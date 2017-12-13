Куда движется цифровая экономика?

В прениях сессии «Цифровая экономика: технология блокчейн и будущее криптовалют» «скрестили шпаги» признанные мэтры в этой области – директор по криптотехнологиям компании Qiwi Алексей Архипов и исполнительный директор ассоциации «Финтех» Борис Ким. Модератором беседы выступил директор группы по оказанию юридических услуг для технологических проектов Deloitte CIS Артём Толкачёв, подкидывавший собеседникам острые, а порой и провокационные вопросы.

В ходе диалога собеседники пришли к единому мнению, что вокруг этой темы существует слишком много «хайпа», шумихи: cчитается, что если проект основан на блокчейне, то он обязательно передовой! А на самом деле блокчейн для организации бизнеса нужен только при необходимости построения доверия между людьми, которые необязательно знают друг друга, и ещё при высоких требованиях к прозрачности и надёжности.

«Вот если все эти три признака присутствуют, то, скорее всего, применение технологии распределённого реестра оправдано, – подытожил Борис Ким. – Потому что, вообще говоря, она более ресурсно- и энергозатратна, чем стандартная серверная архитектура».

А на предложение Артёма Толмачёва привести хотя бы один пример из нефинансовой сферы, Борис Ким ответил так: «В качестве примера приведу практический проект, который нам известен в части продаж, как ни странно, удобрений. Один из производителей решил проблему контрафакта, отслеживая поставку удобрений от производителя до конечного потребителя. С помощью классических систем такую задачу не решить. Потому что трудно обеспечить быстрое и эффективное создание открытого и общего реестра для большого количества участников. А конечный потребитель – крупные фермерские хозяйства – если что, могут отследить, где эта цепочка прерывается».

На что Алексей Архипов заметил: «Конечно, наиболее очевидно применение блокчейна в финансовом секторе, потому что это наиболее чувствительная область, так как имеет непосредственное отношение к деньгам. Он применим к торговым цепочкам, аккредитивам, в области банковских гарантий – где много участников и они обмениваются какими-нибудь ценностями. Но и в нефинансовом секторе много где можно использовать блокчейн: в цепочках поставок, в области учёта разнообразных прав, в государственных реестрах – то есть тех областях, где требуется зафиксировать правовые действия и отследить их движение».

Ведущий Артём Толкачёв, зорко следя за ходом беседы, не упустил из виду и старые обещания: «Алексей, компания Qiwi два года назад, если не больше, заявляла о внедрении технологии блокчейн в холдинг-процессинг. Как прошёл этот эксперимент? И второе – около полутора лет назад компания Qiwi выдвинула инициативу создания крипторубля или битрубля, взяла на себя миссию по предложению криптоединицы. Можно ли узнать текущий статус этого проекта?»

«Да, конечно. Мы действительно выходили с идеей создания процессинга для Qiwi на блокчейне, но в процессе осуществления этого проекта поняли, что внутри организации реализовывать блокчейн не имеет смысла. Поэтому мы и присоединились к Ассоциации ФинТех – ответил Алексей Архипов. – Но у нас сейчас есть альтернативный проект «Мастерчейн». Что же касается битрубля, то технически и сейчас мы можем выпустить криптовалюту, но практического смысла это не имеет, тем более в отсутствие системы государственного регулирования.

Но мне кажется, что идея оцифровки валюты, идея крипторубля, как его называют, по-прежнему жизнеспособна. И вот в этой области, мне кажется, можно получить прибыль. Потому что надо оцифровывать процесс, оцифровывать документы. Деньги – тоже в каком-то смысле документ, который можно оцифровать.

Блокчейн – хорошая технология, отвечающая на вопрос, как можно было бы организовать обращение цифровых слепков с валют. Но пока она находится на ранней стадии и технологически ещё не готова обеспечивать обращение больших денежных масс. Но в долгосрочном плане перспективы хорошие. Ведь блокчейн – единственная технология, позволяющая платить, как мы сейчас платим наличными в магазине, напрямую расплачиваясь с кассиром или продавцами, не спрашивая разрешения у банка. Хотя обязательно нужно решить проблему регулирования».

С этой идеей согласился и Борис Ким: «На самом деле криптовалюта очень похожа на наличные деньги! Ведь мы ими рассчитываемся свободно. Поэтому регуляторам нужно сделать ментальный сдвиг и подумать, как отрегулировать криптовалюту, сравнивая её по свойствам для государства и человека с наличными деньгами. И если у нас никак не описана сущность криптовалюты, способы обращения с ней, обмена на какие-то фиатные денежные единицы, то это сильно затрудняет её существование в правовом поле.

Вы не можете доказать своё право собственности на неё, не можете использовать для расчётов, не можете платить налоги. Определить, что такое криптовалюта, необходимо, иначе это явление просто не будет развиваться. Но дальше рождается много вопросов, как регулировать криптовалюту? И каждый способ порождает новые вопросы.

Например, если её определить как имущество особого типа, то возникает вопрос налогообложения сделок с криптовалютой. Если как валюту, то встаёт вопрос обоюдного регулирования и контроля. Работы идут по разным направлениям. Кто-то переводит криптовалюту под регулирование администраторам, управляющим товарными биржами, кто-то рассматривает их как вид ценных бумаг, а кто-то, как расчётную единицу.

Вы знаете, есть поручение Президента определить основные понятия криптоэкономики и в том числе криптовалюту, но насколько я знаю, к единому мнению ещё не пришли, потому что задача эта очень многомерная. Я бы так ответил: регулировать надо, как это делать – вопрос сложный, я считаю – это моё личное мнение, а не ассоциации – что с учётом новизны явления и пока не очень больших масштабов, надо хоть как-то отрегулировать и посмотреть, что получится.

