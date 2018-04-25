Инвестиции в новый фонд Сент-Китса и Невиса обеспечат гражданство за $150 тысяч

Подробнее об условиях инвестиционной программы карибского государства рассказала компания «Иммигрант Инвест», аккредитованная как официальный представитель Сент-Китса и Невиса на территории РФ.

Оформление гражданства Федерации Сент-Китс и Невис: доступные варианты

Федерация Сент-Китс и Невис объявила об открытии Фонда устойчивого роста (Sustainable Growth Fund), который начал работу 5 апреля 2018 года. Новый фонд создан, чтобы привлечь в страну средства для развития местного бизнеса, медицины, образования, туризма, а также для развития альтернативной энергетики. Sustainable Growth Fund включен в государственную инвестиционную программу и позволяет инвесторам со всего мира оформить гражданство страны в качестве второго.

Размер инвестиций в новый фонд составляет 150 тысяч долларов США, что на 40-50 процентов выгоднее традиционного варианта получения паспорта страны для неграждан — взноса в Сахарный фонд (The Sugar Industry Diversification Foundation), который составляет 250 тысяч долларов США.

Оба взноса предусматривают предоставление гражданства лишь одному инвестору. Однако инвестиционная программа страны позволяет оформить второй паспорт также супруге (или супругу) основного заявителя, а также их детям (до 30 лет, при условии, что они зависят от инвестора материально). Для этого в первом варианте потребуется внести еще 45 тысяч долларов США, во втором — еще 50 тысяч долларов США.

Оформить паспорта можно также родителям (в возрасте старше 55 лет, точно так же, как и детям, при условии материальной зависимости от инвестора). Доплата за их участие в заявлении составит по 25 тысяч долларов США за каждого при взносе в Сахарный фонд или по 10 тысяч долларов США — при взносе в Фонд устойчивого развития.

Если учесть, что взносы в фонды островного государства являются безвозвратными, инвесторы могут предпочесть другой способ вложения средств — приобретение местной недвижимости. В качестве объекта чаще всего выступает гостиница, стоимость такой недвижимости составляет 200 тысяч долларов США.

Выбранный объект можно как использовать для проживания всей семьи инвестора на островах, так и сдавать в аренду желающим, получая доход. При этом через 7 лет эту недвижимость можно снова продать.

Такое решение также предполагает дополнительные сборы: 35 тысяч долларов США за инвестора, 20 тысяч долларов за его супругу, еще по 10 тысяч — за каждого следующего члена семьи.

Государственная инвестиционная программа Федерации Сент-Кристофер и Невис является старейшей в Карибском регионе. Она была запущена в 1984 году. А в 2018-м получила статус «платинового стандарта» среди стран Карибского бассейна.

Сравнение стоимости карибского гражданства в зависимости от количества заявителей

Проверка на благонадежность и другие расходы

Поскольку страна уделяет большое внимание своему авторитету на международной арене, новые граждане предварительно будут проверены на благонадежность. В рамках проверки Due Diligence инвестору придется доказать законность происхождения средств, а также, как и всем его родным старше 16 лет, — отсутствие уголовного прошлого.

Еще один момент, который придется учесть — достаточное количество средств на счетах семьи, чтобы новым гражданам не пришлось обременять страну расходами на пособие для проживания. Рекомендация компании «Иммигрант Инвест» — дополнительно иметь на счету не менее 500 тысяч долларов США.

Затраты на Due Diligence составят 7,5 тысяч долларов США за проверку репутации инвестора и еще по 4 тысячи — за проверку каждого из остальных членов семьи, которые перечислены в основном заявлении.

Кроме того, потребуется оплатить также паспортный сбор в размере 361 доллар США за изготовление паспорта для одного члена семьи либо 1 420 долларов США — за паспорта для семьи из четырех человек.

Сроки рассмотрения заявления инвестора, проведения всех проверок и оформления паспортов Федерации Сент-Кристофер и Невис для всей семьи составляют от трех до шести месяцев.

Преимущества второго гражданства на Карибах

Вместе с тем благодаря тому, что федерация тщательно выясняет обстоятельства оформления паспортов, новым гражданам страны не придется сталкиваться с нежелательными проверками в дальнейшем — например, при открытии счетов или регистрации активов в европейских финансовых учреждениях, в путешествиях.

В частности, граждане Сент-Китса и Невиса не нуждаются в оформлении визы в более чем 140 стран мира (включая Бразилию, Британские острова, страны Шенгенского соглашения, Сингапур), а также получают право на десятилетнюю визу в США.

