Карты на стол?

Даже для самых стрессоустойчивых пользователей банковских продуктов стало настоящим испытанием узнать о поистине революционных изменениях в Налоговом кодексе Российской Федерации.

Как сообщается, 1 июля и за каждую копейку, которая придут на банковскую карту придётся не только отчитаться, но и заплатить налог. Интернет мгновенно оброс компетентными сведениями экспертов, которые убеждали, что новая налоговая реальность, которой позавидовал бы сам мастер ужасов Стивен Кинг, вынудит нас заплатить 13 рублей из сотни, которую коллега, забывший дома кошелёк, вернул за кофе. А ещё за возврат старого долга, который отправил живущий в Хабаровске друг, не пожелавший приехать в Москву, за разные финансовые презенты от дорогих и любимых сердцу людей, с которыми вы не связаны родственными узами, тоже придётся платить.

Так ли это? На вопросы РП ответил Давид Капианидзе, руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm.



«Русская Планета» (РП): Говорят наша жизнь никогда не будет такой, как прежде. Правда ли это?

Давид Кипанидзе (ДК): Всё, мягко говоря, не так, как это представлено в средствах массовой информации и сети «Интернет». Все правовые вопросы, связанные с денежными переводами, регулирует Налоговый кодекс. Именно там написано, что именно является доходом, с которого надо платить налоги, а что — вовсе нет.

РП: Начнём с простого: я послал жене деньги на карту. Супруга не работает, воспитывает маленьких детей. Она получили доход, с точки зрения предлагаемых обстоятельств, в которых мы существуем с 1 июля?

ДК: Конечно же, нет.

РП: Но ведь муж и жена не являются близкими родственниками?

ДК: Система взыскания налогов вовсе не базируется на Семейном кодексе. Она руководствуется критериями, прописанными в Налоговом кодексе. Исходя из него, мы можем совершенно однозначно сказать, что как до 1 июля, так и после этой даты мы должны платить налоги только с тех поступлений, в результате которых вы, я или другое физическое лицо извлекли выгоду.

РП: Хорошо. Если компания из 10 человек пришла в бар, счёт составил 10 000 рублей. Карточкой, для удобства, рассчитался один, а остальные перечислили ему по 1000 рублей — он может сможет уснуть с чистой совестью или ему необходимо заплатить налоги, чтобы спать спокойно?

ДК: Никаких налогов платить в этом случае не надо. Дохода никто не извлёк. Вы получаете зарплату на работе?

РП: Случается.

ДК: Это ваш налогооблагаемый доход. Но в бухгалтерию вы не ходите, потому что ваша трудовая лежит в редакции. И бухгалтерия этой организации вычитает из суммы заработка налог. В США иначе – там налоги каждый платит сам. Те, кто не оформлен в России по трудовой, тоже не ходят в налоговую. Даже на договорах ГПХ (прим. автора: гражданско-правового характера) налоги платит предприятие. Сами вы пойдёте в налоговую только в том случае, если получаете доход, например, от сдачи квартиры.

РП: С заработками понятно, но у нас речь больше о переводах, подарках.

ДК: Если вам — вдруг! — дарит свою квартиру неблизкий родственник или знакомый, вы попадаете на НДФЛ.

РП: Это мой доход?

ДК: Конечно! Но только если речь идёт о квартире, машине или акциях, иных ценных бумагах. Взимать налог с получения этих материальных благ в дар предписывает статья 217 Налогового кодекса, а точнее её подпункт 18.1.



РП: Более-менее понятно. Платить ли налоги с выигрышей?

ДК: Интересно, что выигрыш в глазах государства лежит примерно в той же плоскости, что и подарок. Здесь необходимо держать в уме сумму в 4000 рублей. Если вы поучаствовали в розыгрыше, лотерее, получили приз, подарок от организации, были простимулированы материально в налоговый период, участвовали в азартных играх, но ваш суммарный доход не превысил четырёх тысяч — читайте статью 217 НК РФ. Её пункт 28 освобождает вас от уплаты налогов в данном случае.

РП: Разве организатор лотерей, игр не должен сам вычесть налог, если я выигрываю сумму побольше?

ДК: В подавляющем большинстве случаев это так. Но это происходит не всегда. Получая что-то, вырабатывайте, своего рода, индивидуальную налоговую культуру. Поинтересуйтесь, уплачен ли налог НДФЛ?

РП: А как быть с судебными решениями?

ДК: Здесь совершенно особая история. Если выплачена неустойка – налог НДФЛ должен быть уплачен. Равно как и за полученный по решению суда штраф. А если по решению суда возмещают материальный и моральный ущерб — налог платить не нужно. Вы не получили дохода. Вы понесли ущерб. И он вам был компенсирован.

РП: Можно, всё же, подробнее о межличностных расчётах. Все-таки, это наиболее интересная нашему читателю тема. Не секрет, что усвоенной большинством россиян установкой для оправдания перед фискальными органами за полученные деньги является «подарок» или «возврат долга». Вроде бы теперь эта лазейка закрыта?

ДК: Что бы вам ни подарили близкие родственники — это ваше семейное дело. Миллион рублей. Машину. Квартиру. Пользуйтесь! Налоги не платятся.

РП: Лимитов нет?

ДК: Нет. Но если вам переводит сто миллионов бабушка, у которой эти деньги взялись непонятно откуда, налоговые органы вполне обосновано начнут проверку. Та же история с долгом. Работающий друг вернул 5, 10, 50 тысяч. Вопросов не возникнет. Но за космические суммы «возвращённого долга» на карту, конечно же, спрашивают. Это обязанность банков — контролировать переводы. Она была, есть и будет. До 1 июля. После этой даты. Всегда. При крупных траншах со счета на счёт, с карты на карту, может потребоваться подтверждение, что полученные деньги легальны.

РП: О какой сумме идёт речь?

ДК: Автоматически может быть приостановлен перевод с карты на карту при сумме от 500 тысяч рублей. Проблемы могут быть у тех, кто пытается снять крупную сумму денег.

- вставить сылку

РП: Банк имеет право не отдать деньги со счёта?

ДК: Именно. Но если, действительно, богатый человек, получивший свои доходы легальным путём, решил сделать вас счастливым, и вы хотите застраховать себя от вопросов налоговой, предложите ему оформить договор дарения. Это очень нужный в данной ситуации документ. Он обезопасит вас.

РП: Правда ли, что все банки заставляют сообщать о всех переводах в налоговую?

ДК: Это не так. Но если поступает запрос в отношении какого-то физического лица или ИП, то подробный отчёт о движениях по счёту обязаны предоставить по электронной почте в течение трёх дней. Иначе штрафов не избежать.

РП: Что вы посоветуете россиянам, ежедневно получающим и отправляющим миллионы переводов с карты на карту?

ДК: Налог на НДФЛ в нашей стране не катастрофичен. Если вы получили доход, а не подарок, сэкономьте свои время, нервы, деньги. Заплатите налог. Это выгоднее, чем потом платить пеню и штраф.

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