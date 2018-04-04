Ликвидация банка «Югра» свидетельствует о низком качестве надзора со стороны ЦБ

Тема банковского надзора громко прозвучала в ходе Московского экономического форума, прошедшего в стенах президиума Российской академии наук (РАН). Во вторник, 3 апреля, с трибуны Форума выступил председатель Союза вкладчиков и лидер инициативной группы «превышенцев» (тех, чьи вклады превысили страховой порог в 1,4 млн. руб.) банка «Югра» Николай Николаев. Общественный деятель резко раскритиковал качество надзорной работы регулятора, что, по его словам, прямо негативно влияет на экономику государства.

Конкретно, по словам господина Николаева, проблема заключается в фактически безграничной монополии Центробанка в работе с банковским сектором. При этом государственные органы по закону не могут влиять на принимаемые регулятором решения. В то же время, напомнил он, эксперты в один голос сетуют на то, что проводимая Центробанком политика «расчистки» частного банковского сектора негативно влияет не только на собственников кредитных организаций, но и на простых вкладчиков.

Если брать пример банка «Югра», спор о лишении лицензии которого продолжается в настоящее время в высших судебных инстанциях, то, как напомнил Николай Николаев, 34479 вкладчиков на момент отзыва у этого учреждения лицензии имели там вклады, превышающие «страховой» размер в 1,4 миллиона рублей и общая сумма до сих пор не возвращённых этим вкладчикам денежных средств, составляет на сегодняшний день порядка 16 миллиардов рублей. Такая цифра, по словам спикера, говорит в том числе и о том высоком ресурсе доверия, которым обладала «Югра». «Банк всегда был стабильным, он был основан в советское время, - напомнил господин Николаев. - Банк «Югра» ассоциировался с богатством региона, люди принесли туда деньги, и проблем не возникало».

Впрочем, как показали события лета 2017 года, на высоких банковских чиновников этот аргумент никакого впечатления не произвёл. Центробанк, как отметил глава Союза вкладчиков России, искусственно занизил объем активов банка «Югра», которые на сегодняшний день оценены в 56 млрд. рублей при том, что на момент ввода временной администрации составляли без малого 330 млрд. рублей. «Это говорит, как минимум, о качестве надзора Центробанка, - отметил Николай Николаев. - То есть Центральный банк недоглядел шесть банков «Югра», это поразительно».

В свою очередь, уже на странице официальной группы «Вконтакте», где собрались «превышенцы» «Югры» господин Николаев прямо обвинил регулятор в том, что своими идущими явно вразрез с законами и здравым смыслом действиями, Центробанк спровоцировал настоящие трагедии в семьях вкладчиков. По его словам, уничтожая банки, чиновники ЦБ «доводят вкладчиков до сердечных приступов», которые нередко приводят к смерти вкладчиков, особенно пожилых, которые понимают, что в один момент потеряли все накопления и не могут с этим потрясением справиться. И если «Югра» в итоге всё же будет объявлена банкротом – число трагических случаев с вкладчиками этого банка, предупредил Николаев, может серьёзно возрасти.

А ведь ещё в дни работы временной администрации акционер «Югры» Алексей Хотин предлагал свой план санации банка, который регулятор молниеносно «завернул», даже не потрудившись досконально изучить.

Впрочем, надежда на позитивный исход дела «Югры» у акционеров и вкладчиков банка остаётся. Так, недавно в ходе съезда Ассоциации российских банков в защиту пострадавших вкладчиков санируемых и ликвидированных банков выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил о проводимой его аппаратом работе по отмене решений ЦБ по «Югре» и ряду других банков – конкретно проходят суды о возвращении активов в кредитную массу.

«Русская Планета» продолжает следить за судьбой банка «Югра».

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