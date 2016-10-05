Что фонд валютный нам готовит

25 лет назад Россия подписала соглашение о вступлении в МВФ. Эту организацию достаточно часто критикуют политики и экономисты. Кто-то считает Международный валютный фонд воплощением чистого зла, памятуя о том, как Югославия была подсажена на кредитную иглу, а затем развалилась. И этот случай не единственный. Например, МВФ довел Мексику, страну, где была культивирована кукуруза, до того, что ее пришлось импортировать в эту страну.

Более того: ни один из мировых финансовых кризисов не был вовремя замечен этой организацией, равно как и не были предложены эффективные меры по выходу из них. Самая распространенная тактика, по которой действует МВФ, «помогая» странам – предлагает взять огромный кредит, а затем выплачивать его в иностранной валюте.

Россияне прекрасно помнят времена, когда и наша страна зависела от иностранных займов. Однако, несмотря на все сложности в экономике, равно как и то, что она по-прежнему ориентирована на экспорт, с МВФ мы все же рассчитались. Вот уже 10 лет, как Россия ничего не должна валютному фонду. Стало быть, при разумном планировании сотрудничество с этой структурой возможно. Но что толку в членстве, если из него нельзя извлечь толк? И чем реально МВФ может быть полезен России с учетом нынешней ситуации?

Следующий год, как считают аналитики из Международного валютного фонда, дает России шанс на выход из рецессии. «Российская экономика показывает признаки стабилизации, приспосабливаясь к двойному потрясению от падения цен на нефть и санкций», - заключил МВФ. Обнадеживают и прогнозы: в следующем году МВФ ожидает рост экономики России на уровне 1,1% (ранее – 1%), а снижение уровня ВВП в 2016 году прогнозируется на уровне 0,8% (ранее падение оценивалось в 1,2%).

При этом директор фонда, Кристин Лагард, предостерегла Россию от жесткой финансовой политики и призвала продолжить ее смягчение даже тогда, когда рецессия закончится и рост возобновится. Именно благодаря этой политике Банк России сдерживает инфляцию.

В общем, нас в МВФ похвалили, обнадежили и надавали советов. Но есть ли толк в советах Лагард? Действительно, Банк России в погоне за сдерживанием роста цен порой прибегает к мерам, которые впоследствии сказываются на населении, например, рост тарифов. В самом Банке России признают, что в нынешних условиях – это единственный шанс, так как модель экономики, зависимой от сырьевого экспорта, уже давно себя исчерпала, и нужно срочно эту модель менять. Правы эксперты из МВФ и в том, что в России слишком дорогие кредиты. Нет, речь не о потребительских кредитах на новый айфон - а о тех, которые могут придать импульс развитию производства и бизнеса.

Однако в членстве России в международных организациях, особенно в свете событий вокруг Крыма, Украины и санкций, в нашей стране видят все меньше пользы. Никаких глобальных проблем мировые структуры не решают, от исключения России из G8 и приостановления работы в ПАСЕ наша страна не особо-то и потеряла. Это нельзя расценивать как признак поражения России на международной арене, уверены в МИД РФ. Но в данном случае речь идет о политических институтах, выгода от нахождения в которых и правда может быть весьма сомнительной.

В случае с МВФ же – это исключительно экономический институт, который может быть весьма полезен для России. Тем более, что сотрудничество с валютным фондом, в общем-то, не накладывает на нас каких-то жестких и неудобных для нас ограничений. К тому же, мы МВФ больше ничего не должны: в 2005 году Россия полностью расплатилась по всем долговым обязательствам. А те взносы, которые Россия платит за участие в этой структуре, окупаются за счет возможности работать там, где у РФ ограничены возможности в финансовом плане.

Куда более интересным направлением работы стал как раз украинский вектор. Наш буйный сосед переживает сейчас (в который-то раз!) примерно то же, что и Россия в суровые 90-е. Страна увешана долгами, как новогодняя елка, и при этом вынуждена перекладывать финансовое бремя на собственное население: повышать тарифы ЖКХ, увеличивать пенсионный возраст.

Однако, в отличие от России, расплачиваться с долгами украинцы как-то не спешат. По данным МВФ, Украина должна нам 3,15 миллиарда долларов. Это огромная сумма, почти 70% от общего долга всем остальным странам. При этом Киев позволил себе вольность ввести мораторий, да еще и бессрочный, на погашение этого долга.

Что же МВФ? Сперва в Фонде промолчали, затем посоветовали России простить долг – точнее, не совсем простить, а облегчить условия обслуживания этого кредита: изменить проценты, повысить сроки, каким-то иным образом реструктурировать задолженность. Москва, понятное дело, на такое не согласна: у нас у самих кризис, и возвращенный долг был бы очень кстати. Впрочем, в МВФ уверены, что им удастся усадить стороны за стол переговоров и убедить решить вопрос с долговыми обязательствами.

Реструктуризация, на которой настаивали в МВФ, возможна. Но на наших условиях. В ноябре прошлого года Владимир Путин заявил, что РФ согласна реструктурировать кредит. «Мы готовы на то, чтобы в этом году вообще не получить никаких денег, а в следующем году получить миллиард, в 2017 году — еще миллиард и в 2018 году — еще один миллиард». Киев, разумеется, гордо отказался от щедрого предложения. И зря: поскольку Россия ничего

валютному фонду не должна, у него нет рычагов давления на нашу страну, а все советы могут носить лишь рекомендательный характер. В случае же с Киевом ситуация иная. На сегодняшний день жизнеспособность украинской экономики целиком и полностью зависит от внешнего финансирования, а значит, способов принудить Киев согласиться на условия Москвы куда больше.

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