Кроме того, карибское гражданство — хороший способ оптимизировать налогообложение для владельцев международного бизнеса, зарегистрировав активы на второй паспорт. Налоговая политика страны считается весьма мягкой. Федерация Сент-Кристофер и Невис предлагает новым гражданам налоговую резиденцию, не облагая налогами доходы, полученные за пределами государства.

Хотя для оформления второго гражданства Сент-Китс и Невис не требуют ни единого дня пребывания на островах, владельцы паспортов федерации в любой момент могут воспользоваться своим правом проживания на ее территории — например, в периоды экономических или политических потрясений в родной стране.

В этом случае обустроиться на новом месте помогут специалисты компании «Иммигрант Инвест»: они возьмут на себя решение всех проблем, будь то поиск жилья, курсов изучения языка, образовательных или воспитательных учреждений для детей, а также поиск и наем обслуживающего персонала.

К слову о языковых курсах: официальный статус на островах имеет английский, однако для получения второго гражданства через инвестиции знание этого языка не является обязательным. Нет также никаких требований относительно знания истории страны.

Посещать острова Сент-Кристофер и Невис для оформления второго гражданства по государственной инвестиционной программе нет необходимости. Оформить паспорта, продлить либо заменить их можно в дистанционном режиме.

Гражданство Гренады: новые условия

Обновление условий государственной программы инвестиционного гражданства весной 2018 года провела также Гренада — еще одна из стран Карибского региона. Теперь взнос в Национальный фонд преобразования страны — National Transformation Fund — снижен до суммы в 150 тысяч долларов США.

Особенностью владения паспортом Гренады в качестве второго является право на получение так называемой инвесторской визы США — Treaty Investor Visa категории E-2, позволяющей не только проживание на территории Соединенных Штатов, но и дающей право на работу в стране. При этом паспорт Гренады позволяет беспрепятственно посещать 130 стран мира, в том числе страны Евросоюза, Китай (включая особый административный район Гонконг), Сингапур.

Комитет по гражданству Гренады — Citizenship by Investment Committee — рассматривает заявление инвестора в течение всего двух месяцев. В основное заявление точно так же можно включить супругу или супруга, детей (до 18 лет), материально зависимых иждивенцев (до 30 лет), родителей (старше 55 лет).

Подробности программы, позволяющей оформить гражданство Гренады за инвестиции, представил первый секретарь Посольства Гренады в Российской Федерации Кемал Николсон. Интервью с Кемалом Николсоном для электронной версии российского журнала Forbes провела директор по развитию компании «Иммигрант Инвест», адвокат Елена Рудая.

Европейские программы инвестиционного гражданства

Если же инвестора, несмотря на все преимущества Карибов, привлекает европейское гражданство, в «Иммигрант Инвест» рекомендуют обратить внимание на кипрскую или мальтийскую государственные инвестиционные программы.

Инвестиционная программа Мальты позволяет получить паспорта всей семье, включая детей до 28 лет и родителей. Сроки рассмотрения заявлений на получение гражданства составляют 12-14 месяцев, нет необходимости проживать на территории страны, можно беспрепятственно посещать 165 стран мира, а также воспользоваться налоговыми льготами.

Программа, позволяющая получить гражданство Кипра, также предусматривает оформление паспортов для всей семьи, обеспечивает возможность безвизового посещения 158 стран и позволяет сменить налоговую резиденцию. Срок рассмотрения заявлений здесь составляет всего 6 месяцев.

Куда обращаться для оформления второго паспорта в РФ

Для оформления второго гражданства лучше всего обращаться к компаниям, официально представляющим государственную инвестиционную программу выбранной страны. Это обезопасит инвестора, защитив от недобросовестных агентов, мошенничества, ненужных дополнительных платежей вроде комиссий за услуги посредников.

Лицензированным агентом государственных инвестиционных программ ряда стран Европейского союза и Карибского региона на территории Российской Федерации является юридическая компания «Иммигрант Инвест».

Справка:

ЮК «Иммигрант Инвест» с 2006 года помогает состоятельным людям из разных стран оформить второе гражданство, которое позволит сменить налоговую резиденцию и тем самым оптимизировать налогообложение, подготовить «запасной аэродром» на случай необходимости оставить родную страну, а также устранить препятствия для путешествий по всему миру в виде визовых ограничений.

Специалисты «Иммигрант Инвест» берут на себя решение любых вопросов, связанных с оформлением гражданства и иммиграцией, сопровождая клиентов с момента первой консультации.

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