Кадыров против Минфина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил недовольство проектом бюджета, который предложило Министерство финансов на 2017 год. Документ предполагает сокращение дотационных выплат в региональный бюджет. О какой сумме идет речь, не сообщается. Кадыров предупреждает: «республика не сможет развиваться», и властям «не удастся выполнить взятые на себя социальные обязательства».

Глава Чечни сетует, что всегда соглашался на урезание расходов в предыдущие годы, но не получил за это благодарности от Минфина: «В предыдущие годы, учитывая экономическую обстановку в стране, мы соглашались со всеми предложениями Минфина. Несмотря на исключительно тяжелую послевоенную ситуацию, бюджет Чечни был секвестирован. Мы и с этим согласились».

«Упразднили ФЦП «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)», хотя она полностью прошла процедуру защиты. Считаю, что реализацию ФЦП следует возобновить. Она была очень эффективной. А между тем, во многих регионах, где и в помине не было войны, бюджеты были полностью одобрены с учетом предложений властей субъектов», - написал Кадыров в Instagram.

Долговая петля

Тот факт, что глава Чечни защищает интересы своего региона на федеральном уровне, дело похвальное. Однако как заявление Кадырова выглядит в общероссийском масштабе? Не является ли на первый взгляд справедливый протест попыткой перетянуть одеяло на себя? Ведь экономическая картина почти во всех субъектах федерации крайне удручающая. По данным Минфина на первое полугодие 2016 года, регионы накопили долгов на 2,314 триллиона рублей и почти половина суммы – задолженность перед Москвой.

В 14 субъектах федерации объем государственного долга превышает совокупные доходы, а в 56 регионах - уровень госдолга превышает объем поступлений в бюджет на 50%. Таким образом, фактическими банкротами является большая часть субъектов федерации. Это означает, что без поблажек со стороны Минфина десятки миллионов граждан не смогут получать зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты.

В число фактических банкротов входит и Чечня с показателем госдолга по отношению к доходам в 63,1%. Республика расположена примерно посередине рейтинга аутсайдеров и у многих регионов дела обстоят гораздо хуже. В такой катастрофической ситуации Минфин просто не может сделать исключение для кого бы то ни было. Если прощать долги или оказывать помощь дотациями – то непременно всем нуждающимся, пусть и в разной степени.

Воз и ныне там

Чечня – особый регион и ее возглавляет человек с уникальным статусом. Пристальное внимание к республике обосновано множеством причин: разрушительная война, опасность возрождения террористического интернационала и роста сепаратистских настроений. Однако страшные годы давно позади. Почти 15 лет республика живет мирной жизнью, за которую чеченский народ и вся Российская Федерация заплатили огромную цену.

Рамзан Кадыров продолжил дело отца и восстановил в Чечне безопасность. Он практически уничтожил бандитское подполье, примирил чеченские кланы, подружился с лидерами всех российских регионов, отстроил заново республику. И, наверное, самое главное – стал для буйной чеченской молодежи символом добропорядочного и при этом мужественного поведения. Чечня по сравнению с Дагестаном и Ингушетией - жемчужина Северного Кавказа.

Кадыров уверенно управляет Чечней в течение 12,5 лет, моментально пресекая любые попытки расшатать ситуацию. Однако экономика республики за послевоенные годы не получила должного стимула для развития. Глава ЧР постоянно говорит о том, что Чечня в ближайшие годы сможет перейти на «самообеспечение» и не будет зависеть от дотаций из федерального центра, которые составляют почти 90% чеченской казны.

Кадыров не сидит, сложа руки: он активно пропагандирует туризм и развивает инфраструктуру; добивается передачи в собственность ЧР расположенных в республике нефтяных активов; ведет переговоры с потенциальными инвесторами, как российскими, так и зарубежными. Но воз и ныне там. За красивыми зданиями в центре Грозного, пустующими небоскребами и воодушевляющими постами в Instagram скрываются безработица и бедность, на которые нельзя закрывать глаза.

Время перемен

В рейтинге регионов по уровню благосостояния семей в 2015 году Чечня заняла 55-е место. По подсчетам экспертов ежемесячно после удовлетворения минимальных потребностей в чеченской семье остается 12 048 рублей. ВВП ЧР на душу населения тоже невелик - 104 тысячи рублей – это в 10 раз меньше московского показателя. Уровень безработицы по официальным данным на март 2016 года составил 12% и скорее всего это искусственно заниженная цифра.

Уже несколько лет Чечня не дотируется по индивидуальной федеральной программе, о которой упоминал Кадыров в своей жалобе на Минфин. Ее возобновление будет оплеухой другим регионам, и с большой вероятностью усилия чеченского лидера на этом направлении обречены. Чечня при Кадырове решила первостепенные задачи, но забуксовала, когда потребовалась самостоятельная экономическая инициатива. И в этом нет вины вечно экономящего бюджет Минфина.

Чечня должна учиться зарабатывать, чтобы хотя бы на половину (а не на 90%) зависеть от денег из федерального центра. Кадыров – яркая личность, от которого напрямую зависит стабильность и безопасность республики. Однако ситуация будет ухудшаться, если экономика ЧР покатится в пропасть. Это невыгодно ни Кадырову, ни Кремлю. Налицо - отсутствие в команде главы Чечни компетентных экономистов. Не исключено, что именно по этой причине Росимущество откладывает передачу республике нефтяных активов, которые как раз могли бы стать драйвером экономического развития ЧР.

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