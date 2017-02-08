История одного завода

Главного производителя бронетехники РФ «Уралвагонзавод» (УВЗ) ожидает смена руководства. Как сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, Олег Сиенко, возглавляющий концерн с 2009 года, покинет свой пост. «Есть несколько кандидатов, мы обсуждаем. Как решение будет принято наблюдательным советом, так сразу скажем», — заявил Чемезов.

Передать «Ростеху»

28 декабря «Коммерсант» написал о том, что гендиректором УВЗ, с большой вероятностью, станет замглавы Минпромторга Александр Потапов. «Топ-менеджеры в отрасли характеризуют его как «системного человека» и «антикризисного управленца», способного разобраться с проблемами УВЗ», — сообщил источник газеты,

«Коммерсант» нередко публикует утечки, связанные с деятельностью куратора «оборонки» вице-премьера Дмитрия Рогозина. Осенью 2016 года огромный резонанс вызвало его письмо президенту Владимиру Путину, где он пожаловался на руководство УВЗ и предложил передать концерн «Ростеху».

В декабре 2016 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что предприятие войдет в состав «Ростеха» в течение полугода. А чуть позже был опубликован указ Путина о передаче «Ростеху» принадлежащих государству 100% акций УВЗ Процесс интеграции в состав госкорпорации должен занять около полутора лет.

Рогозин, естественно, поддержал решение президента, отметив, что «Ростех» поможет УВЗ в период экономического кризиса. «Уралвагонзавод» объединят с другим производителем бронетехники «Курганмашзаводом». В итоге, как выразился вице-премьер, Россия получит единый «бронетанковый холдинг».

Укрощение строптивого

Как часто бывает в подобных случаях, вокруг контроля над УВЗ разгорелась нехилая борьба. В интересах Чемезова и Рогозина было включение компании в стремительно растущую госкорпорацию, а господин Сиенко, судя по всему, этому сопротивлялся. Как только страсти немного улеглись, Чемезов объявил об уходе строптивого топ-менеджера.

Примечательно, что 8 лет назад именно Чемезов лоббировал назначение Сиенко, если верить утечкам в СМИ. Из информации уральской прессы следует, что Сиенко — человек властный и амбициозный. В частности, ему приписывают подковерную борьбу за губернаторский пост Свердловской области, где расположен УВЗ, и организацию медийных атак на вице-премьера Аркадия Дворковича.

Косвенным свидетельством сопротивления Сиенко бывшему патрону Чемезову можно считать Стратегию развития УВЗ до 2025 года, которая была принята 22 ноября 2016 года на заседании Совета директоров. Утверждение документа происходило в присутствии замминистра обороны Юрия Борисова, замминистра финансов Леонида Горнина, замглавы Минпромторга Александра Морозова и первого вице-президента РЖД Александра Мишарина.

Возможно, Сиенко таким образом стремился добиться лояльности верхов и демонстрировал высокопоставленным чиновникам желание сохранить пост вкупе с готовностью развивать УВЗ без кураторства «Ростеха».

«Успехи» и провалы

В прошлом году УВЗ праздновал 80-летний юбилей. К круглой дате под руководством Сиенко концерн подошел с противоречивыми итогами. В 2016 году прогосударственные СМИ рапортовали об успехах «Уралвагонзавода», а «либеральные» — писали о конфликтах вокруг концерна и огромных долгах перед банками.

21 декабря пресс-служба «Уралвагонзавода» разослала сообщение об успешном выполнении Гособоронзаказа (ГОЗ). «В 2016 году в интересах Министерства обороны РФ предприятиями УВЗ проведено более 10 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поставлено в войска свыше 1,2 тысячи новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники», — заявили в концерне.

Также УВЗ отчитался о запуске в серийное производство новой версии танка Т-72Б3, бронированной машины разминирования БМР-3МА, модернизированной инженерной машины ИМР-3М, модернизированного двухзвенного тягача ДТ-10ПМ, специальной пожарной машины СПМ и освоении модернизации тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

Однако пресс-служба тактично умолчала о ситуации с производством разрекламированного танка «Армата» Т-14. Ожидалось, что концерн передаст Минобороны первые машины в конце 2016 года, однако этого не произошло. 7 февраля Сиенко заявил, что серийное производство танков начнется лишь в 2018 году. О причинах переноса сроков он ничего не сказал.

Такими «успехами» руководство РФ, уделяющее сейчас колоссальное внимание оборонной отрасли, вряд ли будет удовлетворено и претензии Рогозина и Чемезова к Сиенко вполне оправданы. Тем более из «Арматы» уже слепили образ самого крутого танка в мире. Задержки с выпуском и передачей Т-14 в войска ударят по авторитету не только УВЗ.

Долг — дело кризиса

Итогом правления Сиенко стало неудовлетворительное финансовое положение концерна. 29 декабря «Уралвагонзавод» сообщил, что ожидает получить за 2016 год чистую прибыль в 863 миллиона рублей. Данное достижение презентовалось как прорывной результат в условиях санкционного режима, девальвации курса рубля и стагнации экономики РФ в целом.

В 2016 году выручка УВЗ должна вырасти на 30% по сравнению с 2015 годом и составит 141,9 миллиарда рублей. Концерн поддержали главным образом продажи по экспортным контрактам, которые увеличились в 2,2 раза, а также возросшее в 2,4 раза производство подвижного состава.

В очередной раз ничего не было сказано о ситуации с долгами, которые чистой прибылью в 863 миллиона не погасишь. По состоянию на октябрь 2016 года только дочерние предприятия концерна (ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и АО «Уралтрансмаш») были должны «Альфа-банку» 7,346 миллиарда рублей и 30,203 миллиона долларов. Общий долг УВЗ перед «Альфа-банком» составлял 16 миллиардов рублей и 119 миллионов долларов.

Совокупные обязательства концерна по итогам 2015 года превысили 200 миллиардов рублей. По информации РБК, летом 2016 года руководство «Уралвагонзавода» обратилось в Минпромторг за госгарантиями на 14,9 миллиарда рублей. Финансовая поддержка была необходима для рефинансирования кредитов на 21,3 миллиарда рублей.

Конечно, во многом УВЗ расхлебывает последствия убыточного 2015 года, наиболее тяжелого для российской экономики. В 2015 году продажи корпорации рухнули в 2,5 раза. На этом фоне 2016 год, безусловно, является положительным, но отнюдь не прорывным.

Продолжаем выживать

Включение «Уралвагонзавода» в «Ростех» должно заметно улучшить дела крупнейшего производителя бронетехники. Сейчас появляются первые проекты рефинансирования и финансового оздоровления УВЗ. Кроме того, концерн должен получить под контроль «Курганмашзавод», разработчика новейшей БМП «Курганец-25», финансовое положение которого, к сожалению, тоже выглядит весьма удручающим.

Не исключено, что в 2017 году в состав УВЗ войдут и другие предприятия, которые работают в сфере производства бронетехники. Речь идет о Липецком заводе гусеничных тягачей, Волгоградской машиностроительной компании (ВГТЗ, бывший «Тракторный завод»), Зауральском кузнечно-литейном заводе и Специальном конструкторском бюро машиностроения (СКБМ).

Ситуация в «Уралвагонзаводе» демонстрирует не самую приятную картину, которая сложилась в оборонном секторе — национальной гордости нашей страны. С одной стороны, Россия смогла сохранить большую часть научно-технического потенциала СССР, с другой — система управления ОПК и отдельными корпорациями пока не выдерживает никакой критики.

Разработчики, возможно, самого современного оружия в мире тонут в долгах при, казалось бы, возросшем спросе на внешнем и внутреннем рынках. На протяжении четверти века отечественная «оборонка» продолжает выживать, а ее работники — получать зарплаты, которые стыдно называть.

В 1990-е годы ОПК держался за счет экспорта, а в наши дни — за счет банковских кредитов и господдержки, хотя текущие потребности обороноспособности страны требуют неукоснительного соблюдения сроков программы перевооружения.

С этой целью государство перестраивает систему управления отраслью путем объединения профильных предприятий и включения укрупненных компаний в структуру «Ростеха». Однако такой подход также не является панацеей от проблем в «оборонке».

Наибольшее недоумение вызывает стремительное продвижение по службе бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, который, по информации СМИ, является другом Чемезова. В ноябре 2015 года он был назначен индустриальным директором авиационного кластера «Ростеха», а сегодня ему прочат кресло заместителя директора госкорпорации.

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