От монстролога до кузнеца
фото: winningworkforce.net

фото: winningworkforce.net

Самые востребованные и самые редкие профессии в 2017 году

Все существующие в мире профессии в той или иной мере важны для общества. Понятно, что какие-то со временем изживают себя и исчезают, какие-то появляются вместе с новыми сферами деятельности человека. Одни становятся весьма популярными и модными, а другие «уходят в андеграунд», оставаясь для людей редкими и малоизвестными.

По данным Министерства труда России в 2017 году самыми востребованными на трудовом рынке стали специалисты высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях.

Работодателям также будут интересны специалисты в области строительства, транспорта, а также сотрудники высшей квалификации в области здравоохранения, науки и техники, образования. Кроме того, востребованы профессии в области права, гуманитарных областей и культуры.

Минтруд отмечает, что специалисты в бизнес-сфере, менеджеры, руководители и документоведы могут быть в этом году не трудоустроены. По данным ведомства, в настоящий момент уровень безработицы в России составляет 5,6% от экономически активного населения.

Рейтинги необычных профессий публикуются из года в год по всему миру, и каждый раз этот список пополняется новыми специальностями.

Как ни странно, к редким профессиям в России относится профессия сурдопереводчика. Чтобы работать по этой специальности, необходимо знать профессиональный язык жестов, с помощью которого и происходит общение с глухими людьми.

Малораспространенной профессией является постижер. Ее представители занимаются тем, что изготавливают на заказ косы, усы, бакенбарды, ресницы, бороды или парики.

Титестеры – это профессиональные дегустаторы чая, способные не только определить место произрастания, качество и сорт чая, но и грамотно составить чайные купажи.

Одной из самых редких и высокооплачиваемых профессий является профессия Флейвориста или, по простому, - нюхача. Во всем мире таких специалистов, гуру своего дела, насчитывается единицы. Это не мудрено, людей, обладающих таким уникальным даром, не так уж много. Профессионал отвечает за оценку новых запахов, создание парфюмерных композиций и должен априори обладать отменной памятью на тончайшие ароматы. Флейвористом может стать только человек с высшим химическим образованием. Но это еще не все. Должны пройти годы, пока молодой специалист будет проходить стажировку у настоящего опытного мастера, совершенствуя свой природный дар.

Вакансия запаховеда открыта в некоторых компаниях, занимающихся производством дезодорантов. Это тоже в своем роде «нюхачи», но в своей узкой и весьма сомнительно - привлекательной специализации. Запаховеды наносят дезодорант на подмышки участников эксперимента и в течение дня следят за тем, как меняется запах дезодоранта.

Дергаль или «собиратель» морских водорослей – востребованная и весьма редкая профессия на севере нашей страны, в основном, у Белого моря. В Российской Федерации дергали работают с июня и по сентябрь включительно. Данную профессию, требующую специальной подготовки, можно отнести к самой редкой и высокооплачиваемой мужской профессии. Хотя освоить ее могут и представительницы прекрасного женского пола.

Существуют профессии, которые можно назвать редкими, оттого что они встречаются только в определенных «местах дислокации». Так, в аэропорту Франкфурта открыта вакансия мойщика самолетов, а в Кельнском университете работает гордый человек, имеющий очень редкую и научную профессию – монстролог. Работа по изучению монстров в Европе весьма, надо сказать, престижная и высокооплачиваемая.

Но больше всех, пожалуй, «переплюнули» профессионалы в области переворачивания пингвинов. Специалисты этой сферы работают только в Антарктике, рядом с аэродромом. Все дело в том, что данные животные очень любопытны. И, когда в небе пролетает очередной вертолет, пингвины задирают вверх голову и, не удерживая равновесие, шлепаются на спину. Самостоятельно встать они, в силу физиологии, уже не могут. Поэтому приходится их переворачивать.…

В перечень самых необычных специальностей также недавно вошли: упаковщик стеклянных стаканов, телефонный гадатель, специалист по украшению новогодней елки, монтировщик скелетов мелких животных, испытатель бумажных мешков и т.д.

Теги:
Места: Россия
Александр Ручьев принял участие в рабочей встрече министра строительства и ЖКХ Михаила Меня Далее в рубрике Александр Ручьев принял участие в рабочей встрече министра строительства и ЖКХ Михаила МеняГлавной темой переговоров стали вопросы двустороннего сотрудничества в сфере жилищного строительства и производства строительных материалов.

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО