Так говорил Полонский
Так говорил Полонский

Девять мотивирующих истин от самого яркого бизнесмена современности

Человек, уже вписавший себя в историю российского бизнеса, причём не PR-ом, а делами – это он, Сергей Юрьевич Полонский. Уроженец Санкт-Петербурга, подаривший Москве уникальный бизнес-кластер «Сити» и ещё ряд не менее ярких проектов.

Его труд на ниве девелопмента, увы, не был оценён по достоинству – Полонскому пришлось изрядно хлебнуть неприятностей, едва не угодив под репрессивный молох. Впрочем, эта чёрная полоса помогла нашему герою  узнать, чего на деле стоили те «партнёры» и «друзья», что ещё недавно в глаза улыбались.

Не сломавшись и не растеряв харизмы Сергей Полонский снова встал в строй.

Теперь фокус интересов бизнесмена переключён на актуальные тренды цифровой экономики – в частности, на технологии дополненной реальности, о чём ранее уже писала «Русская Планета»

Сергей Полонский сегодня – не просто один из ярчайших представителей бизнес-коммьюнити в России (да и за её пределами, пожалуй), но и кандидат в Президенты РФ – накануне ЦИК зарегистрировал его заявление, подкреплённое подписями инициативной группы.

И это – прекрасный повод обратиться к некоторым особенно ярким и интересным цитатам нашего героя, приведённым в разных интервью – как нынче, так и годы тому назад:

О выдвижении в кандидаты на пост Президента РФ:

  • Мое выдвижение — это и тренировка, и движение вперед. Выходя на битву со смертью, ты должен быть уверен в победе, зная, что победить невозможно. (RNS)

Про «несистемную оппозицию»:

  • Нынешняя оппозиция за 7 лет не смогла выстроить рабочую структуру, это просто неприлично. Нет, я не с ней, абсолютно точно. Она разрознена, все друг с другом дерутся. У нас нет оппозиции как таковой. Те, кто себя к ней приписывают, Навальный и Собчак в том числе, они не способны донести свои мысли до власти, выставить ей требования.( The Village)

О деньгах:

  • Деньги — это то, что надо любить. Человек должен любить деньги, уважать их. Но это не значит, что нужно поклоняться золотому тельцу. Я в свое время говорил, что у спортсменов есть золотые, серебряные медали, они соревнуются, кто быстрее всех добежал. В бизнесе то же самое. Деньги — мерило твоего успеха.(Сноб)

Об эффективности:

  • Посмотрите на Facebook или Apple: эти компании по влиянию могущественнее многих политических лидеров. Занимаясь бизнесом, ты 24 часа в сутки тренируешься проводить переговоры, находить решения, лежащие за пределами войны и других конфликтов. У политиков был целый XX век, за это время они не смогли договориться.(RNS)

О судебной системе и праве:

  • Всех нынешних судей надо просто уволить, и объявить конкурс на эти места. В этом нет ничего сложного. В судьи должны идти успешные адвокаты, и нужна профилизация, не может один судья решать и уголовки, и экономические дела, и семейные. Все суды должны быть открытыми, с трансляцией в интернете.(The Village)
  • Возвращение в криминал 1990-х годов сегодня невозможно в связи с появлением новых технологий… В бизнесе необходимо ввести смарт-контракты. Тогда необходимость в судах отпадет. Поверьте мне, через пять лет не будет ни банков, ни судебных инстанций. Зачем мне идти разбираться в арбитраж, если в смарт-контрактах выполнение договоренностей автоматически отображается?(RNS)

Об ошибках власти:

  • «Ночь длинных ковшей» — это катастрофа. Во время кризиса у людей был свой маленький бизнес, небольшое хозяйство, доходики. А их просто взяли и снесли. Нужно было найти решения нежнее. В Нью-Йорке хот-догами тоже торгуют рядом с билдингами, и никому не придет в голову их запретить, потому что иначе это будет другой город.(The Village)

О будущем:

  • Считаю, что через 20-30 лет исчезнет такое понятие, как страна. Будет транснациональное правительство, все 7 млрд человек начнут принимать решения. Как пример: жители планеты смогут регулировать эффективность сбора налогов, объемы потребления ресурсов и т.д. (RNS)

И о себе:

  • Я вообще считаю, что до сорока лет к человеку нельзя предъявлять серьезные требования. Я не идеал, никогда не брал на себя такую функцию. Но меня поражает, что люди воруют миллиарды, а я ничего не украл, зато все прицепились к одной неудачной фразе.(Сноб)

P.S. Сегодня, 25 декабря, Сергей Полонский принимает участие в одном из ярчайших бизнес-событий года – «Стартап-Шоу» на яхте Radisson. Подробности -  уже скоро на «Русской Планете».

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