этой специальности, необходимо знать профессиональный язык жестов, с помощью которого и происходит общение с глухими людьми.

Малораспространенной профессией является постижер. Ее представители занимаются тем, что изготавливают на заказ косы, усы, бакенбарды, ресницы, бороды или парики.

Титестеры – это профессиональные дегустаторы чая, способные не только определить место произрастания, качество и сорт чая, но и грамотно составить чайные купажи.

Одной из самых редких и высокооплачиваемых профессий является профессия Флейвориста или, по простому, - нюхача. Во всем мире таких специалистов, гуру своего дела, насчитывается единицы. Это не мудрено, людей, обладающих таким уникальным даром, не так уж много. Профессионал отвечает за оценку новых запахов, создание парфюмерных композиций и должен априори обладать отменной памятью на тончайшие ароматы. Флейвористом может стать только человек с высшим химическим образованием. Но это еще не все. Должны пройти годы, пока молодой специалист будет проходить стажировку у настоящего опытного мастера, совершенствуя свой природный дар.

Вакансия запаховеда открыта в некоторых компаниях, занимающихся производством дезодорантов. Это тоже в своем роде «нюхачи», но в своей узкой и весьма сомнительно - привлекательной специализации. Запаховеды наносят дезодорант на подмышки участников эксперимента и в течение дня следят за тем, как меняется запах дезодоранта.

Дергаль или «собиратель» морских водорослей – востребованная и весьма редкая профессия на севере нашей страны, в основном, у Белого моря. В Российской Федерации дергали работают с июня и по сентябрь включительно. Данную профессию, требующую специальной подготовки, можно отнести к самой редкой и высокооплачиваемой мужской профессии. Хотя освоить ее могут и представительницы прекрасного женского пола.

Существуют профессии, которые можно назвать редкими, оттого что они встречаются только в определенных «местах дислокации». Так, в аэропорту Франкфурта открыта вакансия мойщика самолетов, а в Кельнском университете работает гордый человек, имеющий очень редкую и научную профессию – монстролог. Работа по изучению монстров в Европе весьма, надо сказать, престижная и высокооплачиваемая.

Но больше всех, пожалуй, «переплюнули» профессионалы в области переворачивания пингвинов. Специалисты этой сферы работают только в Антарктике, рядом с аэродромом. Все дело в том, что данные животные очень любопытны. И, когда в небе пролетает очередной вертолет, пингвины задирают вверх голову и, не удерживая равновесие, шлепаются на спину. Самостоятельно встать они, в силу физиологии, уже не могут. Поэтому приходится их переворачивать.…

В перечень самых необычных специальностей также недавно вошли: упаковщик стеклянных стаканов, телефонный гадатель, специалист по украшению новогодней елки, монтировщик скелетов мелких животных, испытатель бумажных мешков и т.д.

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