Потому что общественный вред от этого будет небольшой. Общая стоимость активов криптовалюты в мире около 200 миллиардов долларов – ничтожная сумма по сравнению с объёмами фиатных валют. То есть надо наблюдать за этим явлением, пусть «цветочек» растёт, а мы посмотрим, во что он вырастет. При необходимости, если вдруг сорняк окажется, тогда уже полоть!»

Тем временем Артём Толкачёв всё продолжал выводить главных фигурантов цифровой экономики на откровенность: «Нет сейчас, мне кажется, места в Москве, где регулярно не обсуждали бы блокчейн, криптовалюты, ICO и прочие истории.

Зачастую эти обсуждения носят характер спекуляций: как бы нам побыстрее заработать, как бы побыстрее провести ICO и ничего потом не отдавать. Темя горячая, интересующихся много. От ряда коллег я слышал сравнение, что текущая ситуация с криптовалютами – это такие новые 90-е годы и шанс быстро обеспечить своё будущее. Я задам вам вопрос, который волнует многих здесь в зале: стоит ли инвестировать в криптовалюту сейчас или бум уже прошёл?»

Алексей Архипов на это ответил, что считает, что это case by case: «Мне кажется, вопрос к инвестированию – вопрос каждого отдельного человека. Всё зависит от суммы, от предпочтений человека, от его толерантности к риску. Мне кажется, что это по-прежнему чрезвычайно рискованно. Я не думаю, что кто-то сейчас в мире ответственно сможет сказать, сколько будет стоить биткойн через полгода. Он может в десять раз подорожать и в десять раз подешеветь».

Но Артём Толкачёв всё как бы подкидывал дровишек в огонь: «Планирует ли компания Qiwi внедрять сервисы, которые дадут возможность пользователям каким-то образом взаимодействовать с криптовалютами? Есть ряд игроков на рынке, которые продают так называемые CFD – контракты на разницу и позволяют вроде бы инвестировать криптовалюты, реально не инвестируя их».

На что Алексей Архипов заявил твёрдо: «Регулирование для нас первично, о необходимости которого говорил Президент. А потом нужно будет заниматься планированием. Мы понимаем, как работает эта технология, можем даже выпустить продукт в наш канал продаж. Но пока без определённого, однозначного и безопасного для нас регулирования мы ничего планировать не можем».

«Борис, вот вы возглавляете Ассоциацию Финансовых технологий, и принимаете активное участие в попытках и экспериментах в области передовых технологий блокчейна. Какие для вас направления перспективны?» – не переставал упорствовать в любопытстве Артём Толмачёв.

«Ассоциаций на финансовом рынке существует много. – Сказал ему на это Борис Ким. – И отличие нашей в том, что мы не занимаемся лоббированием или оценкой законопроектов.

Наша главная задача – реализовать идею экспериментальной «песочницы», и регулятивной, и технологической, чтобы на примере конкретных проектов, которые пока не прописаны в нашем законодательстве, попробовать продвинуть развитие финансового рынка вперёд.

Сейчас у нас четыре основных направления. Это развитие технологии распределённых реестров, включая, безусловно, и те проекты, о которых рассказал Алексей: закладные, аккредитивы, KYC (Know Your Customer – процедура «Узнай своего клиента»), идентификация и менеджмент цифровой идентичности, потому что это тоже сквозная технология, которая оказывает влияние на все секторы финансового рынка.

Кроме этого, два проекта связаны с платежами, потому что платежи – это «кровеносная система»: не будет удобных и надёжных способов проведения платежей, по всей финансовой России будут возникать проблемы, связанные с движением денежных средств. Это два открытых проекта, по сути это реализация Второй европейской платёжной директивы в российских условиях, когда все банки, включая крупнейшие, должны открыть доступ к информации, что самое важное, о своих клиентах, и построить единую розничную платформу платежей.

Сейчас эти платежи проходят по карточной схеме, но в целом ряде стран уже действует альтернативная карточкам система расчётов, основанная на моментальном движении денежных средств со счетов. И кроме этого, наблюдательный совет нашей ассоциации это уже одобрил, думаю, что в ближайшее время такое же решение примет и общее собрание членов ассоциации – открыть направление по применению больших данных и искусственного интеллекта в финансовом секторе. Вот такие у нас направления».

Под финал сессии была затронута и тема ICO.

«Борис, если говорить об ICO как инструменте привлечения инвестиций с помощью криптоэкономики: насколько, на ваш взгляд, такой механизм будет существовать в будущем? – настаивал Артём Толкачёв. – Вот этот ажиотаж, который последний год происходит вокруг ICO, он пойдёт на убыль, вот как вы оцениваете?»

«Надо каждый раз задавать себе вопрос: что в бизнес-модели моего проекта такого необычного, что лучше применить ICO, нежели чем обратиться к традиционным способам привлечения капитала: долговому или долевому финансированию, то же самое IPO. – ответил Борис Ким. – Нужны ли вам прозрачность, надёжность, доверие? Если этого нет, то, скорее всего, вы решили воспользоваться модным инструментом, который пока ещё не отрегулирован в должной мере с точки зрения защиты прав инвесторов.

И дальше всё будет зависеть от вашей честности и состоятельности как бизнесмена. Я положительно отношусь к идее ICO, если она комплементарна бизнес-модели предприятия и идее токена как комбинированного инвестиционного инструмента, который в зависимости от условий может совмещать в себе свойства акции, облигации или краудфайндинга. Но я думаю, должно пройти время. В конце концов, законодательство функционирования общества, в котором мы живём – результат долгого мучительного пути, ошибок, разорений. И ICO, в конце концов, займёт свою нишу, может быть, не такую распиаренную, как сейчас».

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