Эльвиру Набиуллину ждет жесткий разговор с парламентариями из-за ситуации в банке «Югра»

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Николай Брыкин жёстко раскритиковал нынешнее руководство Центробанка за проявляемую ими принципиальную глухоту к интересам вкладчиков банков с отозванной лицензией.

«Глава Центробанка регулярно бывает в Госдуме. Ей задаются вопросы по поводу отзыва лицензий у частных кредитных организаций, но она все время говорит о выявленных нарушениях в том или ином банке, - отметил парламентарий. - Я же, как депутат от Тюменской области, вижу, насколько остро стоят проблемы у вкладчиков банка «Югра». В целом вопрос о пострадавших вкладчиках ликвидированных банков принял общероссийский масштаб».

Господин Брыкин также рассказал, что пытался добиться встречи лично с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной и ездил на Неглинную вместе с главой Союза вкладчиков России Николаем Николаевым. «С нами даже не захотели подробно общаться, выслали к нам одного из заместителей», - рассказал он. Но очередная закрытая дверь, похоже, лишь раззадорила депутата Брыкина. По его словам, вместе со своими коллегами, представляющими Уральский Федеральный округ, он готовит ряд материалов по ситуации с «Югрой», которые помогут «более подробно разобраться с проблемой», и, возможно, станут поводом для того, чтобы вызвать председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину на более жесткий и подробный разговор в Госдуму.

В защите нуждаются все пострадавшие от неоправданного прессинга кредитные учреждения, однако случай с банком «Югра» всё же особенно вопиющий. В результате отзыва лицензии у этого успешно работающего банка, входившего в ТОП-30 крупнейших банков по размеру активов, пострадали не меньше 35 тысяч вкладчиков, чьи депозиты превысили установленный законом порог в 1,4 млн рублей. «Претензий к Югре изначально не было, но через некоторое время у банка отозвали лицензию, это нонсенс», - недоумевает депутат. По мнению Николая Брыкина, надзорные органы должны жестче следить за действиями Центробанка, а также подчинённого ему Агентства по страхованию вкладов на предмет нарушения прав вкладчиков.

Подкрепляя свои слова примером, господин Брыкин напомнил, что депутаты Госдумы уже направили в Генпрокуратуру протокольное поручение с просьбой проверить действия введенной в «Югру» в июле прошлого года Временной администрации на предмет нарушения прав вкладчиков. Таким образом парламентарии должным образом отреагировали на многочисленные обращения вкладчиков «Югры». При этом, напомнил Брыкин, ранее Президент России Владимир Путин уже призвал депутатов и сенаторов разработать механизм защиты собственности вкладчиков.

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