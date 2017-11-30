Кредиты дешевеют
Кредиты дешевеют

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал первый льготный займ под 5% годовых

Первый займ на 50 миллионов рублей сроком на 5 лет под 5% годовых с отсрочкой по выплате суммы основного долга на 24 месяца получило «Научно-внедренческое предприятие «Астрафарм» по программе поддержки московской промышленности, которая стартовала в мае этого года.

Полученные средства компания направит на закупку дополнительного технологического оборудования, которое расширит её производственные мощности и автоматизирует некоторые процессы. Часть денег пойдёт на приобретение лабораторного оборудования, позволяющего разрабатывать новационные ветеринарные препараты и контролировать качество выпускаемой продукции. Средства займа также будут направлены на закупку дополнительного объёма сырья и материалов, используемых в основном производственном процессе.

Положительное решение по ООО «НВП «Астрафарм» было принято благодаря участию в сделках другой организации инфраструктуры поддержки города – Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ), который предоставил заёмщику поручительство в объёме 70% от привлекаемых средств, в абсолютном выражении - 35 миллионов рублей на весь срок финансирования (5 лет).   

В результате тесного взаимодействия двух фондов в режиме «одного окна» предприятие успешно прошло все этапы рассмотрения заявок, подписало договоры поручительства и заключило договоры льготного финансирования с МФППиП.

«Подавляющее большинство заёмщиков испытывают нехватку собственных залогов для привлечения заёмных средств. Решает эту проблему гарантийный механизм: поручительства делают займы доступными для заёмщиков с недостаточным залоговым обеспечением. Мы рассчитываем на активную дальнейшую совместную работу с МФППиП и рады расширению числа наших партнёров», - прокомментировал событие исполнительный директор ФСКМБМ Антон Купринов.

 «Мы рассчитываем на то, что удачный старт первого проекта МФППиП послужит хорошим примером для высокотехнологичных компаний. Фонд продемонстрировал, как в короткие сроки с помощью новых московских финансовых инструментов, высокотехнологичные компании могут добиться повышения своей конкурентоспособности на столичном рынке» - заявил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин. И добавил, что основная цель Фонда – увеличить инвестиции в реальный сектор экономики, объём налоговых поступлений в бюджет города Москвы и количество высокопроизводительных рабочих мест.

 «Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства продолжает принимать заявки от московских промышленных предприятий на получение льготных инвестиционных займов под 5% годовых и сроком до 5 лет, включая рефинансирование инвестиционных кредитов», - обратился к московским предприятиям генеральный директор Фонда Михаил Лопухов.

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