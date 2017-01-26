Три грани гранитного скандала

Расположенная в штате Делавэр юридическая фирма PPF Management LLC подала иск против Сбербанка, «Сбербанк капитала», «Промсвязьбанка», консалтинговой фирмы «НЭО Центр» и 22 физических лиц. Речь идет о главе Сбербанка Германе Грефе, его сыне Олеге Грефе, Ашоте Хачатурянце, который руководит «Сбербанк капиталом», совладельце Национальной нерудной компании (ННК) Юрии Жукове и сыне генпрокурора Артеме Чайки.

Иск был подан в Суд Южного округа Нью-Йорка от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной, которые были владельцами контрольного пакета акций ОАО «Павловскгранит» (Воронежская область), одного из крупнейших производителей щебня и гранита в Европе. Истцы требуют 750 миллионов долларов и обвиняют ответчиков в «рейдерском захвате» предприятия.

История «захвата»

По версии истцов в 2008 году Пойманов взял кредит в 5,1 миллиарда рублей под 36,37% в качестве обеспечения. Бизнесмен намеревался выкупить 47% акций предприятия у партнера Сергея Мамедова. Через год, когда деньги не были возвращены в срок, Сбербанк предложил сделку по рефинансированию под 14,9% годовых с продажей за 1 миллион контрольного пакета (51%) акций «Павловскгранита» своей инвестиционной дочке «Сбербанк капиталу». Пойманов не согласился, и крупнейший в РФ банк потребовал вернуть 4,5 миллиарда рублей невыплаченного долга.

Совладелец Национальной нерудной компании Юрий Жуков предложил Пойманову объединить активы и тем самым избавиться от претензий кредитора. После получения отказа доли в «Павловскграните» были проданы в счет уплаты кредита и оказались в собственности Жукова. Истцы считают, что бизнесмен и Сбербанк якобы сговорились с целью уничтожить предприятие. Утверждается, что они намеренно «загнали Пойманова в ловушку».

Грефа обвиняют в том, что он использовал свое влияние, чтобы «защитить действия ответчика от расследований и изучения со стороны Федеральной антимонопольной службы, региональных и федеральных правоохранительных органов». Истцы настаивают, что ответчики утаили ситуацию с изъятием акций от правительства и помощника президента РФ Андрея Белоусова.

«Ответчик Греф встречался с Жуковым во время осуществления сговора и участвовал в заранее предопределенном процессе реструктуризации через ложные переговоры о реструктуризации, манипуляции с акциями «Павловскгранита», необоснованные уголовные расследования, а также защищал участие Жукова в этом деле», — говорится в документе, который оказался в распоряжении РИА Новости.

При этом владелец ООО «ПНК-Урал» (Первая нерудная компания) Артем Чайка якобы использовал «семейные связи», прикрывая деятельность Сбербанка и господина Жукова.

«В банке имеется информация о том, что Пойманов не оставляет попыток уйти от ответственности, в том числе и уголовной. Юристы банка во всех случаях действуют в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в Сбербанке. Аналогичной точки зрения придерживается и сам Греф.

«Мы вышли из этой истории еще в 2011 году… Это очередной пиар-ход. У нас такие кейсы случаются», — сказал председатель правления Сбербанка. По его словам, иск это «типичный мошеннический акт».

«Мы знаем о наличии иска в американском суде и были очень удивлены обнаружить Промсвязьбанк среди ответчиков. Считаем заявленные требования необоснованными и надуманными. Это очевидное злоупотребление», — утверждают в Промсвязьбанке.

Подноготная скандала

Ситуация вокруг «Павловскгранита» демонстрирует существующие в российском бизнесе драконовские правила игры. Причитания истцов понять можно: Сбербанк вел себя достаточно агрессивно. Банк мог забрать 36,37% акций, но в ситуации фактического дефолта заемщика он пошел дальше, предложив выгодную для себя сделку, а потом отдав контрольный пакет акций Жукову.

«В ходе разбирательства между ОАО «Павловскгранит» и Сбербанком относительно взыскания задолженности по кредиту оценку имущества предприятия осуществляла компания «НЭО Центр», возглавляемая Олегом Грефом — сыном главы Сбербанка», — отметил в беседе с «Русской планетой» Федор Козлов, управляющий партнер чикагской юридической компании Law Office of Fedor Kozlov & Associates.

«При этом стоимость активов, как утверждает бывший владелец «Павловскгранита» Пойманов, была в итоге существенно занижена. Например, если на момент выдачи займа принадлежавшие комбинату локомотивы оценивались в 15-20 миллионов рублей за каждый, то после начала конфликта эксперты определили их стоимость в размере 500 тысяч за 1 единицу», — говорит Козлов.

Также собеседник РП обратил внимание, что «право требования долга «Павловскгранита» было в итоге уступлено компании с уставным капиталом в 10 тысяч рублей (ННК Юрия Жукова — РП), созданной за два месяца до этого и получившей возможность выкупить долг лишь за счет выданного Сбербанком кредита (предоставленного на льготных условиях)». «Данные обстоятельства и послужили поводом для предъявления Сбербанку обвинений в недружественном поглощении», — заявил Козлов.

Если верить истцам, налицо как минимум сговор. Однако это позиция лишь одной стороны. Сбербанк — один из немногих российских банков, который до этого момента не попадал под подозрения в незаконном изъятии собственности. Был ли смысл ведущему российскому финучреждению впутываться в мошенническую схему с серьезными последствиями для репутации?

Пожалуй, нет. И в ближайшем будущем мы увидим подробные объяснения от Сбербанка, которые позволят получить многогранную картину. На данный момент можно сказать только то, что сам господин Пойманов — отнюдь небезобидный обманутый совладелец ОАО «Павловскгранит». Во-первых, «жертва сговора» не выполнил свои обязательства перед Сбербанком и всячески затягивал выплату долга.

Во-вторых, в Воронежской области Пойманов прославился своим наплевательским отношением к работникам, местным жителям и окружающей среде. По данным на 2010 год, добыча щебня и гранита в шахтах велась открытым способом: породу взрывают и потом вывозят на обработку. Из-за такого способа добычи и отсутствия нормальной вентиляционной системы у работников был велик риск получить отравление или подхватить болезнь органов дыхания.

Взрывы привели к тому, что в соседних с предприятием селах (Шкурлат, Елизаветовка, Гаврильские Сады, Преображенка) постоянно затапливались погреба, обваливался фундамент, лопались стекла. Раскопанные песчаные карьеры привели к тому, что вода начала уходить из колодцев или стала непригодной для питья. И самое ужасное — это вездесущая пыль, которая не позволяла людям дышать нормальным воздухом.

Однако Россия, видимо, не та страна, где умеют решать проблемы в пользу людей. С изъятием акций у Пойманова один из крупнейших в Европе производителей гранита был доведен до фактического банкротства, и тысячи семей работников предприятия оказались в тяжелейшей ситуации. По этому поводу иска в суд почему-то не поступало.

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