Кризис. Квест на выживание

То, что нынешний кризис пришел в Россию всерьез и надолго, становится понятно из подборок новостей за прошедшие пару недель. Взять хотя бы статьи о том, какие сокращения ожидают россиян в сфере медицины и социальной политики.

Начиная с невинной на фоне всех прочих новости о том, что материнский капитал в ближайшие 4 года не будут индексировать и заканчивая пугающими цифрами увеличения смертности в России из-за сокращения больничных коек.

Добавим к этому урезание нацпроектов по здравоохранению – аж в 52 раза, сокращение втрое расходов на охрану здоровья матери и ребенка, отказ от субсидирования ипотеки со стороны государства, а также урезание общих расходов на здравоохранение почти на 33 процента.

Ладно бы только сокращение. За неразумную экономическую политику наше правительство предлагает расплачиваться не министрам, а простым россиянам. Иначе как еще назвать планы по введению сбора с неработающих граждан, прозванного людьми «налогом на тунеядство» - в 20 тысяч в год – и это при растущей в кризис безработице?

Или увеличение страховых взносов с зарплат – до 5,9% вместо нынешних 5,1? На закуску – давно обещанные новые платежки с налогом на квартиры, рассчитанным по кадастровой стоимости, приближенной к рыночной – ранее мы платили по инвентаризационной.

И мы перечислили еще далеко не все. Что и говорить, хорошие – в кавычках, разумеется – новости начали сыпаться на наши головы аккурат после выборов новой Государственной Думы. Вот и Минэкономразвития предрекает нашей стране целых 20 лет стагнации, попросту говоря – застоя. Это когда ничего не развивается, не строится, не производится, не растет и вообще. У нас и до кризиса экономические показатели, мягко говоря, не блистали – как же быть-то теперь россиянам в таких условиях, и к чему готовиться?

Из кризиса есть три выхода, если верить популярной и весьма грустной шутке из интернета: Домодедово, Шереметьево и Внуково. Действительно, с 2011 года в стране наметился рост количества россиян, которые отправились в другие страны в поисках лучшей доли. В последние несколько лет таких человек набиралось порядка 120 тысяч в год, для сравнения – в 2009 году покинувших Россию было немногим более 32 тысяч.

Однако мы уверены: есть и четвертый выход. И нет, это не новенький аэропорт Жуковский, ставший четвертым аэропортом столицы. Это вариант - остаться, но изменить свое отношение к жизни и потреблению – поскольку поменять власть, точнее, Госдуму – в ближайшие 5 лет мы не сможем, равно как никуда не сможем деться от Кудрина, Набиуллиной и прочих чинов, которые, по мнению критически настроенных экспертов, весь этот кризис нам и устроили.

Главное, о чем нужно помнить – не паниковать. Да, эксперты и аналитики наперебой твердят, что нынешний кризис – куда серьезнее тех, с которыми мы сталкивались относительно недавно – в 2008, 1998 годах. Но важно помнить, что бывали времена и похуже. Развал СССР, когда вся страна моментально оказалась на социальном дне, внешний долг вырос до 146% ВВП и казалось, что выхода нет и не предвидится.

Или суровые послевоенные годы. Или Гражданская война 20-х годов начала века. И как-то справились. К тому же, Россия – далеко не первая и не последняя страна, в которой случился экономический кризис. Помните мировой кризис 2008 года, который тряхнул многие страны – а Россию, между прочим, задел в меньшей степени?

К тому же, жизнь не заканчивается, и, если правильно распорядиться имеющимися ресурсами – нелегкие времена вполне можно пережить, не затягивая пояс настолько, что будет нечем дышать. Один из главных советов, который дают эксперты –придерживаться стабильности. Лучше работа с более низкой зарплатой, зато надежная. В идеале, конечно же – с полностью белой зарплатой. Но это уже как получится: работодатели, как и все, тоже будут приспосабливаться к кризисным временам, и очевидно, что за наш с вами счет, к сожалению.

Второе – пересмотреть потребление. Скрупулёзно подсчитайте, сколько и на что вы тратите. Даже невинная, казалось бы, привычка покупать кофе с собой по пути на работу, может сэкономить вам определенную сумму в месяц. Купите кружку-термос и делайте кофе дома, так дешевле. Начинайте экономить везде, где это возможно.

Каждый сэкономленный рубль в конце месяца может превратиться в несколько лишних тысяч рублей – которые в кризис, поверьте, лишними никак не будут. Если хотели бросить курить – бросайте, сейчас самое время. Составляйте списки покупок, закупайтесь оптом, не пропускайте товары со скидками, не покупайте лишнего и готовьте дома.

Третье. Многие почему-то забывают про самый главный актив, который гарантировал стабильность и обеспечивал старость до того, как на планете придумали понятие «пенсия»: семья, родственники и друзья. Словом – используйте социальные связи. Ваша пенсия – это ваши дети, считает экономист Михаил Делягин. «Будьте опорой для семьи: тогда и вы сможете опереться на нее.

Рассказывайте жене, другим близким и, когда подрастут, детям о том, как прошел ваш день, что получилось, а что нет, и почему, выслушивайте их рассказы, доброжелательно обсуждайте услышанное. Нет ничего проще в кризис, чем утратить эмоциональную связь с близкими, — и впасть в одиночество. Обсуждая свои проблемы, вы дисциплинируете себя и со временем начнете находить неожиданные решения; обсуждая проблемы членов семьи, — как минимум, расширите кругозор, а главное — сохраните уважение семьи даже в случае жизненной неудачи».

Не лишайте себя радости жизни – четвертый совет. Если раньше вы могли повысить себе настроение шопингом, походом на концерт или дорогим путешествием – то сейчас ищите простые и в то же время совершенно бесплатные удовольствия, доступные каждому. Больше гуляйте, проводите время с семьей, играйте с детьми и животными, приглашайте в гости друзей и поменьше думайте о кризисе. К тому же, общение прямо поможет пункту номер три.

Вкладывать деньги в кризис нужно с умом, советуют эксперты. «Форма сбережений, если они есть, зависит от срока. До ноября можно хранить деньги и в рублях. Сверх этого времени — в валюте, лучше в долларах на депозите в госбанке (или, как минимум, в крупном банке из первой десятки по активам). Если храните в других банках — разделите вклады так, чтобы даже после девальвации рубля на 50% каждый из них не превышал страхуемую государством сумму.

Валюты, кроме доллара и евро, мало ликвидны: о них стоит думать, если сбережения точно не понадобятся вам внезапно. Золото — это на 5 лет и больше», - дает совет Делягин. «Недвижимость в кризис — пассив, а не актив; покупка ненужной бытовой техники — потеря денег, ценные бумаги — «русская рулетка». Если хотите рискнуть деньгами — посчитайте, какой минимум, не отказывая себе в необходимом, тратит ваша семья за полгода в валюте, увеличьте эту сумму на 30%, добавьте необходимые расходы будущего года (на лечение, учебу, ремонт и прочее)».

Времена, как говорится, не выбирают: в них живут и умирают. Хвататься за сердце и машинально заворачивать себя в белую простыню по пути на кладбище после чтения новостей и экономических прогнозов – совершенно не нужно. А вот жить – нужно очень даже. И, поверьте, в наших силах жить если не богато, то по крайней мере, счастливо – потому что это уже всецело зависит не от правительства, а от нас самих.

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