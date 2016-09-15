Миллиард для Украины

Международный валютный фонд одобрил выделение Украине транша почти в миллиард долларов. И это при том, что России Украина должна 3 миллиарда. Формально, МВФ не может давать денег странам-должникам. Специально ради Украины в прошлом году был отменен запрет на финансовую поддержку стран, не погасивших свои государственные долги. На что пойдут эти деньги и будет ли от них толк?

О радостной новости поспешил отчитаться президент Украины Петр Порошенко. «Только что было принято положительное решение Совета директоров Международного валютного фонда о продолжении программы сотрудничества с Украиной и выделения дополнительных объемов финансовой помощи… Мир признает - в Украине происходят реформы, происходят качественные изменения, страна движется в правильном направлении», - добавил он.

Восстановление экономики и осуществление реформ – главная цель финансовой помощи Украине. Этот транш – уже третий: всего Украина получила почти 6,7 млрд долларов, всего же объем финансовой помощи, которую МВФ планирует выделить для нее, составляет 17,5 млрд долларов. Глава МВФ Кристин Лагард призвала власти страны бросить все силы на реформы, в первую очередь в экономике, а также как можно скорее произвести выплаты по просроченным задолженностям.

Третьего транша на Украине ждали почти год. В 2015 году МВФ приостановил выделение средств из-за невыполнения Киевом ряда условий, в частности – долге перед Россией в 3 млрд долларов (и 75 млн набежавших процентов). Наша страна, которая входит в структуру МВФ и имеет право голоса, настаивала, чтобы перед выделением новых средств был погашен прежний долг. Однако члены совета директоров МВФ сочли этот долг коммерческим, а не государственным – он был выдан еще во времена правления Януковича - а затем и вовсе изменили правила кредитования.

Помогут ли эти деньги экономике Украины, которая балансирует на грани коллапса? Год назад Украине удалось избежать дефолта, договорившись с кредиторами о реструктуризации долга в 18 млрд долларов, однако сейчас ситуация вновь достаточно сложная. Главная причина – ссора с Россией. Из-за разрыва торговых отношений со «страной-агрессором», только за 2016 год Украина потеряла почти 1 млрд долларов. Если говорить о годовых потерях в связи с ограничениями транзита в Казахстан и Кыргызстан, то выходит на 0,4 миллиарда долларов, потери ВВП составят 0,3 процента», — сообщила замминистра экономики Наталья Микольская в интервью украинскому изданию «Апостроф».

Чуть ранее Минфин опубликовал данные, согласно которым дефицит украинского бюджета за первое полугодие 2016 года вырос почти в 40 раз, в 16 раз превысив показатель за аналогичный период предыдущего года. Доходы госбюджета страны, если верить Минфину, тоже выросли — на 8,6%, однако подскочили и расходы, почти на 22%.

Несколько сгладить ощущение коллапса могут данные о том, что на Украине, несмотря на прочие показатели, даже зафиксирован небольшой рост экономики. Это отметила и Кристин Лагард. Однако не все так радужно. Растущие политические риски и замедление роста по-прежнему омрачают кредитные прогнозы. Шанс дефолта на Украине в следующем году составляет 17,8%, согласно оценкам Bloomberg. Это третий самый высокий риск в мире после Венесуэлы и Греции. S&P Global Ratings присвоил Украине рейтинг B-, это на шесть уровней ниже инвестиционного уровня.

Примечательно, что и в самой Украине не все довольны предоставлением нынешнему режиму таких огромных денег. В августе на сайте «Украинской правды» появился материал, отмеченный как мнение – без авторства, отражающий общую позицию издания. В этом материале издание призвало Запад отказаться от финансовой помощи Порошенко и даже от безвизового режима с Украиной. По мнению издания, на Украине настоящих реформ нет, вместо них – лишь «фальсификация реформ», этим занимался Янукович, и нынешнее руководство страны. Например, система электронной декларации доходов чиновников, на введении которой настаивал МВФ, была чистого вида имитацией. «К сожалению, сейчас появляется все больше признаков того, что президент если не инициировал, то, по крайней мере поддержал линию фальсификации реформ. В понедельник штатные пропагандисты АП начали публичную кампанию по доказыванию того, что е-декларации работают как положено, и события минувших дней — это настоящая «перемога», - отмечает издание.

Украинцам не стоит считать кредит от МВФ «помощью»: кредит – это услуга, у которой есть своя стоимость. Расплачиваться за нее будет вовсе не Порошенко и не правительство, а рядовые граждане Украины. Глава МВФ Лагард признала, что украинцам пришлось заплатить высокую «социальную и экономическую» стоимость за период кризиса: повышением тарифов на ЖКХ, отменой социальных льгот и выплат вкупе с падением реальных доходов населения. Но разве это волнует международные структуры? Чем больше денег будет выделено Украине на непонятные реформы – тем больше с нее можно будет получить.

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