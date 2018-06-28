О чём говорят миллиардеры?

20 и 21 июня атмосфера в офисах крупнейших российских компаний и корпораций была чуть менее рабочей, чем обычно — их главное начальство собралось в эти дни в стенах Vegas City Hall на самом главном для управленцев и собственников бизнеса событии — Synergy Executive Forum.

Организатором форума выступили Университет и Школа бизнеса «Синергия», давно уже снискавшие любовь делового комьюнити в России и далеко за её пределами. На протяжении последних нескольких лет именно они выступали организаторами топовых и резонансных бизнес-событий, среди которых достаточно лишь упомянуть ежегодно проводимый в стенах «Олимпийского» Synergy Global Forum, куда минувшей осенью приезжали такие легенды делового мира, как Ричард Брэнсон, Ник Вуйчич, Нассим Талеб и другие. А совсем скоро там же, в «Олимпийском», по приглашению «Синергии» выступит легенда мирового коучинга Тони Роббинс, включённый журналом Forbes в топ-100 самых влиятельных знаменитостей мира.

Лайн-ап спикеров на Synergy Executive Forum ожидаемо оказался более чем достойным: Марина Жигалова-Озган (Disney), Хамзат Хасбулатов (McDonald’s), Екатерина Петелина (Visa), Борис Нуралиев (1С), Рубен Арутюнян (Henderson), Илья Кретов (eBay), Борис Бобровников (КРОК), Алиса Лобанова (TOY.RU), Ирина Митрофанова (ИД РБК), Эдуард Гуринович (Car Price) и другие head-менеджеры, истинный «crème de la crème» управленческого комьюнити. Этим успешным людям было что нового рассказать друг другу и гостям форума о тонкостях менеджмента и экономики компаний, а также стратегических инструментах постановки задач и управления персоналом.

Тем более, что сегодня уже и новые технологии охотно приходят на помощь управленцу. «Диджитализация — ключевой фактор развития бизнеса сегодня, — говорил собравшимся со сцены гендиректор системного интегратора «КРОК» Борис Бобровников. — Она бросает вызов традиционному, требуя от игроков рынка скорости, гибкости, новых подходов и идей. От готовности перейти в «цифру» и принять эти изменения будет зависеть успех любой компании из любой отрасли — укрепит ли она свои позиции или вылетит на обочину».

О цифровизации бизнес-процессов много и обстоятельно говорил, впрочем, не только глава «КРОК» — редко какое выступление не затрагивало темы информационной безопасности, эффективного применения CRM-технологий, построения прорывной стратегии в условиях общей неопределённости, воспитанию новых кадров и прочим тонкостям делового быта.

Собственно, сами организаторы форума нарочно подчёркивали ценность именно такого тематического наполнения. Мало ли проводится форумов, где и без того замотивированные управленцы дополнительно мотивируют друг друга своими захватывающими «story-tellings» одна другой поучительнее. Как отметил в своём выступлении ректор Бизнес-школы «Синергия» Григорий Аветов, отличительной чертой Synergy Executive Forum (как впрочем и остальных бизнес-событий, проводимых под эгидой «альма-матер») является то, что их гости помимо заряда позитивной и конструктивной энергии получают реальные «to do»инструменты, помогающие достичь высокого уровня эффективности. И именно такой подход закладывает прочный фундамент новой российской экономики — в перспективе действительно конкурентно способной и действительно независимой от любой внешней конъюнктуры.

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