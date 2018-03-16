Коммерсантъ: Центробанк не считается с правилами ведения бизнеса

Как уже писала «Русская Планета», Девятый арбитражный суд отклонил апелляцию руководства банка «Югра» на решение предыдущей инстанции о правомочности отзыва лицензии Центробанком. Впрочем, спор ещё не окончен – юристы банка, входящего на момент отзыва лицензия в тридцатку крупнейших по размерам активов уже готовят кассационную жалобу.

Не утихает и интерес прессы к поистине беспрецедентной по уровню правового беспредела истории, когда регулятор без законных на то оснований сперва ввёл временную администрацию в успешно работающий банк, а затем – уже по плодам её работы – отозвал лицензию. Радио «Коммерсант ФМ» пригласило на эфир экс-президента «Югры» Алексея Нефёдова, где топ-менеджер ещё раз рассказал обо всех обстоятельствах конфликта.

Господин Нефёдов повторил уже много раз ранее озвученную позицию: «мы считаем, что отзыв банковской лицензии у нашей кредитной организации на самом деле не имел под собой никаких оснований, физически не было того падения капитала, который Банк России рассчитывает для того, чтобы признать недействительной банковскую лицензию у кредитной организации», - заявил он.

По словам банкира, та ситуация, которая была в банке на момент введения санкций со стороны регулятора, не несла в реальности ущерба ни вкладчикам, ни кредиторам банка. И своё итоговое карательное решение Банк России принял, как убеждён Алексей Нефёдов, «на основании каких-то своих, назовем так, мотивировочных суждений, которые они считают более правильными».

Экс-президент банка «Югра» также согласился с той оценкой, которую ранее в интервью «Коммерсанту» дал бывший глава правления банка Дмитрий Шиляев. Он, в частности, сравнил действия высших банковских чиновников в отношении «Югры» с рейдерским захватом.

«Столь жестким решениям (Центробанка – прим. Ред.) нельзя дать какой-то другой оценки, потому что другое было бы более логичным — вести диалог, например, - отметил господин Нефёдов. - Тут никакого диалога не было, несмотря на то, что постоянно говорится со стороны руководителя Центрального банка о возможности какого-то более смягченного надзора, консультативного надзора». Сам Нефёдов заверил журналиста, что лично с ним никаких консультаций Банк России не проводил и вообще даже намёка на доброжелательность и желание помочь со стороны регулятора не наблюдалось – дело ограничивалось лишь контролем и предписаниями.

Более того, уже в ходе пресс-конференции, которую представители Банка России собрали после ввода в «Югру» временной администрации прозвучали совершенно ложные обвинения в адрес руководства тогда ещё работающего банка. «На той пресс-конференции… голословно заявили о том, что в банке существует вывод активов и забалансовые вклады, назвав конкретную цифру. Не предположили, а именно заявили. Но, что самое главное, потом ни одного рубля не было за балансом, ни один вкладчик не обратился в АСВ с какими-то претензиями. По меньшей мере, я бы назвал это некрасивым. Так в бизнесе обычно не делают, никто так не обманывает», - заявил Алексей Нефёдов.

Впрочем, надежды на то, что высшая судебная инстанция честно разберётся в конфликте, экс-президент банка не теряет. «Если мы говорим о правовом государстве, о том, что должен существовать институт права, который должен исследовать все обстоятельства дела, то нельзя всегда говорить, что только регулятор прав», - заключил Нефёдов.

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